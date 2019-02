El Plumerillo recibió 38% más de extranjeros en 2018

El aeropuerto El Plumerillo registró un importante crecimiento en el arribo de extranjeros durante el año pasado según datos difundidos por el Indec.

En tanto, la cantidad de argentinos que partieron a destinos en el exterior desde la aeroestación local trepó un 11% al contabilizar 180.000 salidas.

En diciembre de 2018, se estimaron 294,6 mil llegadas de turistas no residentes a la Argentina, con un incremento interanual de 13,4%. En el acumulado anual, se alcanzaron 2.760,0 miles de llegadas de turistas no residentes y se registró un aumento de 7,5%. Ezeiza y Aeroparque concentraron el 89,5% de las llegadas de turistas no residentes durante los doce meses del año, con un incremento interanual de 4,6%.

Las salidas al exterior, en el último mes del año, alcanzaron un total de 279,4 mil turistas residentes, cifra que registró un descenso interanual de 13,6%. En los doce meses del año, las salidas totalizaron 4.485,3 miles de turistas residentes y acumularon una caída interanual de 0,7%. Los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque representaron el 80,3% de las salidas de turistas residentes en el período analizado, con una disminución de 3,5% respecto al mismo período del año anterior.

El saldo de turistas internacionales en el mes de diciembre resultó positivo en 15,3 mil para toda la vía aérea internacional, luego de 46 meses consecutivos deficitarios.

