El Fondo Monetario volvió a pedir que el país acumule reservas y reclamó "amplio apoyo político"

Lo anticipó la vocera del FMI, insistiendo en la necesidad de que el Gobierno trabaje para lograr consensos para las reformas pendientes.

El Fondo Monetario Internacional, que conduce Kristalina Georgieva, reiteró su apoyo al gobierno de Javier Milei pero pidió en las reformas acordadas y acumular reservas.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a pedirle al Gobierno este jueves que acumule reservas internacionales en el Banco Central (BCRA), a la vez que insistió con la necesidad de tener un "amplio apoyo político" para avanzar en las reformas pendientes. Pese a ello, el organismo multilateral reiteró su respaldo al programa económico.

“Creemos que fortalecer la confianza y consolidar los importantes avances en la reducción de la inflación requerirá el firme compromiso de las autoridades con el anclaje fiscal, respaldado por una política monetaria coherente y un marco cambiario que permita reconstruir las reservas”, señaló Julie Kozack, la vocera del organismo en la tradicional conferencia de prensa semanal.

Palabra del FMI No es la primera vez que el Fondo Monetario Internacional centra su atención en el tema de las reservas y la escasa acumulación por parte del Banco Central. Justamente, desde hace semanas ésta parece ser la contracara de la fuerte incertidumbre que hay en los mercados, y la volatilidad en el valor de la divisa.

El FMI ya había alertado sobre el tema de que, en la primera revisión del acuerdo con el organismo, no se cumplió con la meta fijada de sumar dólares a las reservas. El Gobierno privilegió concentrarse en continuar con la inflación y debió pedir u cambio en la forma de medición de la meta, que en lugar de ser trimestral pasó a ser anual.

Bessent y el swap Si bien la conferencia de prensa estaba pautada en el cronograma habitual del Fondo, la noticia llegó sólo horas después de la aclaración que hizo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, tras aclarar que "no están poniendo dinero en Argentina", sino que solo le están "dando una línea de swap".