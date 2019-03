Dujovne se reunió con Lagarde, pero no hablaron del dólar

El ministro de Hacienda Nicolás Dujovne mantuvo esta tarde una reunión con la titular del FMI, Christine Lagarde, en Washington.

Durante el encuentro, que duró 45 minutos, no se habló de la volatilidad del precio del dólar que se vive en Argentina. Una nota del sitio Infobae cita a allegados a Dujovne, que aseguraron que "no se hablaron de temas coyunturales. Nicolás no vino a negociar nada".

La propia Lagarde dio detalles del encuentro a través de Twitter: "Fue un placer recibir a Nicolás Dujovne. Mantuvimos una buena conversación sobre recientes desarrollos económicos en Argentina. La implementación sólida y continua del programa de reforma de las autoridades será crucial para una economía estable y crecimiento sostenible".

También estuvo presente David Lipton, número dos del FMI, pero no el jefe de la misión para la Argentina, Roberto Cardarelli –que acaba de completar en Buenos Aires la tercera revisión del programa stand by–, como se había especulado.

Según trascendió, Lagarde "elogió a las autoridades por sus esfuerzos para promover su plan de estabilización económica y brindar protección social a los pobres y vulnerables".

​"No se habló del dólar, específicamente", aseguraron cerca de Dujovne. "Estamos sobre el tipo de cambio, claro, pero es un trabajo que hace el Central, no mezclamos. Eso lo ven ellos con los equipos del Fondo. Fue una reunión política, no hubo muchos detalles", dijeron.

Fuente: Infobae