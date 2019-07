El informe del FMI que revisa e informa la baja de las previsiones de crecimiento

El crecimiento mundial sigue siendo moderado. Desde la publicación de la edición de abril de 2019 de Perspectivas de la economía mundial (informe WEO), Estados Unidos ha incrementado aún más los aranceles sobre ciertas importaciones chinas y China ha respondido elevando los aranceles de un subconjunto de importaciones de Estados Unidos. Tras la cumbre del G-20 celebrada en junio se evitó una nueva escalada de estas medidas. Las cadenas mundiales de suministro de tecnología se vieron amenazadas por la posibilidad de que Estados Unidos imponga sanciones, no se ha disipado la incertidumbre relacionada con el brexit y las crecientes tensiones geopolíticas han alterado los precios de la energía.

En este contexto, se pronostica un crecimiento de 3,2% para 2019, con un repunte a 3,5% en 2020 (0,1 puntos porcentuales menos que lo proyectado para ambos años en el informe WEO de abril). Los datos sobre el PIB en lo que va del año, sumados a una moderación general de la inflación, apuntan a una actividad mundial más débil de lo previsto. La inversión y la demanda de bienes de consumo duraderos han sido moderadas en las economías avanzadas y de mercados emergentes, dado que las empresas y los hogares continúan postergando el gasto a largo plazo. Por consiguiente, el comercio mundial, que es intensivo en cuanto a maquinaria y bienes de consumo duraderos, sigue siendo flojo. El repunte del crecimiento proyectado para 2020 es precario, y supone la estabilización de las economías de mercados emergentes y en desarrollo que están atravesando tensiones y avances hacia la resolución de las diferencias en torno a políticas comerciales.

Los riesgos para el pronóstico se inclinan principalmente a la baja, e incluyen nuevas tensiones comerciales y en el ámbito de la tecnología que perjudiquen el ánimo y frenen la inversión; un aumento prolongado de la aversión al riesgo que deje al descubierto una continua acumulación de vulnerabilidades financieras tras varios años de tasas de interés bajas; y una intensificación de presiones desinflacionarias que agraven las dificultades para el servicio de la deuda, restrinjan el margen de la política monetaria para contrarrestar las desaceleraciones y prolonguen más de lo normal los shocks adversos.

Las medidas de política tanto en el plano multilateral como nacional son cruciales para afianzar el crecimiento mundial. Las necesidades apremiantes consisten en reducir las tensiones comerciales y tecnológicas y despejar sin demora la incertidumbre en torno a los acuerdos comerciales (entre ellos el acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea y la zona de libre comercio conformada por Canadá, México y Estados Unidos). Concretamente, los países no deben recurrir a los aranceles para influir en la balanza comercial bilateral, ni como reemplazo del diálogo con el fin de presionar a otros a efectuar reformas. La demanda final y la inflación se encuentran en niveles moderados, y por lo tanto una política monetaria acomodaticia es adecuada en las economías avanzadas, así como en las economías de mercados emergentes y en desarrollo en que las expectativas estén ancladas. La política fiscal debe equilibrar múltiples objetivos: suavizar la demanda según sea necesario, proteger a los vulnerables, reforzar el crecimiento potencial con gasto a favor de reformas estructurales y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a mediano plazo. Si el crecimiento se debilita con respecto al nivel del escenario base, las políticas macroeconómicas habrán de tornarse más acomodaticias, dependiendo de las circunstancias del país. En todas las economías, las prioridades consisten en ampliar la inclusión, incrementar la resiliencia y abordar los factores que limiten el crecimiento del producto potencial.

Ímpetu moderado

Floja demanda final

En medio de una coyuntura complicada, que incluía la exacerbación de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y en el ámbito de la tecnología, así como una prolongada incertidumbre en torno al brexit, el ímpetu de la actividad mundial siguió siendo moderado en el primer semestre de 2019. Hubo sorpresas positivas de crecimiento en las economías avanzadas, pero en las economías de mercados emergentes y en desarrollo la actividad fue más débil de lo previsto.

Estados Unidos y Japón registraron cifras de crecimiento mejores de lo previsto, y los factores excepcionales que perjudicaron el crecimiento en la zona del euro en 2018 (en particular, ajustes relacionados con las nuevas normas de emisiones para vehículos) parecen estar disipándose tal como se preveía.

Entre las economías de mercados emergentes y en desarrollo, el PIB de China en el primer trimestre fue más sólido de lo pronosticado, pero los indicadores del segundo trimestre apuntan a un debilitamiento de la actividad. La actividad ha sido decepcionante en otras economías emergentes de Asia y también en América Latina.

Pese a las sorpresas positivas en el nivel general del PIB de algunos países, los datos en general pintan un panorama más moderado para la demanda mundial final, sobre todo en lo que se refiere a inversión fija. La acumulación de existencias de bienes no vendidos elevó el PIB del primer trimestre en Estados Unidos y el Reino Unido, en tanto que la debilidad de las importaciones estimuló el producto en China y Japón.

A nivel sectorial, la actividad en el sector de los servicios se ha mantenido constante, pero la desaceleración de la actividad manufacturera a escala mundial, observada desde comienzos de 2018, ha persistido como resultado del menor nivel de gasto de las empresas (maquinaria y equipos) y de adquisición de bienes de consumo duraderos, como vehículos. Estos hechos hacen pensar que las empresas y los hogares continúan postergando el gasto a largo plazo en medio de una elevada incertidumbre en torno a las políticas.

Débil comercio mundial

Las tendencias de gasto también se ven reflejadas en el comercio mundial, que suele ser intensivo en cuanto a bienes de inversión y bienes de consumo duraderos. El aumento del volumen del comercio disminuyó a alrededor de ½%, en cifras interanuales, en el primer trimestre de 2019, tras haber descendido a menos de 2% en el cuarto trimestre de 2018. La desaceleración fue especialmente acentuada en las economías emergentes de Asia.

Las débiles perspectivas del comercio —debidas en cierto grado a las tensiones comerciales— pueden a su vez frenar la inversión. La actitud de las empresas y las encuestas de gerentes de compras, por ejemplo, presagian perspectivas deslucidas para la manufactura y el comercio, con previsiones aún más pesimistas en lo que respecta a nuevos pedidos. Un aspecto alentador sigue siendo la evolución del sector de servicios, donde una actitud relativamente resiliente ha estimulado el crecimiento del empleo (lo cual a su vez ha ayudado a apuntalar la confianza de los consumidores).

Inflación moderada

En coherencia con el moderado crecimiento de la demanda final, la inflación subyacente en las economías avanzadas ha descendido a un nivel inferior al fijado como meta (por ejemplo, en Estados Unidos) o ha permanecido muy por debajo de ese nivel (Japón, zona del euro). Asimismo, la inflación subyacente se ha situado por debajo de los promedios históricos en muchas economías de mercados emergentes y en desarrollo, salvo en contados casos, como los de Argentina, Turquía y Venezuela.

Dado que la actividad mundial permaneció en general moderada, las fuerzas de la oferta continuaron dominando los movimientos de los precios de las materias primas, en particular los precios del petróleo (que se vieron afectados por los conflictos civiles en Venezuela y Libia y por las sanciones que Estados Unidos impuso a Irán). A pesar de la fuerte escalada de los precios del petróleo observada hasta abril (y el aumento de los aranceles de importación en ciertos países), las presiones sobre los costos han sido moderadas, ya que los aumentos salariales siguen siendo reducidos en muchas economías pese al continuo estrechamiento de los mercados laborales. Por lo tanto, el nivel general de inflación ha permanecido contenido en la mayoría de las economías avanzadas y de mercados emergentes. Estos hechos han contribuido, en parte, a que en Estados Unidos y la zona del euro disminuyan marcadamente las valoraciones de los mercados acerca de la inflación esperada.

