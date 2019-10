El Gobierno amplió el presupuesto para pagar jubilaciones y deuda

El Gobierno nacional amplió en $ 680 mil millones el presupuesto nacional para este año, de los cuales $ 308.693 millones se destinarán a atender obligaciones de la deuda pública, de acuerdo al decreto 740/2019 publicado hoy en el Boletín Oficial.

Del resto, las principales ampliaciones presupuestarias corresponden a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) con $ 93.623 millones, para la atención de las ex cajas provinciales, asignaciones familiares, pensiones de ex combatientes, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), pensiones no contributivas, transferencias y contribuciones a la seguridad social y organismos descentralizados.

También se destinarán $ 34.360 millones por servicios de la deuda de la Dirección Nacional de Vialidad, $ 21.523 millones al Ministerio de Transporte por diversas obras, $ 8.369 millones para retiros, jubilaciones y pensiones de la Policía Federal y demás Fuerzas de Seguridad y $ 4.900 millones al Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares.

Con relación al reintegro a las provincias que reclamaron por la reducción del IVA a ciertos productos de la canasta alimenticia afectando la coparticipación, el DNU aclara “que corresponde prever que esa erogación no forme parte de los Presupuestos de Ingresos y Gastos de la Administración Nacional 2019 y 2020, y que se efectuará en forma diaria y automática por instrucción del Ministerio de Hacienda”.

Con este DNU, en el curso del año a través de otros DNU y Decisiones Administrativas se aprobaron 9 modificaciones al Presupuesto Nacional con una ampliación del gasto por un total de $ 836.003 millones.

