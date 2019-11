Aseguran que una buena renegociación de la deuda aleja a los fondos buitre

El economista José Siaba Serrate consideró que los llamados fondos buitre tendrán poca chance de efectuar reclamos si la renegociación de la deuda externa llega a buen término y sin caer en default, aunque consideró que "están al acecho".

"El desafío es poder hacer esa renegociación, que es algo que va a llevar meses, y en el medio no caer en un default, algo que complicaría no solo al gobierno, sino al sector privado.", dijo a la agencia Télam el economista, quien agregó: "los fondos buitre van a estar mirando este proceso y según como se desarrolle, según los precios que tome la deuda, según el tipo de arreglo al que se llegue con el grueso de los tenedores, después van a poder tener un espacio para intervenir o no".

Siaba Serrate opinó que la deuda, desde hoy y "probablemente hasta el 10 de diciembre" va a "llegar en una situación corriente de pagos" y vaticinó que "sería muy complicado" administrar ante una eventual cesación de pagos y que el efecto sobre el nivel de actividad, sobre la capacidad de recuperación de la economía argentina sería "más negativo, más fuerte".

"Creo que no existe la intención de las nuevas autoridades de ir a un incumplimiento, diferencia de lo que fue 2001, cuando en el Congreso anunciaron a viva voz el default, ahora hay una intención que está en las antípodas", sostuvo al respecto.

Asimismo, cree que existe un cierto riesgo de default, aunque reconoció que "no existe la voluntad (política) de hacer default". "El riesgo de default está, por supuesto, aunque creo que no existe la voluntad de hacer default, más bien de renegociar relativamente rápido. De manera tal de no tener ahí una discontinudad, un bache por donde se filtran problemas como el reclamo de los fondos buitres", explicó.

"Si uno está pensando en los que fueron los hold out, Paul Singer, etcétera, ellos entran en una instancia todavía posterior: primero tiene que haber un impago o tiene que haber un arreglo de la deuda que elija un flanco vulnerable, deuda que quede sin renegociar y ahí, digamos, es donde se van colando", remarcó.

Sostuvo, además, que esta situación debe estar "bajo análisis" y consideró que estos fondos "entren a precios mucho más bajos en situaciones donde haya alguna vulnerabilidad de la cual ellos se van a hacer fuertes en las cortes".

Advirtió que hay que seguirlos "con atención", aunque, según su opinión, todavía "es una etapa todavía muy temprana". "Si la renegociación se hace sin entrar en default, el rol que ellos pueden tener es nulo, a lo sumo podrán ver que es una oportunidad para comprar deuda y presentarla", dijo y concluyó que "si la deuda toma valores muy bajos por una supuesta etapa de incertidumbre y después se termina cerrando un acuerdo razonable, la deuda va a cambiar de valor, va a subir y eso podría ser un negocio para los fondos buitre".