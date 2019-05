El Gobierno aumentó la tasa para importación de bienes de consumo

El Gobierno aspira a recaudar entre $28.000 y $30.000 millones extras a través del comercio exterior y decidió decretar un aumento en las tasas por importación de bienes de consumo. De acuerdo con un decreto firmado por el presidente Mauricio Macri; el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, se incrementa del 0,5% al 2,5% la tasa de estadística que cobra la Aduana a importaciones de bienes de consumo y bienes de ingreso temporario. Se trata del precio que cobra la Aduana por brindar sus servicios tanto a importadores, como exportadores y despachantes.

Según analizó Ámbito Financiero hace 20 años que la tasa es del 0,5%. El gobierno solamente la va a subir al 2,5% hasta el 31 de diciembre próximo. Se supone que en enero del 2020 debería volver a bajar. Aún así tiene topes por montos. Las compras externas inferiores a u$s 10.000 pagarán hasta u$s 150; las de entre u$s10.000 y u$s 100 mil, hasta u$s2.500; de entre u$s100 mil a u$s1 millón, hasta u$s25.000, y de u$s1 millón a u$s5 millones o más, hasta u$s125.000.

La medida solo alcanza a las importaciones de bienes de consumo y las denominadas “destinaciones temporarias”, es decir, bienes que forman parte de otros que van a ser exportados más tarde.