Políticas ambiguas y cambios en el apetito de riesgo

Las medidas y los errores en materia de políticas han sido factores determinantes de estos resultados, sobre todo por su efecto en el ánimo de los mercados y la confianza de las empresas. La prórroga de seis meses del brexit anunciada en abril supuso una cierta tregua inicial, pero el recrudecimiento de las tensiones comerciales en mayo, los temores de perturbaciones en las cadenas de suministro de tecnología y las tensiones geopolíticas (por ejemplo, las sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán) minaron la confianza del mercado (recuadro 1).

La actitud frente al riesgo parece haberse recuperado en cierta medida en junio, gracias a comunicaciones de los bancos centrales que indican la probabilidad de que se adopten nuevas políticas acomodaticias. Tras la cumbre del G-20 celebrada en junio, en la que Estados Unidos y China acordaron reanudar las negociaciones comerciales y evitar nuevos aumentos de los aranceles, el ánimo de los mercados mejoró ante la posibilidad de que los dos países continúen avanzando hacia la resolución de sus diferencias. Las condiciones financieras en Estados Unidos y la zona del euro ahora son más favorables que en la fecha del informe WEO de abril, pero en general no ha variado en otras regiones.

Persiste el lento crecimiento mundial

Se proyecta que el crecimiento mundial será de 3,2% en 2019, y que mejorará a 3,5% en 2020 (0,1 puntos porcentuales menos en ambos años que en el pronóstico del informe WEO de abril de 2019). En el ámbito del comercio internacional, el pronóstico refleja el incremento arancelario del 10% al 25% aplicado por Estados Unidos en mayo de 2019 a USD 200.000 millones de exportaciones chinas, y las represalias adoptadas por China. Las revisiones a la baja del pronóstico de crecimiento de China y de las economías emergentes de Asia coinciden en términos generales con el impacto simulado de la intensificación de las tensiones comerciales y los consiguientes efectos sobre la confianza analizados en el recuadro de escenario 1 del informe WEO de octubre de 2018.

El repunte proyectado del crecimiento mundial en 2020 depende en gran medida de varios factores: 1) que la actitud de los mercados financieros se mantenga en general favorable; 2) que vayan desapareciendo los obstáculos temporales, especialmente en la zona del euro; 3) que continúe la estabilización en algunas economías de mercados emergentes que se encuentran sometidas a tensiones, como Argentina y Turquía, y 4) que se eviten colapsos aún más pronunciados en otras, como Irán y Venezuela. Aproximadamente el 70% del aumento del pronóstico de crecimiento mundial para 2020 en comparación con 2019 es atribuible a la estabilización o recuperación proyectada de las economías que experimentan a tensiones. Estos factores, a su vez, dependen de que exista un contexto mundial de políticas propicio que garantice que la orientación de política monetaria acomodaticia de los bancos centrales y la intensificación de las políticas de estímulo en China no se vean limitadas por el recrudecimiento de las tensiones comerciales o un brexit desordenado.

En las economías avanzadas, se proyecta un crecimiento de 1,9% en 2019 y 1,7% en 2020. La proyección para 2019 es 0,1 puntos porcentuales más alta que en abril, debido principalmente a revisiones al alza del crecimiento en Estados Unidos.

En Estados Unidos, se prevé que el crecimiento para 2019 sea de 2,6% (0,3 puntos porcentuales más que lo indicado en el informe WEO de abril), y que se modere a 1,9% en 2020 conforme se repliegue el estímulo fiscal. La revisión del crecimiento para 2019 obedece al desempeño más sólido de lo esperado durante el primer trimestre. Si bien la cifra agregada fue robusta gracias a la solidez de las exportaciones y la acumulación de existencias, la demanda interna fue algo más floja de lo esperado y las importaciones también más débiles, en parte debido al efecto de los aranceles. Esta evolución apunta a un menor dinamismo de la actividad durante el resto del año.

En la zona del euro, se proyecta un crecimiento del 1,3% en 2019 y del 1,6% en 2020 (0,1 puntos porcentuales más elevado que en abril). El pronóstico para 2019 se ha revisado ligeramente a la baja para Alemania (debido a una demanda externa más débil de lo esperado, lo que también supone un lastre para la inversión ), pero no varía en el caso de Francia (donde se prevé que las medidas fiscales respalden el crecimiento y los efectos negativos de las protestas callejeras se están disipando) e Italia (donde las perspectivas fiscales inciertas son similares a las señaladas en abril, lo que perjudica la inversión y la demanda interna). Las proyecciones de crecimiento para España en 2019 se han revisado al alza, como reflejo de la fuerte inversión y la debilidad de las importaciones al comienzo del año. Se prevé un repunte del crecimiento en la zona del euro en lo que queda de este año y hasta 2020, ya que se proyecta que la demanda externa se recuperará y que seguirán disipándose los factores temporales (como la disminución del número de matriculaciones de vehículos en Alemania y las protestas callejeras en Francia).

En el Reino Unido, se prevé que la actividad se expanda a una tasa de 1,3% en 2019 y de 1,4% en 2020 (0,1 puntos porcentuales más alta que lo proyectado en el informe WEO de abril). La revisión al alza refleja resultados más sólidos de lo previsto durante el primer trimestre, impulsados por la acumulación y el almacenamiento de existencias antes del brexit. Es probable que esto se vea parcialmente compensado por la recuperación de la inversión durante el resto del año. En abril, el PIB mensual registró una fuerte contracción, provocada en parte por la decisión de los principales fabricantes de automóviles de adelantar los cierres anuales periódicos como parte de los planes de contingencia relacionados con el brexit. El pronóstico supone un brexit ordenado seguido de una transición gradual hacia el nuevo régimen. Sin embargo, a mediados de julio, la forma definitiva del brexit seguía siendo muy incierta.

Se proyecta que la economía de Japón crecerá a un ritmo de 0,9% en 2019 (0,1 puntos porcentuales menos de lo previsto en el informe WEO de abril). El fuerte crecimiento del PIB registrado en el primer trimestre refleja la acumulación de existencias y una importante contribución de las exportaciones netas debido a la fuerte caída de las importaciones, lo que oculta un moderado ímpetu subyacente. Se proyecta que el crecimiento se reducirá a 0,4% en 2020, y se prevé que las medidas fiscales mitiguen en algo la volatilidad del crecimiento derivada del aumento de la tasa del impuesto sobre el consumo previsto para octubre de 2019.

En el grupo de economías de mercado emergentes y en desarrollo se prevé que la tasa de crecimiento sea de 4,1% en 2019, y que aumente a 4,7% en 2020. Los pronósticos para 2019 y 2020 son 0,3 y 0,1 puntos porcentuales más bajos, respectivamente, que lo señalado en abril, debido a revisiones a la baja en todas las principales regiones.

Se prevé que las economías de mercados emergentes y en desarrollo de Asia crezcan a un ritmo de 6,2% en 2019–20. El pronóstico es 0,1 puntos porcentuales más bajo que en el informe WEO de abril para ambos años, en gran medida debido a la incidencia de los aranceles en el comercio y la inversión. En China, los efectos negativos del aumento de los aranceles y el debilitamiento de la demanda externa han exacerbado la presión sobre una economía que ya está experimentando una desaceleración estructural y llevando a cabo un necesario fortalecimiento regulatorio para contener la fuerte dependencia de la deuda. Dado que se prevé que el estímulo fiscal apoye la actividad frente al shock externo adverso, se pronostica un crecimiento de 6,2% en 2019 y de 6,0% en 2020, es decir, 0,1 puntos porcentuales menos cada año con respecto a la proyección del informe WEO de abril. En India, se prevé que la economía crezca a una tasa de 7,0% en 2019, y que repunte a 7,2% en 2020. La revisión a la baja de 0,3 puntos porcentuales en ambos años obedece a unas perspectivas más débiles de lo previsto para la demanda interna.

