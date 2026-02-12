Comprá campeón: Argentina es el primer exportador mundial de maní, aceite de soja y jugo de limón

A pesar de la pesada carga impositiva y de pagar elevadas retenciones al exportar granos y carne vacuna, por caso, el sector agroindustrial en Argentina , compuesto por más de 60 cadenas de valor, es el único que verdaderamente puede considerarse de clase mundial. El petróleo y el gas de Vaca Muerta podrían serlo en poco tiempo pero aún falta.

Mientras otros países subsidian a sus sectores vinculados al campo para que ganen competitividad y puedan exportar, en Argentina los productores de cereales y oleaginosas, ganaderos, productores avícolas e industrias relacionadas, son altamente competitivas a nivel global, al punto que los agroalimentos producidos en el país llegan a 143 de exportación, un 75% de los países del planeta.

Esto a pesar de que las cadenas de la soja , el maíz, el trigo, la cebada, el sorgo, el girasol, y las carnes vacuna y aviar deben abonar derechos de exportación que van desde 5% las carnes a 26% el poroto de soja y 24,5% los derivados. El trigo, maíz, cebada y sorgo tributan 9,5%, mientras que el girasol paga 5,5% por cada tonelada exportada.

Aún en el este contexto y de permanentes quejas por el llamado costo argentino, asociado al peso de los impuestos, muchos productos agroalimentarios son competitivos a nivel internacional, al punto que Argentina es el primer exportador mundial de maní, aceite de soja, y aceite y jugo de limón, una suerte de campeón en su categoría.

También integra el podio en yerba mate y harina de soja, ocupando el segundo escalón y es el tercero en exportaciones de maíz. Además, la carne vacuna argentina es una de las más valoradas del mundo, llegando a 60 países entre los que se cuentan los mercados más sofisticados, como los países de la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Israel, China, y en la región, Brasil y Chile, fundamentalmente.

Los datos surgen del último relevamiento que llevó a cabo la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA) que en su Monitor de Exportaciones Agroindustriales destaca que el poder exportador de la producción local.

Soja, maíz y algo más

"Le vendemos a más de 143 países, es el 75% del mundo. Si analizamos nuestro rol en los mercados globales, vemos que somos los primeros vendedores de maní, aceite de soja y aceite y jugo de limón. Estamos segundos con harina de soja y yerba mate y completamos el podio con el maíz. Es un orgullo como argentinos”, explica Nicolle Pisani Claro, economista jefe de FADA.

FADA Monitor Expo 2025

Más allá de los sectores que trepan al podio mundial, lo interesante del país es la gran diversidad de producción de alta calidad y a precios competitivos.

"Si dividimos nuestros productos en grandes grupos, vemos que los granos van principalmente a Perú, Brasil, Arabia Saudita, india, Vietnam y China. Al considerar las carnes identificamos a China, EE.UU., Israel, Alemania y Países Bajos como los principales compradores. En el caso de las economías regionales, encabezan la lista Brasil, EE.UU., España, Italia y China”, apunta Fiorella Savarino, economista de FADA.

Dólares para todos

El país exportó en 2025 por un monto total de US$ 87.076 millones, de los cuales la agroindustria aportó el 61%, sumando US$ 52.904 millones. “Seis de cada diez dólares que ingresaron a nuestro país provienen de las cadenas agroindustriales”, sostiene Antonella Semadeni, economista de FADA. Y agrega que “si nos preguntamos de dónde vienen principalmente, el Monitor revela que el 69% se origina en los granos, el 14% de las economías regionales, 9% de las carnes, 3% de lácteos y 5% de otros”.

FADA Monitor Expo Participación 2025

Por su parte, Savarino destaca que “cada complejo presenta particularidades, por eso la riqueza de analizarlos uno a uno”. En el desagregado, se observa que de los 20 complejos analizados, 13 aumentaron sus exportaciones, tanto en dólares como toneladas: soja, trigo, girasol, lácteo, pesquero, maní, peras y manzanas, forestal, limón, arroz, legumbres, ovino y yerba.

“Desde el primer Monitor de Exportaciones en 2019 a hoy, 6 complejos presentaron récord en exportaciones, tanto en dólares como en toneladas: yerba, maní, girasol, arroz, lácteo y pesquero”, recordó Antonella Semadeni.

Carne for export

Y un dato más. El complejo de la carne vacuna creció un 25% en comparación al año anterior, siendo la tercera cadena del país en la generación de dólares. “Si nos detenemos en las carnes, podemos ver que del total que producimos de vaca, el 73% es para nuestro consumo y el 27% lo exportamos. En el cerdo el 99% queda en Argentina y en el pollo el 93%”, comentan desde FADA.

FADA Nos abastecemos y exportamos - Monitor Expo FADA

Así que hay mucha tela para cortar e incrementar exportaciones, no sólo en carnes sino también en otros productos, donde el potencial de crecimiento exportador es muy importante.