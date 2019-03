Cómo financiará el Gobierno el aumento del 46% en la AUH

El discurso del presidente Mauricio Macri en la Asamblea Legislativa tuvo un solo anuncio concreto y se refirió al aumento de la Asignación Universal por Hijo, AUH, en un 46%, un costo que el Ejecutivo nacional debe asumir y para lo cual debe pedir el aval del Fondo Monetario Internacional.

Según indica el columnista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, en un informe en Ámbito, el Gobierno descarta que FMI avalará el adelanto de los aumentos de todo este año en la AUH.

Esa decisión tiene un costo fiscal de $15.000 millones para todo 2019 y para poder hacer frente a la suba sin problemas con las metas pedirá la habilitación de la cláusula firmada en el acuerdo stand by de septiembre del año pasado que permite corregir en hasta 0,4% del PBI la promesa de déficit cero.

La única forma en que se puede cambiar el objetivo del déficit cero es que los montos que lo provoquen se destinen exclusivamente a planes sociales en contingencias especiales.

La negociación para el aval al adelantamiento de las AUH se dará en abril. Antes, el 19 de marzo, el organismo liberará los u$s10.840 millones del primer desembolso del año comprometido.

Tanto desde el Gobierno como desde los enviados del FMI en la última misión de febrero, ya se hablaba de la posibilidad que este año no se consiga el tan ansiado y comprometido “déficit cero”. Si para fin de año el Gobierno muestra una distorsión de no más del 0,4% en el déficit fiscal, y si ese porcentaje contiene los planes de ayuda social, confían tanto en el macrismo como en la cúpula amiga del FMI que se podrá negociar un waiver y que el país continuará con la vigencia de su stand by durante 2020, año en que, además, y de no mediar una renegociación, no habrá nuevos desembolsos del FMI.