Las perspectivas moderadas para las economías emergentes y en desarrollo de Europa en 2019 reflejan en gran medida las perspectivas para Turquía, donde, tras un crecimiento sorpresivo en el primer trimestre gracias a un respaldo fiscal más vigoroso de lo previsto, se proyecta que se reanude la contracción de la actividad como consecuencia de necesarios ajustes de las políticas. Varios otros países de Europa central y oriental están experimentando un vigoroso crecimiento gracias a la resiliencia de la demanda interna y al aumento de los salarios. Se prevé que la región crezca a un ritmo de 1% en 2019 (0,2 puntos porcentuales más que en el informe WEO de abril, apoyado por un crecimiento sólido en el primer trimestre). Se prevé que el crecimiento aumente a 2,3% en 2020 (0,5 puntos porcentuales menos que en el informe WEO de abril, debido en gran medida a la desaceleración del crecimiento proyectada para el resto de 2019 en Turquía).

En América Latina, la actividad se desaceleró notablemente al comienzo del año en varias economías, debido principalmente a factores idiosincrásicos. Se prevé que la región crezca a un ritmo de 0,6% en 2019 (0,8 puntos porcentuales menos que en el informe WEO de abril), y que repunte a 2,3% en 2020. La considerable revisión a la baja para 2019 refleja las rebajas de las calificaciones crediticias de Brasil (donde el ánimo se ha deteriorado notablemente dada la persistente incertidumbre acerca de la aprobación de la reforma de las pensiones y otras reformas estructurales) y México (donde la inversión sigue siendo débil y el consumo privado se ha desacelerado, como resultado de la incertidumbre en torno a las políticas, el deterioro de la confianza y el aumento de los costos de endeudamiento, que podrían seguir aumentando tras la reciente rebaja de la calificación soberana). La economía de Argentina se contrajo en el primer trimestre del año, aunque a un ritmo más lento que en 2018. La proyección de crecimiento para 2019 se ha revisado ligeramente a la baja con respecto al informe WEO de abril, y ahora para 2020 se prevé una recuperación más moderada. La proyección de crecimiento de Chile se ha revisado a la baja ligeramente, tras un desempeño económico más débil de lo esperado al comienzo del año, pero se prevé que repunte en 2020 gracias a la adopción de políticas más acomodaticias. La profunda crisis humanitaria y la implosión económica en Venezuela siguen teniendo un impacto devastador, y se prevé que la economía se contraiga alrededor de 35% en 2019.

En la región de Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán, se prevé que el crecimiento sea de 1,0% en 2019, y que repunte a alrededor de 3,0% en 2020. El pronóstico para 2019 es 0,5 puntos porcentuales más bajo que en el informe WEO de abril, en gran parte debido a la revisión a la baja del pronóstico para Irán (como consecuencia del agobiante efecto de las sanciones más restrictivas impuestas por Estados Unidos). Los conflictos civiles en otras economías, como Siria y Yemen, se suman a las difíciles perspectivas para la región. Compensan parcialmente estos resultados las mejores perspectivas para la economía de Arabia Saudita, donde se prevé que el sector no petrolero se afiance en 2019 con un mayor gasto público y una recuperación de la confianza, y en 2020 con un aumento del crecimiento del sector petrolero.

En África subsahariana, se prevé un crecimiento de 3,4% en 2019 y de 3,6% en 2020, 0,1 puntos porcentuales menos en ambos años que en el informe WEO de abril, dado que el vigoroso crecimiento de muchos países que no dependen de los recursos naturales compensa en parte el deslucido desempeño de las economías más grandes de la región. Los precios más altos del petróleo, si bien son volátiles, han apuntalado las perspectivas de Angola, Nigeria y otros países exportadores de petróleo de la región. Sin embargo, en Sudáfrica se prevé que el crecimiento en 2019 avance a un ritmo más moderado que el proyectado en el informe WEO de abril, tras un primer trimestre muy flojo, debido a un impacto mayor de lo previsto de las huelgas y problemas relacionados con el suministro de energía en el sector minero y una magra producción agrícola.

Se proyecta que la actividad en la Comunidad de Estados Independientes crezca a un ritmo de 1,9% en 2019, y que repunte a 2,4% en 2020. La revisión a la baja de 0,3 puntos porcentuales del crecimiento para 2019 obedece a una rebaja de las perspectivas de Rusia después de un primer trimestre débil.

Predominan los riesgos a la baja

Los riesgos a la baja se han intensificado desde el informe WEO de abril de 2019. Entre ellos se incluyen la escalada de las tensiones comerciales y tecnológicas, la posibilidad de un episodio prolongado de aversión al riesgo que exponga las vulnerabilidades financieras acumuladas a lo largo de años de tasas de interés bajas, tensiones geopolíticas y crecientes presiones desinflacionarias que hacen que los shocks adversos sean más persistentes.

Perturbaciones en el comercio y las cadenas de suministro de tecnología: Desde principios de 2018 la confianza de las empresas y el ánimo de los mercados financieros se han visto golpeados repetidamente por una secuencia de hechos que aún se están resolviendo: medidas arancelarias aplicadas por Estados Unidos, represalias de sus socios comerciales y una prolongada incertidumbre en torno al retiro del Reino Unido de la Unión Europea. En mayo se amplió el alcance de las tensiones, que pasaron a incluir la posibilidad de que Estados Unidos adopte medidas en relación con compañías tecnológicas chinas y la amenaza de Estados Unidos de aplicar aranceles a las importaciones de México si este país no adopta medidas para frenar las migraciones transfronterizas. Si bien las tensiones se atenuaron en junio, el logro de acuerdos duraderos que resuelvan las diferencias sigue dependiendo de negociaciones que podrían ser prolongadas y complejas. El principal factor de riesgo para la economía mundial es la posibilidad de que factores adversos —como nuevos aranceles entre Estados Unidos y China, aranceles de Estados Unidos sobre los automóviles o un brexit sin acuerdo— minen la confianza, debiliten la inversión, perturben las cadenas mundiales de suministro y desaceleren gravemente el crecimiento mundial por debajo de la proyección de base.

Cambios abruptos en la actitud frente al riesgo: Como se mencionó anteriormente, la intensificación de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China en mayo provocó un rápido deterioro del apetito mundial por el riesgo. Si bien esto mejoró en junio, abundan los factores que podrían desencadenar otros episodios similares de aversión al riesgo, tales como una nueva escalada de las tensiones comerciales; una persistente incertidumbre en torno a la política fiscal y un deterioro de la dinámica de la deuda en algunos países muy endeudados; un agravamiento de la tensión en grandes mercados emergentes que actualmente están inmersos en difíciles procesos de ajuste macroeconómico (como Argentina y Turquía), o una desaceleración más brusca de lo previsto en China, que está haciendo frente a múltiples presiones sobre su crecimiento derivadas de las tensiones comerciales y de un necesario fortalecimiento de las regulaciones internas. Un episodio de aversión al riesgo, dependiendo de su gravedad, podría exponer las vulnerabilidades financieras acumuladas a lo largo de años de tasas de interés bajas a medida que a los prestatarios muy apalancados les resulte difícil renovar sus deudas y que los flujos de capital se retiren de las economías de mercados emergentes y las economías preemergentes.

