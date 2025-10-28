Presenta:

Duró poco el optimismo: el dólar rebota $45 y cotiza a $1.505

El tipo de cambio vuelve a subir luego de la fuerte caída del lunes luego de la victoria de La Libertad Avanza en gran parte del país.

dolar billete franklin (5)
Alf Ponce Mercado / MDZ

La euforia para el dólar duró poco. Despúes de la fuerte caída del lunes tras la victoria del Gobierno en las elecciones, el tipo de cambio minorista rebota $45 y cotiza a $1.505 en la pizarra del Banco Nación, a $10 de la cotización del viernes previo a los comicios.

Ayer, la divisa tuvo una caída de $55 respecto al cierre del viernes y tocó un mínimo intradiario de $1.380.

En tanto, el dólar mayorista tocó los $1.492 y se acerca al techo de la banda cambiaria. En la jornada del lunes retrocedió $57 respecto al cierre del viernes y finalizó a $1.435

Los dólares financieros también suben

Los dólares financieros suben entre 2,2% y 2,6%. El MEP se negocia a $1.478,49 y el CCL a $1.492,08.

