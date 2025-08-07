En modo serrucho: la industria cayó 1,2% en junio y no logra consolidar el despegue

La industria manufacturera marca un nuevo retroceso, empujado por sectores como insumos para la construcción, siderurgia, textiles y automotores.

Luego de dos meses de crecimiento, el índice de producción industrial registró un retroceso de 1,2% en junio en la comparación con el mes anterior, aunque en el acumulado de lo que va del año suma 7,1% de crecimiento, según difundió este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El dato saliente es que, pese a la desaceleración de la inflación, la actividad productiva sigue sin poder sostener una tendencia de crecimiento.

Entre las ramas de actividad que marcaron las mayores bajas se destacan Minerales no metálicos y metálicas básicas (-6,8%); Madera, papel, edición e impresión con una baja de -4,4%; Automotores y otros equipos de transporte (-2,9%); y Textiles, prendas de vestir, cuero y calzado (-2,2%).

En contraste, el rubro Otros equipos, aparatos e instrumentos registra un salto de 14,5%, mientras que Muebles y otras industrias manufactureras tiene un avance marginal de 0,1% y Alimentos, bebidas y tabaco se mantiene sin cambios.

En lo que va del año la producción manufacturera