Cuánto valen hoy aquellas "30 monedas" por la que Judas delató a Jesús

¿Por qué Judas traicionó a Jesús, según indica la tradición cristiana que sucedió? ¿Lo hizo por dinero? Es difícil volver en el tiempo para descubrir las verdaderas intenciones de Judas Iscariote, pero se puede examinar el precio que se le pagó por su traición, y ver si esa cantidad de dinero era una tentación lo suficientemente fuerte como para empujar a un hombre a entregar a su amigo a una muerte segura.

Esto es lo que dice el pasaje evangélico que encontramos en el libro de Mateo: "Entonces uno de los Doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ´¿Cuánto me darán si se lo entrego?´. Y resolvieron darle treinta monedas de plata. Desde ese momento, Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo". (Mateo 26, 14-16)

En términos bíblicos, no es la primera vez que se mencionan treinta monedas de plata. En el libro de Zacarías, al profeta se le paga la misma suma por su trabajo cotidiano de pastor: "Yo les dije: ´Si les parece bien, páguenme mi salario; y si no, déjenlo”. Ellos pesaron mi salario: treinta siclos de plata. Pero el Señor me dijo: “¡Echa al Tesoro ese lindo precio en que he sido valuado por ellos!”. Yo tomé los treinta siclos de plata y los eché en el Tesoro de la Casa del Señor. Después quebré mi segundo bastón “Vínculo”, para romper la fraternidad entre Judá e Israel".(Zaccaria 11, 12-14)

En el libro del Éxodo, en cambio, treinta piezas de plata era el precio de un esclavo que era matado: "Y si el buey embiste a un esclavo o a una esclava, el dueño del animal pagará treinta siclos de plata al dueño del esclavo, y el buey será muerto a pedradas". (Éxodo 21, 32).

Cuánto valen hoy aquellas monedas

El economista argentino Fausto Spotorno hizo el cálculo y lo contó en un genial hilo de Twitter, que reproducimos aquí:

- Según la Biblia Judas entrego a Jesús por 30 monedas de plata, con un beso en la mejilla. ¿Cuánto dinero serían esas 30 monedas de plata hoy en día?

- Primero hay que saber de qué moneda estamos hablando y eso no parece tan fácil. Hay 4 monedas posibles:

1) El Siclo

2) Estateros de Antioquias

3) Tetradracmas

4) Denarios romanos

- Las primeras tres monedas son muy semejantes entre sí. El Siclo era una moneda que depende de la época pesaba entra 9 y 17 gramos de plata. lo que a precios de hoy sería entre USD 5 y USD 9 dólares, cada una.

-El Estatero que en Griego significa "Peso", literalmente. Tambien era una moneda de aproximadamente 17 gramos de plata. Con lo cual también habría valido entre 8 y 9 dólares de hoy en día. Así que si fuera este el caso Judas habría entregado a Jesús por 200 a 300 dólares.

- La tercera posibilidad es el tetradracma, en este caso ptolemaico, que como su nombre lo indica era equivalente a 4 dracmas (tetra=4) y pesaba lo mismo que el Estatero, 17 gramos de plata.

- Finalmente, la 4 moneda podría haber sido el denario romano, que pesaba sólo 3,9 gramos de plata. Lo que hoy equivaldría a 2 dólares (aunque hoy un denario se puede comprar en mercado libre a $3.000). Así que 30 denarios sería solo 60 dólares.

- Partiendo del valor de la Plata, entonces Judas entregó a Jesús por un monto que en el día de hoy podría estar entre 60 y 300 dólares. Que en pesos argentinos serian entre $2400 y $12.000.

- Sin embargo, tengamos en cuenta que un legionario romano ganaba cerca de 400 denarios o 100 tetradracmas al año. Al precio actual de la plata esto seria cerca de 400 dólares.

- Ahora si equiparamos por el sueldo anual de un soldado básico y estimamos que un soldado argentino gana algo más de 6000 dólares al año y un legionario romano ganaba 400 denarios, entones un denario equivaldría hoy a 15 dólares, en términos de la paga de un soldado.

- En términos de "sueldo de soldado" Judas entregó a Jesús por 450 dólares o 19.000 pesos. En todo caso no fue mucho dinero. Entre 2400 pesos y 19.000 pesos. Yo particularmente me inclino por calcular algo entre 12000 y 20.000 pesos de hoy. Después devolvió el dinero y se suicidó.

-Una cosa más que se desprende del hilo, pero que esta bueno aclarar. El dracma (moneda griega) y el denario (moneda romana) cotizaban casi igual. Eran como el dólar y el euro de la antigüedad