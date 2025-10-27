Así abrió el dólar oficial tras el triunfo de Milei: ¿cuánto bajó este lunes?

El dólar oficial tuvo una brusca baja en la apertura de los mercados este lunes. Así están las principales cotizaciones.

El dólar oficial abrió este lunes a $1.420 en el Banco Nación, tras bajar 95 pesos después del triunfo de Javier Milei en las elecciones legislativas. Por su parte, el dólar blue descendió $105 y cotiza a $1.420.

En cuanto a los financieros, el dólar MEP tuvo una fuerte baja y se ubica cercano a los $1.417 y el contado con liqui a $1.425.

Las acciones y bonos en alza La victoria del Gobierno en las elecciones alimenta las expectativas del mercado argentino, que muestra subas en la rueda previa a la apertura en Wall Street. Los activos extienden la tendencia al alza desde "overnight” tras conocerse los resultados. Los bonos trepan más de 20% mientras que las acciones vuelan hasta 35% en Nueva York.

Las acciones se disparan en el premarket en Wall Street, impulsadas por los papeles de los bancos y el sector energético. Los ADR que más suben son Galicia (+35,8%), Macro (+34,9%) e YPF (+21,8%).

Bonos El entusiasmo se extendió a la deuda soberana que trepó por encima del 20%. Los bonos que mostraron mayores subas fueron Global Global 2035 (+23,9%), Global 2041 (+23%) y el Global 2038 (+22,6%).