Presiones desinflacionarias: Las preocupaciones en torno a las espirales desinflacionarias se aplacaron durante el período de expansión cíclica registrado entre mediados de 2016 y mediados de 2018. Este riesgo se ha reactivado debido a que el crecimiento mundial es más lento y la inflación subyacente ha disminuido en las economías avanzadas y de mercados emergentes. El hecho de que la inflación sea más baja y que se hayan arraigado las expectativas de una menor inflación agudiza las dificultades de servicio de la deuda para los prestatarios, frena el gasto de inversión de las empresas y restringe el margen de política monetaria con que cuentan los bancos centrales para contrarrestar una desaceleración, lo cual significa que ante cualquier shock adverso el crecimiento podría ser persistentemente menor.

Cambio climático, riesgos políticos, conflicto: El cambio climático sigue siendo una amenaza que se cierne sobre la salud y los medios de subsistencia en muchos países, y también sobre la actividad económica mundial. En algunos países, las estrategias de mitigación mediante políticas internas no están logrando concitar un amplio apoyo de la sociedad. Paralelamente, la cooperación internacional se diluye debido a que no están participando países clave. Otros riesgos que se habían analizado en el informe WEO de abril han adquirido mayor importancia en los últimos meses, en especial el aumento de las tensiones geopolíticas en el Golfo Pérsico. Al mismo tiempo, los conflictos civiles en muchos países elevan los riesgos de horrendos costos humanitarios, presiones migratorias sobre los países vecinos y, junto con las tensiones geopolíticas, una mayor volatilidad en los mercados de materias primas.

Prioridades de política económica

Considerando que el repunte proyectado del crecimiento mundial sigue siendo precario y está sujeto a riesgos a la baja, es crucial aplicar políticas macroeconómicas debidamente calibradas a fin de estabilizar la actividad y fortalecer las bases de la recuperación. Como corolario, todo paso en falso en materia de políticas, con la incertidumbre que conllevaría, tendrá un grave efecto debilitante en la actitud, el crecimiento y la creación de empleo.

A nivel multilateral, las necesidades apremiantes son, en primer lugar, reducir las tensiones comerciales y tecnológicas y, en segundo lugar, despejar cuanto antes la incertidumbre en torno a la modificación de acuerdos comerciales de larga data (entre ellos los acuerdos entre el Reino Unido y la Unión Europea, y entre Canadá, Estados Unidos y México). Específicamente, los países no deberían utilizar los aranceles para influir en la balanza comercial bilateral. A un nivel más fundamental, las diferencias comerciales pueden ser síntomas de una frustración más profunda suscitada por las deficiencias del sistema de comercio multilateral basado en reglas. Las autoridades deben abordar estas deficiencias con espíritu de cooperación y fortalecer el sistema multilateral basado en reglas, entre otras formas asegurando que se cumplan de manera continua las normas en vigor de la Organización Mundial del Comercio (OMC) por medio de un sistema de resolución de diferencias en dicha organización que funcione correctamente; resolviendo el impasse en torno a su órgano de apelación; modernizando las normas de la OMC de modo que abarquen ámbitos como los servicios digitales, los subsidios y la transferencia de tecnología, y logrando avances en las negociaciones sobre nuevos ámbitos como el comercio digital. También es necesario reforzar la cooperación internacional en otras cuestiones clave, como la mitigación y adaptación al cambio climático, la adopción de medidas frente a la evasión transfronteriza de impuestos y la corrupción, y evitar que se reviertan las reformas de la regulación financiera. Las autoridades de política económica deben velar por que las instituciones multilaterales sigan disponiendo de recursos suficientes para contrarrestar ajustes perturbadores de las carteras en una economía mundial abrumada por la deuda.

A nivel nacional, las prioridades clave comunes a todos los países son lograr una mayor inclusión, fortalecer la capacidad de resistencia a cambios turbulentos en los mercados financieros internacionales y abordar los obstáculos que inhiben el crecimiento del producto potencial (lo cual para algunos países significa implementar reformas en los mercados de productos y de trabajo para incentivar la productividad y para otros elevar las tasas de participación en la fuerza laboral). Más específicamente, las recomendaciones para los distintos grupos de países son las siguientes:

En lo que respecta a las economías avanzadas, en las cuales el crecimiento de la demanda final en general es moderado, la presión inflacionaria es baja y los indicadores de las expectativas de inflación implícitas en los precios de mercado han caído en los últimos meses, sigue siendo apropiado aplicar una política monetaria acomodaticia. Sin embargo, una política monetaria acomodaticia puede contribuir a generar vulnerabilidades financieras, y en ese sentido será esencial adoptar políticas macroprudenciales más rigurosas y mecanismos de supervisión más proactivos para contener los excesos de los mercados financieros. En algunos países, es necesario seguir saneando los balances de los bancos a fin de aplacar el riesgo de interacciones negativas entre las entidades soberanas y los bancos. La política fiscal debe equilibrar múltiples objetivos: suavizar la demanda según sea necesario, proteger a los vulnerables, reforzar el crecimiento potencial con gasto a favor de reformas estructurales y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a mediano plazo. Si el crecimiento se debilitara más de lo previsto en el escenario de base, dependiendo de las circunstancias de cada país, deberían adoptarse políticas macroeconómicas más acomodaticias.

En las economías emergentes y en desarrollo, la reciente desaceleración de la inflación ofrece a los bancos centrales la opción de aplicar una política más laxa, especialmente en los casos en que el producto es inferior al potencial y las expectativas de inflación están bien ancladas. La deuda ha aumentado rápidamente en muchos países. Por lo tanto, la política fiscal debería centrarse en contener la deuda, dando prioridad al mismo tiempo a las necesidades de gasto social y en infraestructura por encima del gasto ordinario y los subsidios mal focalizados. Esto es especialmente importante en los países en desarrollo de bajo ingreso, para ayudarlos a avanzar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Las políticas macroprudenciales deben asegurar que las reservas de capital y liquidez sean suficientes para evitar cambios desestabilizadores en las carteras mundiales. Sigue siendo vital reducir al mínimo los descalces de monedas y vencimientos en los balances, en un momento en que la tónica de los mercados financieros puede virar rápidamente hacia la aversión al riesgo, así como asegurar que estas vulnerabilidades no entorpezcan la función esencial de amortiguación que cumplen los tipos de cambio flexibles.

Perspectiva mundial.

Recuadro 1. Tensiones comerciales, política monetaria y condiciones financieras mundiales

Los mercados financieros mundiales han estado bregando con dos cuestiones claves en los últimos tres meses1. En primer lugar, los inversionistas están cada vez más preocupados por el impacto de la intensificación de las tensiones comerciales y el deterioro de las perspectivas económicas. En segundo lugar, los participantes en el mercado están tratando de hacer frente a las consecuencias de estas tensiones sobre la futura política monetaria.

La escalada de las tensiones comerciales a principios de mayo frenó la racha alcista observada en los mercados financieros desde comienzos del año. Hubo ventas masivas en los mercados de acciones y se ampliaron los diferenciales de crédito corporativo. También aumentaron los diferenciales de los bonos soberanos de los mercados emergentes, y se replegaron los flujos de inversión de cartera hacia estas economías.

Desde mediados de junio, varios bancos centrales han transmitido señales de un giro hacia unapolítica monetaria más acomodaticia, considerando que la inflación se ha moderado y han aumentado los riesgos a la baja para el crecimiento. La Reserva Federal de Estados Unidos ha desplazado hacia la baja la trayectoria prevista para su tasa de política monetaria, en tanto que el Banco Central Europeo extendió orientación a futuro sobre la política monetaria a fin de mantener sus tasas de interés en los niveles actuales por lo menos hasta mediados de 2020. Otros bancos centrales han dado un giro hacia una política más acomodaticia o han comunicado una evaluación más cautelosa de las perspectivas (por ejemplo, Australia, Brasil, Chile, China, Filipinas, India y Malasia).

