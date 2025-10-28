Duró poco el optimismo: el dólar rebota $45 y cotiza a $1.505

El tipo de cambio vuelve a subir luego de la fuerte caída del lunes luego de la victoria de La Libertad Avanza en gran parte del país.

La euforia para el dólar duró poco. Despúes de la fuerte caída del lunes tras la victoria del Gobierno en las elecciones, el tipo de cambio minorista rebota $45 y cotiza a $1.505 en la pizarra del Banco Nación, a $10 de la cotización del viernes previo a los comicios.

Ayer, la divisa tuvo una caída de $55 respecto al cierre del viernes y tocó un mínimo intradiario de $1.380.

En tanto, el dólar mayorista tocó los $1.492 y se acerca al techo de la banda cambiaria. En la jornada del lunes retrocedió $57 respecto al cierre del viernes y finalizó a $1.435