Con el dólar en el centro de la escena, las acciones argentinas caen 6% en Wall Street

El desplome de las acciones argentinas en Nueva York sigue la tendencia global, pero profundizado por las dudas sobre la economía argentina.

Las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York, muestran fuertes bajas que llegan hasta casi 6%, en una jornada en la que el dólar oficial muestra una caída de 0,72% hasta $1.335 para la compra y $1.375 para la venta, descomprimiendo, de alguna manera, la fuerte suba del lunes cuando trepó hasta $1390.

El dólar blue, en tanto, trepa hasta $1.370, mientras que en algunas cuevas de la City porteña el billete se está vendiendo a venderse a $1.380, aunque con pocas operaciones concretadas. Los dólares financieros, por su parte, exhiben cierta calma, con el MEP opera sin cambios en $1368,22 y el Contado con Liquidación retrocede -1,1% hasta los $1375,95.

En este escenario, los ADR (American Depositary Receipt) de acciones argentinas que cotizan en Wall Street muestran una pantalla en la que predominan los números en rojo. Se destacan las caídas de Telecom Argentina (-6,22%), Grupo Financiero Galicia (-5,94%), Central Puerto (-5,89%), Banco Supervielle (-5,87%), Transportadora Gas del Sur (-5,60%), Globant (-5,40%) y Cresud (-5,34%).