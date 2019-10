Casi ninguna empresa de Silicon Valley es rentable

El 95% de las empresas de Silicon Valley "no son rentables", en un contexto que repite la experiencia de fines de los 90 con una tendencia a concentrar la innovación y el desarrollo en pocas compañías, señaló el vocero global de la tecnológica Zoho, Raju Vegesna.

"La mayoría de las empresas de Silicon Valley están infladas, tienen distorsión y no están trabajando bien; se han concentrado mucho en las finanzas y no tanto en la gente", afirmó Vegesna en un encuentro con la agencia Télam en el marco de su gira por países de la región. Agregó al respecto que "el 95% de las empresas de Silicon valley no son rentables, no están bien enfocadas, y si se ven sus papeles públicos el problema es que no serán rentables en el futuro cercano".

Silicon Valley es la cuna de empresas de la talla de Yahoo, Amazon, Adobe, Oracle, Apple, Cisco, Google, Facebook, así como los "unicornios" Lookser, Hassi Corp, Door Dash, Juul Lab, entre otros.

Para Vegesna, cuya empresa fundada en 1996 cuenta hoy con 6.000 empleados a nivel global, "hasta la década de los 60 una compañía tenía un promedio de vida de 60 años y hoy el promedio está en 17 años". "Hay una concentración y eso es malo, no es saludable que haya pocas empresas", agregó.

La situación de empresas no rentables, que tienen hoy una valuación superior a los US$ 1.000 millones, recuerda las burbujas de las "puntocom" y su explosión a fines de la década de los 90. "Esto no va a tener un final feliz, esta película ya la vimos", dijo Vegesna para recordar que "en el año 2000 Zoho tenía 304 clientes que no tenían rentabilidad; en el 2002, de ese grupo, 302 clientes desaparecieron".

Consultado por qué camino debería seguir la industria para evitar repetir la crisis de fines del siglo XX, sostuvo que "el camino es focalizarse en investigación y desarrollo, en lugar de pensar en la valuación de la compañía".

"El 70% del smartphone que hoy se compra corresponde a los gastos de la empresa en marketing y ventas, sólo el 30% corresponde al valor en sí del equipo, a investigación y desarrollo. Hay que revertir esa ecuación", aseguró el empresario.

Precisó que Zoho, que cuenta con 300 ingenieros en laboratorios de innovación, destina el 80% de sus ingresos a estas áreas porque "hay un pensamiento de largo plazo" y por eso "existimos hace más tiempo que Google".