"Cada día se talan más olivos para construir barrios privados"

Olivícola Laur continúa escalando posiciones en el ranking de las 100 mejores olivícolas del mundo, ubicándose este año en la posición número 4 (en 2018 había obtenido el noveno lugar), y se mantiene como la número uno de Argentina.

Así lo indicó el EVOO World Ranking (Ranking Mundial de AOVE), elaborado de acuerdo al puntaje asignado por los premios obtenidos por los aceites de oliva virgen extra que participaron en los 30 concursos internacionales llevados a cabo en 2019 (entre ellos los de Japón, China, Los Angeles, New York, Jerusalén, Italia, etc).

De charla con un CEO preocupado

En el programa "Cambio de aire" de MDZ Radio entrevistamos a Gabriel Guardia, quien lleva las riendas de Olivícola Laur, que se alegró por este presente pero al mismo tiempo tuvo un discurso crítico sobre la realidad actual de la olivicultura.

"Todos los años son diferentes en nuestro mundo olivícola. Es muy difícil planificar en nuestro contexto. Hoy tenemos un problema muy grave, que es la tala de olivos. Esto ya lo veíamos en años anteriores pero se ha acrecentado muchísimo", advirtió Gabriel.

"En Mendoza nos estamos quedando sin olivos porque esos predios se van transformando en barrios privados. Se han erradicado plantas que tienen más de 100 años, para crecimiento del rubro inmobiliario", siguió.

"No existe en el mundo un país que tenga una economía olivícola que haya fracasado, si está bien desarrollada: podés verlo en Portugal, Egipto, España. De hecho si miramos a nuestros vecinos sanjuaninos, riojanos y catamarqueños nos damos cuenta de que están haciendo las cosas bien, pues no les da el clima ideal para hacerlo como a nosotros y sin embargo la llevan adelante porque hay políticas públicas que acompañan".

laur

"Se habla de que se han talado más de 20 mil hectáreas de olivos en Mendoza, y se sigue. A gritos necesitamos reconvertir las plantaciones, hacerlas eficientes, animar a los inversores que no solo planten Malbec -que está muy bien, por supuesto- sino que apunten a la olivicultura que da muchas fuentes de trabajo y que también nos ha puesto en el mundo, ya que a raíz de estos premios la Argentina está en el 6to lugar del planeta en cuanto a países productores de aceite de oliva de calidad".

"Hay apoyo desde el Estado al mundo del vino, que está perfecto; pero no pasa lo mismo ni con el olivo, ni con el ajo, ni con la ciruela, ni con la manzana. Realmente necesitamos políticas de emergencia para el agro mendocino: vas a Tunuyán y no encontrás manzanas".

"Hemos abierto esta vidriera al mundo pero puertas adentro tenemos miedo de no poder sustentarla. Tenemos la calidad, tenemos la demanda, el mundo quiere nuestros productos. A pesar de que no somos competitivos y somos inestables; y de que a mercados serios como lo son los japoneses, los estadounidenses y canadienses no les podemos mantener los precios un año como quieren; vendemos en esos países porque creen en nuestra calidad y en nuestra gente. Vienen, conviven con el mendocino, y ven que somos gente de trabajo y podemos hacer las cosas bien. Por eso se siente impotencia: por un lado la parte privada posiciona la provincia en el mundo y por el otro, cuesta el apoyo de la parte pública. Hay que pegarle el ojo a toda la agricultura mendocina, porque es de la que vivimos", expresó Guardia.

Escuchá a continuación la nota completa a Gabriel Guardia:

Un premio que le hace bien a Mendoza

“Este logro es el fruto del trabajo constante y esmero por la excelencia que venimos desarrollando desde Olivícola Laur para seguir posicionando a Mendoza y a Argentina en el mundo. Estamos muy orgullosos del camino recorrido y comprometidos a seguir apostando por nuestra querida provincia y por el crecimiento de esta industria”, asegura José Millán, el dueño de la empresa.

El EVOO World Ranking fue creado para promocionar mundialmente los mejores aceites de oliva virgen extra, lo que permite saber cuáles aceites de oliva son los mejores del mundo, las mejores empresas productoras, los mejores por variedad o tipo y de qué zona del mundo son.

Olivícola Laur (Millán S.A.) obtuvo en 2019 el puesto número cuarto del mundo como sociedad y es la empresa argentina que más puntaje tiene, posicionándose nuevamente como la número 1 del país. Además, al lograr estas numerosas distinciones, Olivícola Laur (Millán S.A.) lleva a que Argentina ocupe el puesto número 7 en el mundo.

Además de Laur, el top 5 de las mejores olivícolas del mundo quedó compuesto este año por empresas de España y Portugal.

Desde 2011, cuando comenzó a participar en concursos internacionales, la olivícola mendocina ubicada en Maipú no ha dejado de ganar los primeros lugares con cada uno de los aceites de oliva que presentaba, acumulando 163 premios. En estos 8 años, ganó 140 premios en todas sus líneas: 22 con Laur Clásico, 26 para Blend de Terroir Cruz de Piedra, 24 de Blend de Terroir Altos Limpios, 22 con Blend de Terroir Medrano, 34 con Gran Mendoza, 2 para Contraviento y 10 para el super premium Gran Laur (en sólo dos años de concursar). A estos se suman otros 23 premios recibidos por aceites de oliva virgen extra elaborados por Laur para las marcas Mágica Lila (de Fernando Ruiz Díaz), Distinto Tiempo (Nito Mestre) y Oil ´N Roll (Juanchi Baleirón) y para segundas marcas como Abrasado y Santa Augusta.