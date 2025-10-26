Después de conocerse los primeros datos oficiales, el dólar cripto profundiza su caída

Luego de conocerse los primeros datos oficiales de las elecciones, el dólar cripto profundiza su caída y el USDT cotiza a $1.456,48 en la pantalla de Ripio. La divisa digital comenzó con una tendencia a loa baja a pocos minutos del cierre de los comicios. Así, tocó un nuevo mínimo intradiario, el anterior fue de $1.467,71.

En Binance, Tether opera a $1.455, en Lemon a $1.450, en Belo a $1.490 y Fiwind a $1.470.

Desde Bitso comentaron a MDZ que registraron en el corte de las 20 muchas más órdenes de compra que de ventas. Con una tendencia que se mantiene entre los $1.470 y $1.480. También muchas órdenes de ventas fijadas en $1.540, tal vez usuarios que buscan recuperar la inversión en ese nivel.

El mercado se mantiene expectante de que se conozcan los primeros resultados oficiales. El viernes el dólar oficial mayorista cerró a $1.492, mientras que el minorista finalizó a $1.515 en la pizarra del Banco Nación.

En la antesala de las elecciones, el tipo de cambio mostró tensiones que llevaron al dólar tocar el techo de la banda. Es más, la cotización mayorista quedo a cincuenta centavos del tope de esquema de flotación.

En tanto, el dólar MEP cotizó el viernes a $1.549,44 y el CCL a $1.567,21.

Qué dijo Caputo sobre el dólar

El ministro de Economía, Luis Caputo, votó este domingo y subrayó que el dólar y el esquema cambiario seguirán “exactamente igual”, ubicándose “siempre dentro de las bandas”. En esa línea, aseguró que "el dólar se va a mantener dentro de las bandas" y que eso lo deja "cómodo". "El esquema sigue. No puedo decir si es $1.500, $1.400, $1.300, pero siempre va a estar dentro de las bandas", añadió.

Al ser consultado sobre la volatilidad que mostraron los mercados, el titular del Palacio de Hacienda remarcó: "Hay que ser muy respetuosos. No podría decir que se va a terminar la volatilidad o no".