Eso ha dado lugar a que los mercados volvieran a reconsiderar la trayectoria prevista para la política monetaria. Actualmente los inversionistas prevén que los bancos centrales, incluido el de Estados Unidos, distenderán significativamente la política monetaria. Este entorno favorable ha ayudado a los mercados a recuperar el equilibrio. Las cotizaciones mundiales de las acciones han recuperado gran parte del terreno perdido en mayo, y las tasas de interés de mercado han seguido bajando en un amplio grupo de países.

A mediados de julio, los rendimientos de los bonos públicos a 10 años habían descendido aproximadamente 45 puntos básicos desde marzo en Estados Unidos, a 2,10%; aproximadamente 30 puntos básicos en Alemania, a –0,25%, y aproximadamente 10 puntos básicos en Japón,

a –0,12%.

El efecto general de esta evolución ha sido una distensión adicional de las condiciones financieras mundiales desde la publicación del informe WEO de abril de 2019 (gráfico 1).

Gráfico 1. Índices de condiciones financieras mundiales

(Número de desviaciones estándar con respecto a la media)

Condiciones financieras mundiales.

Fuentes: Banco de Pagos Internacionales; Bloomberg Finance L.P.; Haver Analytics; FMI, base de datos de International Financial Statistics, y cálculos del personal técnico del FMI.

Nota: El grupo de otras economías de mercados emergentes está integrado por Brasil, India, México, Polonia, Rusia y Turquía. Informe WEO = Perspectivas de la economía mundial.

Esta distensión ha sido especialmente más pronunciada en Estados Unidos y la zona del euro, mientras que en términos netos las condiciones financieras han variado poco en China y otras importantes economías de mercados emergentes, en forma agregada.

_______________

1 Este recuadro fue preparado por el Departamento de Mercados Monetarios y de Capital del FMI.

El lento crecimiento mundial exige políticas de apoyo

Por Gita Gopinath (English, Português)

En la actualización de julio de Perspectivas de la economía mundial revisamos a la baja nuestra proyección para el crecimiento mundial a 3,2% en 2019 y 3,5% en 2020. Se trata de revisiones moderadas de 0,1 puntos porcentuales en ambos años con respecto a las proyecciones de abril, pero que se suman a previas revisiones importantes a la baja. La revisión para 2019 se debe a sorpresas negativas en el crecimiento de economías de mercados emergentes y en desarrollo, que neutralizan las sorpresas positivas registradas en algunas economías avanzadas.

Se proyecta que el crecimiento se afiance entre 2019 y 2020. Sin embargo, cerca del 70% del aumento depende de que el crecimiento mejore en las economías de mercados emergentes y en desarrollo que están sometidas a tensiones, lo que implica un alto grado de incertidumbre.

El crecimiento mundial es lento y precario, pero no tiene por qué serlo ya que parte del daño es autoinfligido. El dinamismo de la economía mundial está entorpecido por una prolongada incertidumbre en torno a las políticas, debida a que persisten agudas tensiones comerciales pese a la reciente tregua entre Estados Unidos y China, a que han surgido tensiones que amenazan las cadenas mundiales de suministro de tecnología, y a que han aumentado las perspectivas de un brexit sin acuerdo.

Las consecuencias negativas de esta incertidumbre se ven claramente reflejadas en las tendencias divergentes del sector manufacturero y el de servicios, y en la notable debilidad del comercio mundial. Los índices de los gerentes de compras del sector manufacturero continúan descendiendo a la par del empeoramiento de la actitud de las empresas, las cuales están postergando las inversiones en vista de la fuerte incertidumbre. El crecimiento del comercio mundial, que se mueve casi al unísono con la inversión, se desaceleró significativamente a 0,5% (en cifras interanuales) en el primer trimestre de 2019, el ritmo más lento desde 2012. En cambio, el sector de los servicios se mantiene firme y el ánimo de los consumidores es sólido, gracias a que las tasas de desempleo están alcanzando niveles mínimos y a que en varios países los ingresos salariales están en aumento.

Las economías avanzadas —Estados Unidos, Japón, el Reino Unido y la zona del euro— crecieron más rápido de lo previsto en el primer trimestre de 2019. Pero algunos de los factores detrás de esta coyuntura —como la mayor acumulación de existencias— son transitorios, y es de prever que el ímpetu de crecimiento se debilité más adelante, sobre todo en los países que dependen de la demanda externa. Las revisiones al alza en el primer trimestre, sobre todo en el caso de Estados Unidos, nos permiten elevar ligeramente nuestra proyección para las economías avanzadas en 0,1 puntos porcentuales, es decir a 1,9% en 2019. Se proyecta que más adelante el crecimiento se desacelere a 1,7%, conforme se disipen los efectos del estímulo fiscal en Estados Unidos y a medida que el flojo aumento de la productividad y el envejecimiento de la población desmejoren las perspectivas a largo plazo para las economías avanzadas.

En las economías de mercados emergentes y en desarrollo, el crecimiento se revisa a la baja en 0,3 puntos porcentuales para 2019, a 4,1%; y en 0,1 puntos porcentuales para 2020, a 4,7%. Las revisiones a la baja para 2019 son prácticamente generalizadas en el caso de las principales economías, pero por distintas razones. En China, la leve revisión a la baja se debe, en parte, a los mayores aranceles impuestos por Estados Unidos en mayo, mientras que las revisiones más marcadas en India y Brasil obedecen a una demanda interna más floja de la previsto.

En el caso de los exportadores de materias primas, las perturbaciones en la oferta, como en Rusia y Chile, y las sanciones impuestas a Irán, han provocado revisiones a la baja a pesar del repunte a corto plazo de los precios del petróleo. La recuperación del crecimiento proyectada para 2019 y 2020 en las economías de mercados emergentes y en desarrollo depende de que los resultados de crecimiento mejoren en las economías que están soportando tensiones, como Argentina, Turquía, Irán y Venezuela, lo cual introduce un grado significativo de incertidumbre.

Las condiciones financieras en Estados Unidos y la zona del euro se han tornado aun más favorables, conforme la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo han adoptado una política monetaria con una orientación más acomodaticia. Las economías de mercados emergentes y en desarrollo se han beneficiado de la distensión monetaria en las principales economías, pero también han debido hacer frente a una actitud volátil con respecto al riesgo provocada por las tensiones comerciales. En términos netos, las condiciones financieras para este grupo son más o menos los mismas que las observadas en abril. Los países en desarrollo de bajo ingreso que antes recibían principalmente flujos estables de inversión extranjera directa ahora reciben flujos de inversión de cartera bastante volátiles, ya que la búsqueda de rendimientos en un entorno de tasas de interés bajas se está desplazando a los mercados de frontera, o preemergentes.

Mayores riesgos a la baja

Un importante riesgo a la baja para las perspectivas sigue siendo una escalada de las tensiones comerciales y tecnológicas que puede trastornar considerablemente las cadenas mundiales de suministro. El efecto combinado de los aranceles impuestos el año pasado y los posibles aranceles contemplados en mayo entre Estados Unidos y China podría reducir el nivel del PIB mundial de 2020 en un 0,5%. Además, un empeoramiento imprevisto y duradero de la actitud en el sector financiero puede dejar al descubierto vulnerabilidades financieras acumuladas durante años de tasas de interés bajas, en tanto que las presiones desinflacionarias pueden generar dificultades de servicio de la deuda para los prestatarios. Otros riesgos importantes son una desaceleración sorpresiva en China, la falta de una recuperación en la zona del euro, un brexit sin acuerdo y una agudización de las tensiones geopolíticas.

Con un crecimiento mundial moderado y el predominio de los riesgos a la baja sobre las perspectivas, la economía mundial sigue estando en una coyuntura delicada. Por lo tanto, es esencial no recurrir a los aranceles para influir en los saldos comerciales bilaterales ni valerse de ellos como un instrumento de uso general para abordar desacuerdos internacionales. A fin de ayudar a resolver los conflictos, hay que fortalecer el sistema de comercio multilateral basado en reglas, y modernizarlo para que contemple cuestiones como los servicios digitales, los subsidios y la transferencia de tecnología.

