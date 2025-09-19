Así cotiza el dólar oficial y el blue tras las declaraciones de Luis Caputo

El ministro de Economía intentó llevar tranquilidad y se espera la reacción de los mercados a lo largo de la jornada.

El dólar oficial cotiza a $1.495 para la venta, tras subir 10 pesos el jueves, luego del rechazo de los vetos de las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Pediatría. Por su parte, el dólar blue subió y cotiza a $1.510 para la venta. Hay expectativa en el Gobierno por lo que pueda pasar este viernes, ya que Luis Caputo habló ayer por la tarde y garantizó los próximos vencimientos de deuda.

El dólar MEP ronda este viernes los $1.572 y el contado con liqui a $1.547.

Las declaraciones de Luis Caputo Durante una entrevista en el programa de streaming "Las tres anclas", de Carajo, reconoció la preocupación de los tenedores de bonos, pero aseguró que el Gobierno trabaja desde hace meses para cumplir con los compromisos.

"Entiendo la preocupación por el lado de la gente que tiene bonos, porque dicen, bueno, pero ¿Qué va a pasar con nosotros? Tenemos bien en los vencimientos de enero, ¿Cómo nos van a pagar eso?", planteó el funcionario, al admitir la tensión que genera la cercanía de esos pagos.