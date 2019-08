El Gobierno pagó un préstamo y rescató US$ 12.800 millones en bonos

Argentina redujo hoy su deuda pública en moneda extranjera por un monto total de US$ 12.810 millones luego de realizar pagos por un total de US$ 2.615 en el marco de contratos de recompra con varias entidades financieras, según informó el Ministerio de Hacienda.

Una de las primeras medidas del flamante ministro de Economía de la Nación, Hernán Lacunza, fue recomprar deuda, a través de operaciones donde se cancelaron BONAR 2024 por US$ 5.948 millones, BONAR 2025 por US$ 4.019 millones y BONAR 2037 por US$ 2.842 millones de capital, precisaron funcionarios de Hacienda.

El Tesoro pagó un préstamo otorgado por bancos extranjeros bajo la figura conocida en la jerga financiera como "repo". El monto asciende a US$ 2.600 millones de dólares y el pago provocará una caída de reservas brutas similar ya que el Tesoro mantenía depositadas las divisas en el BCRA.

El repago de este préstamo permitirá rescatar bonos por un valor nominal de US$ 12.800 millones. Estos títulos habían sido entregados como garantía del crédito. Al producirse un derrumbe en la paridad de los títulos, los bancos quedaron en condiciones de acelerar la devolución del crédito otorgado al Tesoro. Ante este panorama, el paso lógico para el Gobierno era salir a cancelar la deuda y recuperar los bonos entregados en garantía.

Cancelando el "repo" se recuperan bonos entregados en garantía con el siguiente detalle: US$ 10.000 millones de Bonar 24, US$ 4.000 millones de Bonar 25 y US$ 2.800 millones de Bonar 2037.