Políticas en pro del crecimiento

La política monetaria debe seguir siendo acomodaticia, sobre todo en los casos en que la inflación está descendiendo más allá de los niveles fijados como meta. Pero esta estrategia debe ir acompañada de medidas comerciales sólidas que eleven las perspectivas y mitiguen los riesgos a la baja. Al estar las tasas de interés en niveles persistentemente bajos, las herramientas macroprudenciales deben ser utilizadas para impedir la acumulación de riesgos financieros.

La política fiscal debe equilibrar los objetivos de crecimiento, equidad y sostenibilidad, lo que incluye la tarea de proteger a los más miembros más vulnerables de la sociedad. Los países que cuenten con espacio fiscal deben invertir en infraestructura física y social para elevar el crecimiento potencial. En el caso de una desaceleración marcada, la distensión monetaria debe ir acompañada de un movimiento sincronizado hacia políticas fiscales más acomodaticias, teniendo en cuenta las circunstancias específicas de cada país.

Por último, la cooperación más estrecha entre los países es ahora una necesidad más urgente que nunca. Además de resolver las tensiones en los ámbitos comercial y de la tecnología, los países tienen que mancomunar esfuerzos para abordar otras cuestiones de importancia, como el cambio climático, la tributación internacional, la corrupción, la ciberseguridad y las oportunidades y los desafíos que presentan las nuevas tecnologías emergentes de pagos digitales.

English version:

World Economic Outlook, July 2019

Still Sluggish Global Growth

Global growth remains subdued. Since the April World Economic Outlook (WEO) report, the United States further increased tariffs on certain Chinese imports and China retaliated by raising tariffs on a subset of US imports. Additional escalation was averted following the June G20 summit. Global technology supply chains were threatened by the prospect of US sanctions, Brexit-related uncertainty continued, and rising geopolitical tensions roiled energy prices.

Against this backdrop, global growth is forecast at 3.2 percent in 2019, picking up to 3.5 percent in 2020 (0.1 percentage point lower than in the April WEO projections for both years). GDP releases so far this year, together with generally softening inflation, point to weaker-than-anticipated global activity. Investment and demand for consumer durables have been subdued across advanced and emerging market economies as firms and households continue to hold back on long-range spending. Accordingly, global trade, which is intensive in machinery and consumer durables, remains sluggish. The projected growth pickup in 2020 is precarious, presuming stabilization in currently stressed emerging market and developing economies and progress toward resolving trade policy differences.

Risks to the forecast are mainly to the downside. They include further trade and technology tensions that dent sentiment and slow investment; a protracted increase in risk aversion that exposes the financial vulnerabilities continuing to accumulate after years of low interest rates; and mounting disinflationary pressures that increase debt service difficulties, constrain monetary policy space to counter downturns, and make adverse shocks more persistent than normal.

Multilateral and national policy actions are vital to place global growth on a stronger footing. The pressing needs include reducing trade and technology tensions and expeditiously resolving uncertainty around trade agreements (including between the United Kingdom and the European Union and the free trade area encompassing Canada, Mexico, and the United States). Specifically, countries should not use tariffs to target bilateral trade balances or as a substitute for dialogue to pressure others for reforms. With subdued final demand and muted inflation, accommodative monetary policy is appropriate in advanced economies, and in emerging market and developing economies where expectations are anchored. Fiscal policy should balance multiple objectives: smoothing demand as needed, protecting the vulnerable, bolstering growth potential with spending that supports structural reforms, and ensuring sustainable public finances over the medium term. If growth weakens relative to the baseline, macroeconomic policies will need to turn more accommodative, depending on country circumstances. Priorities across all economies are to enhance inclusion, strengthen resilience, and address constraints on potential output growth.

Subdued Momentum

Weak final demand

Against a difficult backdrop that included intensified US-China trade and technology tensions as well as prolonged uncertainty on Brexit, momentum in global activity remained soft in the first half of 2019. There were positive surprises to growth in advanced economies, but weaker-than-expected activity in emerging market and developing economies.

Growth was better than expected in the United States and Japan, and one-off factors that had hurt growth in the euro area in 2018 (notably, adjustments to new auto emissions standards) appeared to fade as anticipated.

Among emerging market and developing economies, first quarter GDP in China was stronger than forecast, but indicators for the second quarter suggest a weakening of activity. Elsewhere in emerging Asia, as well as in Latin America, activity has disappointed.

Despite the upside surprises in headline GDP for some countries, data more broadly paint a picture of subdued global final demand, notably in fixed investment. Inventory accumulation of unsold goods lifted first quarter GDP in the United States and the United Kingdom, while soft imports boosted output in China and Japan.

From a sectoral perspective, service sector activity has held up, but the slowdown in global manufacturing activity, which began in early 2018, has continued, reflecting weak business spending (machinery and equipment) and consumer purchases of durable goods, such as cars. These developments suggest that firms and households continue to hold back on long-range spending amid elevated policy uncertainty.

Soft global trade

Spending patterns are also reflected in global trade, which tends to be intensive in investment goods and consumer durables. Trade volume growth declined to around ½ percent year-on-year in the first quarter of 2019 after dropping below 2 percent in the fourth quarter of 2018. The slowdown was particularly notable in emerging Asia.

Weak trade prospects—to an extent reflecting trade tensions—in turn create headwinds for investment. Business sentiment and surveys of purchasing managers for example point to a weak outlook for manufacturing and trade, with particularly pessimistic views on new orders. The silver lining remains the performance of the service sector, where sentiment has been relatively resilient, supporting employment growth (which, in turn, has helped shore up consumer confidence).

Muted inflation

Consistent with subdued growth in final demand, core inflation across advanced economies has softened below target (for example in the United States) or remained well below it (euro area, Japan). Core inflation has also dropped further below historical averages in many emerging market and developing economies, barring a few cases such as Argentina, Turkey, and Venezuela.

With global activity generally remaining subdued, supply influences continued to dominate commodity price movements, notably in the case of oil prices (affected by civil strife in Venezuela and Libya and US sanctions on Iran). Despite the large run-up in oil prices through April (and higher import tariffs in some countries), cost pressures have been muted, reflecting still-tepid wage growth in many economies even as labor markets continued to tighten. Headline inflation has therefore remained subdued across most advanced and emerging market economies. These developments have contributed, in part, to market pricing of expected inflation dropping sharply in the United States and the euro area.

Mixed policy cues and shifts in risk appetite

Policy actions and missteps have played an important role in shaping these outcomes, not least through their impact on market sentiment and business confidence. While the six-month extension to Brexit announced in early April provided some initial reprieve, escalating trade tensions in May, fears of disruptions to technology supply chains, and geopolitical tensions (for example, US sanctions on Iran) undermined market confidence (Box 1).

Risk sentiment appears to have regained some ground in June, supported by central bank communications signaling the likelihood of further accommodation. Following the June G20 summit, where the United States and China agreed to resume trade talks and avoided further increases in tariffs, market sentiment has been lifted by the prospect of the two sides continuing to make progress toward resolving their differences. Financial conditions in the United States and the euro area are now easier than at the time of the April WEO, while remaining broadly unchanged for other regions.

Global Growth Still Sluggish

Global growth is projected at 3.2 percent for 2019, improving to 3.5 percent in 2020 (0.1 percentage point lower for both years than in the April 2019 WEO forecast). On the trade front, the forecast reflects the May 2019 increase of US tariffs on $200 billion of Chinese exports from 10 percent to 25 percent, and retaliation by China. The downgrades to the growth forecast for China and emerging Asia are broadly consistent with the simulated impact of intensifying trade tensions and associated confidence effects discussed in Scenario Box 1 of the October 2018 WEO.

