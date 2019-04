Durán Barba: "Los inversores han exagerado los riesgos políticos"

El sociólogo ecuatoriano Jaime Durán Barba, principal asesor político del PRO, consideró hoy que "los inversionistas extranjeros han exagerado los riesgos políticos" que atraviesa el Gobierno del presidente Mauricio Macri.

Tras reconocer que "existe preocupación" ante la posibilidad de que la ex presidenta Cristina Fernández se imponga en los comicios de octubre, Durán Barba aseveró que "en el concurso de los peores, claramente ganamos. Somos los menos peores".

"Hay una gran preocupación por la economía, y eso nos está perjudicando. Pero en el concurso de los peores, claramente ganamos. Somos los menos peores. Los inversionistas han exagerado los riesgos políticos", señalo el sociólogo en una entrevista concedida a la agencia Bloomberg de Estados Unidos.

Este medio de comunicación que se especializa en temas económicos consigna que esta semana el mercado de bonos de Argentina se desplomó, y que "una encuesta reciente que mostró que la ex presidenta y populista Cristina Fernández de Kirchner vencería por poco" a Macri en las elecciones de octubre recibió mucha atención.

"He estado con Mauricio en campañas desde 2004 y siempre hemos ganado. Las encuestas no son una bola de cristal, son solo una forma de ir entendiendo lo que la gente quiere, lo que sueña, lo que está pensando", evaluó el analista ecuatoriano.

Además, Durán Barba hizo, durante la entrevista, un llamado a los inversionistas para que "contraten a sus propios investigadores académicos", al tiempo que reconoció que no es un economista y "nunca ha comprado un bono", de acuerdo a lo publicado por Bloomberg.

"La gente que piensa que (Cristina) Kirchner no va a ser un candidato está loca. Eso es imposible. No soy su admirador, pero ella es una política muy talentosa", remarcó sobre la actual senadora nacional.

Las frases desafortunadas de Aníbal Fernández y Daniel Scioli

Por Twitter, el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández afirmó que el riesgo país (actual) es “el más alto de la historia desde 2001. Y el ex candidato a presidente, Daniel Scioli, fue más preciso y dijo que “cuando estaba Cristina no había este riesgo país” y que “en una sola oportunidad, con el fallo de Nueva York por los fondos buitres, tocó los 800 puntos. Después, siempre fue más bajo”.

A simple vista, siguiendo recorrido del gráfico del interactivo, se demuestra que ambos dirigentes incurrieron en el error:

Si bien en la jornada de hoy el riesgo país cerró en 950 puntos, según un análisis de Chequeado.com, el mayor nivel de la gestión de Fernández de Kirchner se dio en noviembre de 2008, en el medio de la crisis internacional, cuando llegó a los 1.965 puntos.