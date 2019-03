Chile presenta su "Vendimia Fest" en Providencia, en pleno Santiago

Como una forma de promover su vino, Chile realizará por primera vez p la "Vendimia Fest Santiago". La fiesta se llevará a cabo el 13 y 14 de abril en el Barrio Italia, en Providencia. En esta actividad podrá disfrutar de tradiciones como la pisada de uvas, degustaciones de vinos y gastronomía, con entrada gratuita.

En tanto, en 15 valles trasandinos, se conmemoran pequeñas fiestas vendimiales hasta el 28 de abril. Según informó la Secretaría de Turismo del vecino país, las fiestas de la Vendimia comienzan a celebrarse al finalizar el verano son una instancia donde se une la tradición del campo chileno y la cultura. Una celebración multicultural donde se dan a conocer tradiciones típicas y gastronomía local, una fiesta que atrae tanto a locales y visitantes,

A continuación, te contamos cuáles son las principales fiestas de la vendimia que se celebran en Chile:

Chillán: ¡Región de Ñuble! En el sur de Chile también se hacen grandes vinos, como los del Valle de Itata, en la Región del Ñuble. ¡Ven a disfrutar de las Vendimias con bailes, música, pisada de uvas y mucho más! Fecha: Vienes 5, sábado 6, y domingo 7 de abril.

Codpa: El altiplano no se queda atrás… El poblado de Codpa en la Región de Arica y Parinacota, celebra todos los años la fiesta de la vendimia. Durante mayo, el norte se viste con un espectáculo de grupos folclóricos chilenos e internacionales y actividades culturales con pisoneo de uva. El evento es organizado por la Ilustre Municipalidad de Camarones.

Fiesta de la Vendimia de Curicó: ¿La más antigua? ¡Un clásico y una de las más esperadas! La Fiesta de la Vendimia de Curicó se realiza cada año en la Plaza de Armas de la ciudad durante 4 días en marzo (del 21 al 24). Incluye números musicales y entretenidas actividades como la elección de la reina de la vendimia y el tradicional pisada (pisoneo le dicen en Chile) de uva. Es considerada una de las festividades más importantes de Curicó y una instancia privilegiada para probar todos los vinos de la Región del Maule. Se espera que acudan al evento ¡más de 250 mil personas este 2019!

Fiesta de la Vendimia en Isla de Maipo. El Valle de Maipo también es parte de esta importante celebración con un pisoneo de uvas y la degustación de los vinos más destacados de la zona, tours patrimoniales, turismo vitivinícola, gastronomía típica y música en vivo. Esta actividad se realizará el 6 y 7 de abril y se esperan turistas de todo Chile.

Valle de Casablanca: Con elección de Reina… Como ya es tradición, en esta fiesta participan las viñas del Valle de Casablanca con stands de degustación. Además, la celebración cuenta con pisoneo de uva, elección de la reina de la vendimia y entretenidos juegos como carreras de barril. A sólo 40 minutos de la capital podrás disfrutar de la Fiesta de la Vendimia, que es organizada por el Municipio de Casablanca en conjunto con la Asociación de Empresarios Vitivinícolas del Valle de Casablanca. ¡Disfruta los mejores vinos blancos! El Valle de Casablanca produce destacados Chardonnay y Sauvignon Blanc así como deliciosos tintos de clima frío. Fecha: Sábado 30 de marzo y domingo 31 de marzo en el Estadio Municipal de Casablanca.

Valle de San Antonio: Con degustaciones de vinos de alta gama. El sábado 16 de marzo, ocho viñas del Valle San Antonio se reunirán en la Viña Hacienda San Juan para celebrar Vinos de Proa, siendo la primera fiesta de la Vendimia del valle. La Hacienda San Juan, está ubicada en el corazón del valle que tiene hacia al sur el sub Valle Leyda y hacia el norte el sub Valle Lo Abarca. Este lugar se destaca por el valor patrimonial y estético del parque que fue diseñado por el paisajista francés Guillermo Renner y también fue la casa de descanso del ex presidente Balmaceda. Durante la fiesta, las ocho viñas ofrecerán sus vinos de alta gama provenientes de la Denominación de Origen Valle de San Antonio, los cuales se podrán acompañar mayoritariamente con platos de mar. Ello, con el fin de resaltar las características de los vinos de esta zona fría, donde la vaguada costera y la brisa marina modelan sus vinos.