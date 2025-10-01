El fuerte aumento del dólar oficial y el blue este miércoles

La moneda paralela tuvo un salto importante en la apertura de este miércoles.

El dólar oficial aumentó 50 pesos este miércoles en la apertura de los mercados y cotiza a $1.450 para la venta. Por su parte, el dólar blue subió 20 pesos y cotiza a $1.465.

El dólar MEP cotiza a $1.503 y el contado con liqui $1.545.

La reacción de los mercados Las acciones y bonos argentinos abrieron la jornada con cotizaciones a la baja y profundizan las profundas caídas de la jornada de ayer y la crisis que viven los papeles argentinos debido a los problemas económicos que arrastra el Gobierno y a la incertidumbre política pre electoral.