Efusivo furor por prendas de H&M en un outlet bonaerense

The Palace Luxury Outlet, en el recién estrenado Luján Walk Shopping Center, es el local de la ciudad bonaerense de Luján que está repleto de quienes pujan por prendas económicas de la firma H&M. Si bien esta empresa no ha desembarcado en el país, está vendiendo allí la ropa sobrante de Europa, la que no pudo vender y llega a precios mucho más bajos que los que quienes conocen la marca ya saben.

Según un completo artículo del diario porteño Clarín desde el local lujanino, hay que saber que: a) no incluye ropa para chicos; b) no incluye ropa interior, o sea que no están esos prácticos “packs” de bombachas, calzoncillos o medias, por el equivalente a entre 5 y 8 dólares; y c) como explicó la empresa argentina, “no está previsto que haya venta online”.

En cuanto a los precios, como acá hay muchos menos variedad de prendas que en los H&M del mundo, los precios locales de algún modo "promedian" los de los locales en el exterior. O sea que una remera de H&M comprada en Luján posiblemente tenga un precio medio entre la más cara y la más barata que se pueda adquirir, por ejemplo, en una tienda H&M de Estados Unidos.

Un jean de dama se consigue por $ 1.199, precio similar al de Estados Unidos, donde costaría entre $ 865 y $1.700, según el modelo. Acá, un pantalón deportivo o buzo de mujer se ofrece por $ 1.099 (25 dólares); en Estados Unidos los hay desde 18 dólares.

Acá, un buzo, camisa o pantalón deportivo de hombre también cuesta $ 1.099. Allá, las camisas de hombre oscilan entre $ 650 y $ 1.300. Por último, en Luján se pueden adquirir pantalones de hombre por $ 1.299. Los vestidos, a $ 1.399. Y una camisa de dama, a $ 999, mientras en Estados Unidos oscilan entre $ 560 y $ 1.300.