Confirman el paro y la semana próxima habrá dos días sin bancos

El secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, confirmó su adhesión al paro convocado por Hugo y Pablo Moyano para el martes 30 de abril, al asegurar que no se trata de "un gesto de desestabilización", sino de un "plan de lucha para que el Gobierno cambie su política económica".

En Mendoza, en tanto, Sergio Giménez, titular de La Bancaria en la provincia, confirmó a MDZ que los bancos locales se plegarán a la medida. A diferencia de lo que sucedió en otras oportunidades, el cese de actividad será total y no con atención reducida.

En declaraciones a FM Futurock, Palazzo indicó que el del martes "va a ser un paro muy importante". "Hay muchísimos sectores de la sociedad que están enojados. Hay que contenerlos y darles una alternativa a través de un plan de lucha para confrontar con este modelo. Los números son por demás elocuentes. Por eso y porque estamos empezando el conflicto paritario, el 30 no va a haber bancos", agregó.

"En muchas actividades ha habido una pérdida del poder adquisitivo importante. No se puede ir detrás de esta zanahoria que pone todo el tiempo el Gobierno de que 'vamos a estar mejor'. No han habido reformas estructurales", continuó.

El gremialista se diferenció de "una pequeña parte del Consejo Directivo de la CGT que apuesta a una definición política", en referencia a los líderes de la central, Carlos Acuña y Héctor Daer, quienes no participarán de la huelga convocada por las dos CTA, Smata y Camioneros, entre otras organizaciones.

"A los dirigentes gremiales no nos eligen para medir el tiempo político de una medida, sino para defender los intereses de los trabajadores. Ellos tendrán que darle cuenta a los afiliados. Yo creo y apelo al nivel de conciencia que tienen los compañeros para darse cuenta de que, si no acompañan en esta y no se corrige esta inequidad, van a tener que acompañarnos, tarde o temprano", agregó el jefe de los bancarios.