The projected pickup in global growth in 2020 relies importantly on several factors: (1) financial market sentiment staying generally supportive; (2) continued fading of temporary drags, notably in the euro area; (3) stabilization in some stressed emerging market economies, such as Argentina and Turkey; and (4) avoiding even sharper collapses in others, such as Iran and Venezuela. About 70 percent of the increase in the global growth forecast for 2020 relative to 2019 is accounted for by projected stabilization or recovery in stressed economies. In turn, these factors rely on a conducive global policy backdrop that ensures the dovish tilt of central banks and the buildup of policy stimulus in China are not blunted by escalating trade tensions or a disorderly Brexit.

For advanced economies, growth is projected at 1.9 percent in 2019 and 1.7 percent in 2020. The 2019 projection is 0.1 percentage point higher than in April, mostly reflecting an upward revision for the United States.

In the United States, 2019 growth is expected to be 2.6 percent (0.3 percentage point higher than in the April WEO), moderating to 1.9 percent in 2020 as the fiscal stimulus unwinds. The revision to 2019 growth reflects stronger-than-anticipated first quarter performance. While the headline number was strong on the back of robust exports and inventory accumulation, domestic demand was somewhat softer than expected and imports weaker as well, in part reflecting the effect of tariffs. These developments point to slowing momentum over the rest of the year.

Growth in the euro area is projected at 1.3 percent in 2019 and 1.6 percent in 2020 (0.1 percentage point higher than in April). The forecast for 2019 is revised down slightly for Germany (due to weaker-than-expected external demand, which also weighs on investment), but it is unchanged for France (where fiscal measures are expected to support growth and the negative effects of street protests are dissipating) and Italy (where the uncertain fiscal outlook is similar to April’s, taking a toll on investment and domestic demand). Growth has been revised up for 2019 in Spain, reflecting strong investment and weak imports at the start of the year. Euro area growth is expected to pick up over the remainder of this year and into 2020, as external demand is projected to recover and temporary factors (including the dip in German car registrations and French street protests) continue to fade.

The United Kingdom is set to expand at 1.3 percent in 2019 and 1.4 percent in 2020 (0.1 percentage point higher in 2019 than forecast in the April WEO). The upward revision reflects a stronger-than-anticipated first quarter outturn boosted by pre-Brexit inventory accumulation and stockpiling. This is likely to be partially offset by payback over the remainder of the year. Monthly GDP for April recorded a sharp contraction, in part driven by major car manufacturers bringing forward regular annual shutdowns as part of Brexit contingency plans. The forecast assumes an orderly Brexit followed by a gradual transition to the new regime. However, as of mid-July, the ultimate form of Brexit remained highly uncertain.

Japan’s economy is set to grow by 0.9 percent in 2019 (0.1 percentage point lower than anticipated in the April WEO). The strong first quarter GDP release reflects inventory accumulation and a large contribution from net exports due to the sharp fall in imports, thus masking subdued underlying momentum. Growth is projected to decline to 0.4 percent in 2020, with fiscal measures expected to somewhat mitigate the volatility in growth from the forthcoming October 2019 increase in the consumption tax rate.

The emerging market and developing economy group is expected to grow at 4.1 percent in 2019, rising to 4.7 percent in 2020. The forecasts for 2019 and 2020 are 0.3 and 0.1 percentage point lower, respectively, than in April, reflecting downward revisions in all major regions.

Emerging and developing Asia is expected to grow at 6.2 percent in 2019–20. The forecast is 0.1 percentage point lower than in the April WEO for both years, largely reflecting the impact of tariffs on trade and investment. In China, the negative effects of escalating tariffs and weakening external demand have added pressure to an economy already in the midst of a structural slowdown and needed regulatory strengthening to rein in high dependence on debt. With policy stimulus expected to support activity in the face of the adverse external shock, growth is forecast at 6.2 percent in 2019 and 6.0 percent in 2020—0.1 percentage point lower each year relative to the April WEO projection. India’s economy is set to grow at 7.0 percent in 2019, picking up to 7.2 percent in 2020. The downward revision of 0.3 percentage point for both years reflects a weaker-than-expected outlook for domestic demand.

The subdued outlook for emerging and developing Europe in 2019 largely reflects prospects for Turkey, where—after a growth surprise in the first quarter from stronger-than-expected fiscal support—the contraction in activity associated with needed policy adjustments is projected to resume. Several other countries in central and eastern Europe are experiencing strong growth on the back of resilient domestic demand and rising wages. The region is expected to grow at 1 percent in 2019 (0.2 percentage point higher than in the April WEO, buoyed by robust first quarter growth). Growth is expected to improve to 2.3 percent in 2020 (0.5 percentage point lower than in the April WEO, largely reflecting the projected growth slowdown for the remainder of 2019 in Turkey).

In LatinAmerica, activity slowed notably at the start of the year across several economies, mostly reflecting idiosyncratic developments. The region is now expected to grow at 0.6 percent this year (0.8 percentage point lower than in the April WEO), recovering to 2.3 percent in 2020. The sizable downward revision for 2019 reflects downgrades to Brazil (where sentiment has weakened considerably as uncertainty persists about the approval of pension and other structural reforms) and Mexico (where investment remains weak and private consumption has slowed, reflecting policy uncertainty, weakening confidence, and rising borrowing costs, which could climb further following the recent sovereign rating downgrade). Argentina’s economy contracted in the first quarter of the year, although at a slower pace than in 2018. The growth forecast for 2019 is revised down slightly compared with the April WEO, and the recovery in 2020 is now projected to be more modest. Chile’s growth projection is revised down slightly, following weaker-than-expected performance at the start of the year, but is expected to pick up in 2020 helped by more accommodative policies. The deep humanitarian crisis and economic implosion in Venezuela continue to have a devastating impact, with the economy expected to shrink about 35 percent in 2019.

Growth in the Middle East, North Africa, Afghanistan, and Pakistan region is expected to be 1.0 percent in 2019, rising to about 3.0 percent in 2020. The forecast for 2019 is 0.5 percentage point lower than in the April WEO, largely due to the downward revision to the forecast for Iran (owing to the crippling effect of tighter US sanctions). Civil strife across other economies, including Syria and Yemen, add to the difficult outlook for the region. Partially offsetting these developments are improved prospects for Saudi Arabia’s economy—the non-oil sector is expected to strengthen in 2019 with higher government spending and improved confidence, and in 2020 with an increase in oil sector growth.

In sub-Saharan Africa, growth is expected at 3.4 percent in 2019 and 3.6 percent in 2020, 0.1 percentage point lower for both years than in the April WEO, as strong growth in many non-resource-intensive countries partially offsets the lackluster performance of the region’s largest economies. Higher, albeit volatile, oil prices have supported the outlook for Angola, Nigeria, and other oil-exporting countries in the region. But growth in South Africa is expected at a more subdued pace in 2019 than projected in the April WEO following a very weak first quarter, reflecting a larger-than-anticipated impact of strike activity and energy supply issues in mining and weak agricultural production.

Activity in the Commonwealth of Independent States is projected to grow at 1.9 percent in 2019, picking up to 2.4 percent in 2020. The 0.3 percentage point downward revision to 2019 growth reflects a downgrade to Russia’s outlook following a weak first quarter.

Downside Risks Dominate

Downside risks have intensified since the April 2019 WEO. They include escalating trade and technology tensions, the possibility of a protracted risk-off episode that exposes financial vulnerabilities accumulated over years of low interest rates, geopolitical tensions, and mounting disinflationary pressures that make adverse shocks more persistent.

