Avanzan proyectos petroquímicos junto con el desarrollo de Vaca Muerta

La petroquímica argentina ya está movilizando sus primeros proyectos millonarios de inversión, lo que permitirá convertir al yacimiento no convencional de Vaca Muerta en la "quinta ola" de desarrollo de esa industria y aprovechar una demanda que crece a un ritmo mayor al producto buto de la economía global.

"El mundo cada año necesita tres polos petroquimicos del tamaño del de Bahía Blanca, es decir una gran oportunidad si se tiene en cuenta que el país cuenta con un recurso abundante y competitivo, y una industria ya formada", sostiene un informe elaborado por la Cámara de la Industria Química y Petroquímica que en unas semanas será presentado al Gobierno.

En ese sentido, el director ejecutivo de la entidad, Jorge de Zavaleta aseguró que "en el corto plazo se advierten movimientos en el sector" sobre el anuncio de nuevos proyectos "orientados a las exportaciones".

El primero de ellos -ya confirmado hacia el interior de la industria- vinculado a una nueva planta de urea que demandará, de acuerdo a lo que se maneja en el sector, unos 3 millones de metros cúbicos de gas diario.

El caso de la urea -producto de bajo costo pero que multiplica por 3 el valor del gas natural- encuentra al Mercosur como un mercado netamente deficitario en el que sólo Brasil importa 4 millones de toneladas, cuando una planta de alcance mundial produce 1,5 millones de toneladas.

De Zavaleta aseguró incluso que se sumarán proyectos más grandes y costosos, con anuncios en uno o dos años, para la producción de metanol, un solvente de muy alta demanda china; de polietileno y polipropileno, que entre los dos suman el 60% del consumo global de plásticos, y de propano que también es muy requierido internacionalmente.

"Las empresas locales tienen espalda financiera para llevar adelante estas inversiones, pero también hay "empresas multinacionales que no están en el país pero que están analizando sus propios proyectos a partir de lo que representa Vaca Muerta", dijo el directivo al destacar la importancia de contar con "asociaciones estratégicas.en una industria intensiva en capital".

Como en el caso de los no convencionales, la experiencia de Estados Unidos es también una referencia ya que el impulso petroquímico se lanzó en 2013, a pocos años de consolidada la producción de gas y petróleo, con inversiones que en 5 años alcanzaron US$ 200.000 millones y exportaciones de US$ 30.000 millones desde el país del Norte.