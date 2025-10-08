¿Calma en los mercados? A cuánto cotiza el dólar oficial y el blue este miércoles
Así se encuentran las principales cotizaciones este miércoles 8 de octubre.
El dólar oficial no ha tenido movimientos esta semana y cotiza a $1.455 para la venta. El que si ha tenido actividad es el dólar blue, que subió 10 pesos el martes y actualmente cotiza a $1.460 para la venta.
En cuanto a los financieros, el dólar MEP ronda los $1.451 y el contado con liqui $1.559.
Te Podría Interesar
Adiós al plan Milei
El mercado ajustó hacia arriba sus estimaciones del IPC y espera que el índice se ubique por arriba del 2% promedio mensual hasta diciembre. De esta manera, en caso de concretarse, se cortaría la expectativa de desaceleración que pregona el Gobierno y pondría en jaque la proyección de inflación incluida en el Presupuesto 2026.
Según se desprende del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central (BCRA), la inflación esperada por las consultoras y centros de investigación privados es de 2,1% para septiembre, 2% en octubre, 2,1% en noviembre y del 2% para diciembre.