Disruptions to trade and tech supply chains: Business confidence and financial market sentiment have been repeatedly buffeted since early 2018 by a still-unfolding sequence of US tariff actions, retaliation by trading partners, and prolonged uncertainty surrounding the United Kingdom’s withdrawal from the European Union. In May, the breadth of the tensions widened to include the prospect of US actions relating to Chinese technology companies and the US threat to levy tariffs on Mexico in the absence of measures to curb cross-border migration. While the tensions abated in June, durable agreements to resolve differences remain subject to possibly protracted and difficult negotiations. The principal risk factor to the global economy is that adverse developments—including further US-China tariffs, US auto tariffs, or a no-deal Brexit—sap confidence, weaken investment, dislocate global supply chains, and severely slow global growth below the baseline.

Abrupt shifts in risk sentiment: As discussed earlier, the increase in US-China trade tensions in May caused a rapid deterioration in global risk appetite. While sentiment improved in June, potential triggers for other such risk-off episodes abound, including further increases in trade tensions; protracted fiscal policy uncertainty and worsening debt dynamics in some high-debt countries; an intensification of the stress in large emerging markets currently in the midst of difficult macroeconomic adjustment processes (such as in Argentina and Turkey); or a sharper-than-expected slowdown in China, which is dealing with multiple growth pressures from trade tensions and needed domestic regulatory strengthening. A risk-off episode, depending on its severity, could expose financial vulnerabilities accumulated during years of low interest rates as highly leveraged borrowers find it difficult to roll over their debt and as capital flows retrench from emerging market and frontier economies.

Disinflationary pressures: Concerns about disinflationary spirals eased during the period of the cyclical upswing of mid-2016 to mid-2018. Slower global growth and the drop in core inflation across advanced and emerging market economies have revived this risk. Lower inflation and entrenched lower inflation expectations increase debt service difficulties for borrowers, weigh on corporate investment spending, and constrain the monetary policy space central banks have to counter downturns, meaning that growth could be persistently lower for any given adverse shock.

Climate change, political risks, conflict: Climate change remains an overarching threat to health and livelihoods in many countries, as well as to global economic activity. Domestic policy mitigation strategies are failing to muster wide societal support in some countries. Meanwhile, international cooperation is diluted by the non-participation of key countries. Other risks previously discussed in the April WEO have become even more salient in recent months, notably rising geopolitical tensions in the Persian Gulf. At the same time, civil strife in many countries raises the risks of horrific humanitarian costs, migration strains in neighboring countries, and, together with geopolitical tensions, higher volatility in commodity markets.

Policy Priorities

Considering that the projected pickup in global growth remains precarious and subject to downside risks, appropriately calibrated macroeconomic policies are central to stabilizing activity and strengthening the foundations of the recovery. As a corollary, policy missteps and associated uncertainty will have a severely debilitating effect on sentiment, growth, and job creation.

At the multilateral level, the pressing needs are, first, to reduce trade and technology tensions and, second, to expeditiously resolve uncertainty around changes to long-standing trade agreements (including those between the United Kingdom and the European Union as well as between Canada, Mexico, and the United States). Specifically, countries should not use tariffs to target bilateral trade balances. More fundamentally, trade disputes may be symptoms of deeper frustration with gaps in the rules-based multilateral trading system. Policymakers should cooperatively address these gaps and strengthen the rules-based multilateral trading system, including by ensuring continued enforcement of existing World Trade Organization (WTO) rules through a well-functioning WTO dispute settlement system; resolving the deadlock over its appellate body; modernizing WTO rules to encompass areas such as digital services, subsidies, and technology transfer; and advancing negotiations in new areas such as digital trade. Other key areas that call for enhanced international cooperation include mitigating and adapting to climate change, addressing cross-border tax evasion and corruption, and avoiding a rollback of financial regulatory reforms. Policymakers should ensure multilateral institutions remain adequately resourced to counteract disruptive portfolio adjustments in a world economy heavily laden with debt.

At the national level, key priorities shared across countries include enhancing inclusion, strengthening resilience to turbulent turns in international financial markets, and addressing constraints that inhibit potential output growth (which for some means implementing product and labor market reforms to boost productivity and for others raising labor force participation rates). More specifically, across country groups,

For advanced economies, where growth in final demand is generally subdued, inflation pressure is muted, and market-pricing-implied measures of inflation expectations have dipped in recent months, accommodative monetary policy remains appropriate. Monetary accommodation can, however, foster financial vulnerabilities, for which stronger macroprudential policies and a more proactive supervisory approach will be essential to curb financial market excesses. In some countries, bank balance sheets need further repair to mitigate the risk of sovereign-bank feedback loops. Fiscal policy should balance multiple objectives: smoothing demand as needed, protecting the vulnerable, bolstering growth potential with spending that supports structural reforms, and ensuring sustainable public finances over the medium term. If growth weakens more than envisaged in the baseline, depending on country circumstances, macroeconomic policies should turn more accommodative.

Across emerging market and developing economies, the recent softening of inflation gives central banks the option of becoming accommodative, especially where output is below potential and inflation expectations are anchored. Debt has increased rapidly across many economies. Fiscal policy should therefore focus on containing debt while prioritizing needed infrastructure and social spending over recurrent expenditure and poorly targeted subsidies. This is particularly important in low-income developing economies to help them advance toward the United Nations Sustainable Development Goals. Macroprudential policies should ensure adequate capital and liquidity buffers to guard against disruptive shifts in global portfolios. Efforts to minimize balance sheet currency and maturity mismatches remain vital at a time when financial sentiment can rapidly switch to risk-off mode and will also ensure that these vulnerabilities do not hinder the essential buffering role of flexible exchange rates.

Trade Tensions, Monetary Policy, and Global Financial Conditions

Global financial markets have been wrestling with two key issues over the past three months.1 First, investors have become increasingly concerned about the impact of the intensification of trade tensions and the weakening economic outlook. Second, market participants have been grappling with the implications of these tensions for the monetary policy outlook.

The escalation in trade tensions in early May brought to a halt the rally seen in financial markets since the beginning of the year. Equity markets sold off, and corporate credit spreads widened. Emerging market sovereign bond spreads also rose, and portfolio flows to these economies retrenched.

Since mid-June, a number of central banks have signaled a dovish shift in their monetary policy stance, citing muted inflation and increased downside risks to growth. The US Federal Reserve shifted down the expected path of its policy rate, while the European Central Bank extended its forward guidance to keep its interest rates at current levels until at least mid-2020. Other central banks have also turned dovish or communicated a more cautious view on the outlook (including in Australia, Brazil, Chile, China, India, Malaysia, and the Philippines).

This has led to further market reassessment of the expected path of monetary policy. Investors now anticipate more significant policy easing from central banks, including in the United States. This supportive environment has helped markets regain their poise. Global share prices have recovered much of the ground lost in May, and market interest rates have continued to decline across a wide swath of economies.

1 This box was prepared by the IMF Monetary and Capital Markets Department.

As of mid-July, 10-year government bond yields have dropped by about 45 basis points since March in the United States, to 2.10 percent, by about 30 basis points in Germany to –0.25 percent, and by about 10 basis points in Japan, to -0.12 percent.

The overall impact of these developments has been further easing of global financial conditions since the April 2019 World Economic Outlock.

Global Financial Conditions Indices

Sources: Bank for International Settlements; Bloomberg Finance L.P.; Haver Analytics; IMF, International Financial Statistics database; and IMF staff calculations.

Note: Other emerging market economies comprise Brazil, India, Mexico, Poland, Russia, and Turkey. WEO = World Economic Outlook.

This easing has been particularly pronounced in the United States and the euro area, while financial conditions are little changed on net in China and in other major emerging market economies, in aggregate.