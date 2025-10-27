Presenta:

Así abrió el dólar oficial tras el triunfo de Milei: ¿cuánto bajó este lunes?

El dólar oficial tuvo una brusca baja en la apertura de los mercados este lunes. Así están las principales cotizaciones.

dolar billete 100 franklin (2)
Alf Ponce Mercado / MDZ

El dólar oficial abrió este lunes a $1.420 en el Banco Nación, tras bajar 95 pesos después del triunfo de Javier Milei en las elecciones legislativas. Por su parte, el dólar blue descendió $105 y cotiza a $1.420.

En cuanto a los financieros, el dólar MEP tuvo una fuerte baja y se ubica cercano a los $1.417 y el contado con liqui a $1.425.

Las acciones y bonos en alza

La victoria del Gobierno en las elecciones alimenta las expectativas del mercado argentino, que muestra subas en la rueda previa a la apertura en Wall Street. Los activos extienden la tendencia al alza desde "overnight” tras conocerse los resultados. Los bonos trepan más de 20% mientras que las acciones vuelan hasta 35% en Nueva York.

Las acciones se disparan en el premarket en Wall Street, impulsadas por los papeles de los bancos y el sector energético. Los ADR que más suben son Galicia (+35,8%), Macro (+34,9%) e YPF (+21,8%).

Bonos

El entusiasmo se extendió a la deuda soberana que trepó por encima del 20%. Los bonos que mostraron mayores subas fueron Global Global 2035 (+23,9%), Global 2041 (+23%) y el Global 2038 (+22,6%).

En caso que en la apertura de los mercados los bonos extiendan la euforia, el riesgo país mostrará una baja considerable y apunta a perforar los 1.000 puntos básicos.

