"El que produce, sufre": los viticultores salteños contra la presión fiscal

La crisis de la industria vitivinícola golpea en todo el territorio nacional. La situación ya está generando replanteos, como los sectores que antes estaban enfrentados y que ahora se unen para criticar la existencia de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) por no haber cumplido con ninguno de sus propósitos, que eran aumentar el consumo y exportar más. Culpable o víctima, la Coviar defiende su continuidad con uñas y dientes. Así de aguerrida se mostró en un extenso documento que le arrojó al intendente de Junín y precandidato a vicegobernador, Mario Abed, quien había sugerido ante productores del este de Mendoza la necesidad de probar con otras instancias. En medio de todo esto, abogados en forma individual y productores vitícolas de Mendoza en particular, salieron a defender la rediscusión de todo. Así lo hizo José María Llaver en un audio viral con fuertes términos acusatorios en torno al manejo de fondos por parte de la Coviar y Fecovita.

En tanto en Salta, con casi el 80% de la cosecha de uva completa a esta fecha, los productores consideran "buenos los resultados", pero se quejan de la presión impositiva. "La campaña va muy bien, es un buen año, con un volumen de cosecha normal, sin excesos, pero con excelente calidad porque tuvimos muy buen tiempo y muy buena sanidad, lo que repercute en muy buena calidad de uva", explicó al diario salteño El Tribuno el productor vitivinícola y secretario del Directorio de Bodegas de Salta, Osvaldo Domingo. El empresario indicó además que el problema que tiene hoy la vitivinicultura de la Argentina es que sobra vino y, en consecuencia, los precios están planchados.

El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) reveló su primera estimación de cosecha de uva para todo el país en la que, según el sitio especializado Área del Vino, espera una cosecha a nivel nacional de entre 22,3 y 24,7 millones de quintales de uva, una baja de entre el 4 y el 13% en la producción en relación a los 25.733.919 quintales cosechados en el 2018. El problema para el sector vitícola, como en muchos otros de los productivos, es la interferencia del Estado nacional a través del cobro compulsivo de derechos de exportación, como otrora el kirchnerismo, aunque esta vez con fecha de vencimiento en el año que viene, según aseguran funcionarios nacionales e incluso el presidente Mauricio Macri.

Domingo señaló al diario salteño que "este año volvimos a tener retenciones con el vino, más que antes, y eso dificulta todo". No obstante, aclaró que esta situación "es parte de todo el contexto nacional al que Salta no escapa, aunque en otras provincias como Mendoza y San Juan los gobiernos provinciales están pagando los aranceles de exportación para que las bodegas puedan exportar y en Salta no se hizo nada en esa línea".

Encuesta ¿Hay que repensar la Coviar y pensar en nuevas instancias para impulsar la vitivinicultura? Sí No No sé

Salta tiene un volumen bajo en cuanto a la participación nacional de producción de vinos pero alto en cuanto a envíos al exterior, lo que dificulta más la situación. "San Juan está subsidiando los derechos de exportación para que se exporte más vino", reveló Domingo y afirmó que "con los derechos de exportación que nos empezaron a cobrar desde el año pasado se hace inviable vender vinos de precio medio o bajo".

Domingo insistió en que "la producción de vino viene bien, porque la cosecha fue buena y, encima, hay mucho stock de vino del año pasado", y que "en cuanto a calidad es excelente", pero que "el problema es que no hay precio, se consume cada vez menos. La gente lógicamente gasta más en comer y menos en tomar vinos, por lo cual el consumo interno de vino cayó por la crisis económica y, por los impuestos a las exportaciones, éstas se frenaron". "Países que no tienen inflación no están acostumbrados a que les suban el precio, a ellos no les importa que en Argentina tengamos que pagar derechos y nosotros pagamos más de un 8% por exportar y, si uno tiene que aumentar ese precio, no te compran. Entonces eso va para abajo, estás vendiendo a un 8% menos", cuestionó.

A principios de mes, el presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), Ángel Leotta, cuestionó la "inaguantable" carga impositiva que sufre el sector y advirtió que “la crisis destruye”, mientras el secretario de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, anunció que “el año que viene se van a terminar” las retenciones.

El contrapunto se produjo durante el tradicional desayuno de la Coviar que presentó la “Visión Estratégica de la Vitivinicultura Argentina”. En ese marco, Leotta aseguró que “la carga impositiva es inaguantable” y abogó por “la quita de las retenciones y la vuelta a los anteriores porcentajes de reintegros porque es urgente para potenciar el complejo exportador vitivinícola de Argentina”.

El presidente de la Coviar también exigió financiamiento a largo plazo para aumentar la productividad y eficiencia de los productores, y recursos para la promoción del vino.