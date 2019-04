Los beneficios del Banco Central para comercios y Pymes

El Banco Central (BCRA) dispuso este miércoles diferentes medidas que benefician a los comercios y a MiPyMEs, como la imposibilidad de que los bancos les cobren por depósitos en efectivo y reducir a 10 días hábiles el pago a los comercios de las compras con tarjeta de crédito.

La comunicación A 6681 del BCRA establece que los bancos no podrán cobrar comisiones a los depósitos en efectivo realizados por ventanilla en cuentas de titulares que sean micro, pequeñas o medianas empresas (MiPyMEs), informó el BCRA a través de un comunicado.

Hasta ahora, los únicos depósitos que estaban exentos eran los realizados por personas físicas. Esta adecuación normativa facilita las operaciones y reduce los costos para las MiPyMEs.

También se estableció -a través de la comunicación A 6680- un plazo máximo de 10 días hábiles para que las entidades financieras acrediten en la cuenta de cada comercio el importe de las ventas realizadas en un único pago mediante tarjetas bancarias de crédito y/o compra.

Hasta el dictado de esta norma, sólo estaba regulado el plazo de acreditación para las tarjetas de débito, que es de 72 horas.

Complementariamente, el BCRA determinó en la misma resolución que las entidades financieras no podrán cargar a los comercios adheridos ningún interés ni comisión vinculado a este nuevo plazo de liquidación.

Tampoco podrán impedir ni dificultar de ninguna manera la modalidad de consumo en un pago con esas tarjetas.

Esta medida busca promover una reducción en el costo que los comercios enfrentan en la actualidad por utilizar el Sistema de Tarjeta de Crédito, una mayor aceptación en los comercios de esas tarjetas y formalización de la economía.

En este mismo marco, el Directorio aprobó -con la comunicación A 6679- aumentar el límite de las transferencias inmediatas de fondos a partir del 2 de mayo.

Desde cajeros automáticos, los nuevos límites serán hasta $ 125.000, US$ 5.000 o € 5.000; desde Internet (home banking y banca móvil), hasta $ 250.000, US$ 12.500 o € 12.500 y desde Plataforma de Pagos Móviles (PPM), un importe acumulado que no exceda el equivalente a 5 veces el salario mínimo, vital y móvil vigente al cierre del mes anterior; este último límite se podrá exceder en tanto se consideren medidas complementarias de seguridad. Todas estas transferencias son gratuitas.

A lo largo de 2019, “el BCRA continuará adoptando medidas destinadas a fomentar la modernización del sistema de pagos y un mayor grado de profundidad del sistema financiero”, sostuvo la autoridad monetaria.