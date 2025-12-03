Cómo sería el regreso de Argentina a los mercados, según Bloomberg

La city se encuentra expectante respecto a la vuelta de Argentina a los mercados intermacionales de crédito. En ese escenario, la agencia Bloomberg sostuvo que el país "se prepara para el regreso a los mercados internacionales de bonos" y brindó detalles de cómo sería la operatoria.

El año que viene el equipo económico debe hacerle frente a casi US$22.000 millones, el 3,1% del PBI. Del total, cerca de US$9.000 millones corresponden a pago de intereses de bonares y globales entre enero y julio. A diferencia de los vencimientos en concepto de pago de capital, se deben pagar si o si, sin la posibilidad de rollear.

Para los vencimientos de capital, el Gobierno confía en poder retornar a los mercados de capitales a principios de 2026 y poder emitir nueva deuda soberana. Para ello, requiere que el riesgo país baje en torno a los 450/500 puntos básicos. El índice que elabora el JP Morgan coquetea en las últimas ruedas en torno a las 600/630 unidades. Si bien aún falta que baje más, los analistas sostienen que el el equipo económico debería emitir de todas maneras deuda en los mercados.

De concretarse finalmente la vuelta a los mercados, Argentina colocaría deuda internacional por primera vez en 7 años. La última vez fue en 2018, bajo la gestión de Mauricio Macri. En ese entonces el reisgo país giraba en torno a los 450 puntos. Argentina quedó excluida del mercado desde que incurrió en impago por tercera vez en este siglo durante la pandemia.

"La última vez que Argentina regresó a los mercados crediticios mundiales, lo hizo a lo grande. El país vendió US$ 16.500 millones en bonos, estableciendo un récord de un solo día para un país en desarrollo. Los inversores presentaron ofertas por US$ 68.600 millones en deuda, y los rendimientos fueron inferiores a los de valores con calificación similar", describió Bloomberg.

En las últimas semanas, el apetito por la deuda argentina creció y tanto empresas como provincias llevan colocando deuda por mas de US$ 3.000 millones y se espera que siga en aumento. La colocación de Obligaciones Negociables (ONs) por parte de empresas privadas se dieron principalmente del sector Oil&Gas, como YPF, TGS, Pampa, Edenor, Pluspetrol y Tecpetrol.

También gobiernos subnacionales salieron a emitir deuda sin la necesidad de esperar que lo el Gobierno nacional lo hiciera antes. La Ciudad de Buenos Aires emitió US$600 millones a un rendimiento de 8,125%, con una vida promedio de siete años. Santa Fe está en negociaciones de salir al mercado en búsqueda de US$ 500 millones, con un bono a 7 años. Chubut es otra provincia que está evaluando colocar deuda.

Cómo sería la vuelta de Argetnina a los mercados

De acuerdo a lo informado por la agencia estadounidense "un nuevo bono probablemente sería solo un paso en una serie de operaciones de deuda", en base a fuentes con conocimiento de las negociaciones. "Se están negociando con varios bancos opciones que podrían ayudar a reducir los diferenciales y permitir que Argentina acceda a los mercados", señaló el artículo.

En esa línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este miércoles que negocia con bancos privados un crédito de hasta US$ 7.000 millones para hacerles frente a los vencimientos de enero y que eso no provoque una caída en las reservas.

"Las ideas incluyen una operación de recompra que se utilizaría para dar a los inversores un incentivo monetario como parte de un canje de deuda, según las fuentes. Una operación de gestión de pasivos con una operación de recompra para obtener hasta 5.000 millones de dólares para cubrir las amortizaciones de enero utilizando bonos de importadores como garantía, y un canje de deuda por educación , similar al canje de deuda de Ecuador, también se encuentran entre las opciones", expresó el texto.

"Argentina podría recurrir a los mercados ahora, especialmente dada la incesante demanda de activos de alto rendimiento de los mercados emergentes. Sin embargo, el gobierno espera una compresión de entre 100 y 150 puntos básicos en la curva de rendimiento, según fuentes familiarizadas con los planes, para que los costos se acerquen al 7% u 8% que pagan las empresas más grandes del país", agregó.