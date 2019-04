El riesgo país alcanza el máximo nivel en 5 años y el dólar roza los $45

Sólo este miércoles, el riesgo país dio un salto de 11% y alcanzó el nivel más alto en los últimos cinco años, llegando a 941 puntos. Mientras tanto, el dólar estuvo cerca de llegar a su máximo histórico, cerrando a un promedio de $44,92, según informó el Banco Central.

Sobre el nivel al que llegó el riesgo país -indicador que mide la diferencia de tasa de interés argentina con la de Estados Unidos-, el presidente Mauricio Macri explicó en una entrevista con una radio santafesina: "El mundo duda y por eso aumenta el riesgo país".

La "duda" a la que hizo alusión el presidente tiene vinculación, según su planteo, con un eventual regreso del kirchnerismo al poder.

"La duda (del mundo) es infundada; los argentinos no vamos a volver atrás, entendimos que la magia no existe y el mesianismo nos lleva a destruir la sociedad", continuó el jefe de Estado, en diálogo con radio LT29 de Venado Tuerto.

Dólar cerca del récord

Mientras que en el Banco Nación el dólar cerró a $44,90, en otras entidades la moneda estadounidense se ubicó en $45,10 (Banco Galicia). De acuerdo con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el promedio de este miércoles fue de $44,92.

Por otra parte, el BCRA convalidó un incremento de la tasa de interés de referencia. Al respecto, el rendimiento anual de las letras de liquidez (hoy se subastaron $121.000 millones) tuvo un promedio hoy de 68,33%. Ayer, éste fue de 67,89%.

Macri: "Estamos atacando los problemas de fondo"

En otro tramo de la charla, el jefe del Estado afirmó que por "primera vez después de décadas, estamos atacando los problemas de fondo" que provocan la inflación, pero apuntó que el problema es que el país no tuvo antes "una política responsable que administre los recursos de manera inteligente, a favor de la gente y no a favor de la política",

También en materia económica consideró que "se está saliendo lentamente de la recesión", y aseveró que "la cosecha del campo va a ser un empujón muy fuerte". Pero advirtió que "no hay atajos, no hay soluciones mágicas".

En ese sentido, Macri reconoció que la "capacidad de consumo ha bajado", y reafirmó que es fundamental vencer la inflación. "He visitado a más de 350 familias como presidente desde que estoy en ejercicio del poder", contó el mandatario, porque dijo que se "necesita escuchar y entender todos los días (de boca de la gente) como están sintiendo" los cambios que se llevan adelante.

También advirtió que "hay mucha gente poniendo palos en la rueda" y que "estamos invadidos por el proceso electoral", aunque todavía faltan meses para los comicios.

Finalmente, se refirió a Venezuela cuando habló de la situación energética. "Si creemos que la luz puede ser gratis, cada vez va a haber más cortes de luz", sostuvo, para explicar que mientras que antes de su gestión los cortes "se habían quintuplicado, ahora bajaron un 40%".

Macri se lamentó porque "el país se había quedado sin energía", y recordó que "no se puede crecer sin energía. "Venezuela dice que le energía es gratis y no tiene más energía, no tiene agua. Es el camino de la destrucción de la sociedad", dijo el mandatario, que agregó que "toda transición es dura".