Argentina, 4ª en el ranking regional de comercio electrónico

Argentina se ubicó cuarta en el ranking de facturación de comercio electrónico en la región por detrás de Brasil, México y Chile, según datos difundidos hoy por la plataforma Linio.

A nivel global China fue el país con mayor facturación anual durante el 2018 con US$ 636.087 millones, seguido por Estados Unidos con US$ 504.582 millones y Reino Unido, con US$ 86.450 millones, de acuerdo a datos del Índice Mundial de Comercio Electrónico.

América Latina aportó el 3% de la facturación del comercio electrónico mundial, porcentaje que podría subir a 3,5% este año.

Brasil lidera en ranking regional con más de US$ 19.000 millones facturados el año pasado, seguido por México con US$ 17.000 millones, Chile con casi US$ 6.000 y Argentina en cuarto lugar con más de US$ 4.000 millones.

Otro dato que destacó el informe de Tienda Nube es que el 93,8% de las tiendas que ofrecen productos y servicios en la red, usa Instagram para difundir su marca, y 87,6% también lo hace a través de la red social Facebook.

La novedad en este aspecto es la aparición del servicio de mensajería en red WhatsApp como tercer lugar dónde se notifican de productos y servicios a la venta (39,5%) seguido por Twitter con 9%.

Según datos del portal de estadísticas Statista, la población argentina es la tercera más activa en redes sociales de toda América Latina, con una penetración del 70%; solo precedida por Uruguay (72%) y Chile (71%).