Aprobaron la licitación del Puerto de Buenos Aires

El gobierno nacional aprobó el pliego general de la "Licitación Pública Nacional e Internacional para la Concesión de Obra Pública para la Construcción, Conservación y Explotación de la Terminal Portuaria de Puerto Nuevo-Buenos Aires", a través de la resolución 256/2019 del Ministerio de Transporte, publicada hoy en el Boletín Oficial.

El plazo de la concesión para la terminal será de 35 años y se podrá prorrogar el contrato hasta un máximo de 15 años, siempre que el concesionario se comprometa a realizar un amplio plan de obras de modernización.

El ministro Guillermo Dietrich destacó que la empresa adjudicataria deberá, entre otras condiciones, continuar las obras de ampliación que ya se están realizando y que representan una inversión de US$ 760 millones en los primeros 10 años.

Según un comunicado oficial, la renovación de la infraestructura portuaria “duplicará la capacidad actual de carga y contará con un diseño flexible, adaptable a las necesidades del mercado de una manera más competitiva y sustentable”.

El proyecto generará además nuevos espacios verdes y recreativos para la comunidad, y se integrará con el Paseo del Bajo y el Distrito Joven.

Hasta el momento Puerto Buenos Aires realizó obras de ampliación por US$ 75 millones y ganó 9 hectáreas para operaciones logísticas en la dársena F y 15 hectáreas al norte del sexto espigón, “que funcionará como una terminal de carga externa como en los principales puertos del mundo, y permitirá el ingreso de buques más grandes y con mayor capacidad de carga”.

La concesión potenciará la intermodalidad, lo cual “reducirá los tiempos y costos logísticos”, agregó el comunicado.

La tarifa por entrada y salida de cada buque, a pagar por el armador o agente marítimo del buque, será fijada inicialmente en un dólar por tonelada de registro neto, frente a los US$ 0,30 actuales para naves de ultramar y US$ 0,075 para los de cabotaje (los cruceros internacionales gozarán de una bonificación de 70%).

La resolución encomendó a la Administración General de Puertos (AGP) determinar la fecha, hora y lugar de las presentaciones y de la apertura de las ofertas.

También estableció que el llamado de la licitación pública será publicado por el plazo de 10 días en el Boletín Oficial, con una antelación no inferior a 40 días corridos a la fecha de presentación de las ofertas y en al menos tres periódicos nacionales y otros tres medios extranjeros, así como en las páginas web del Ministerio de Transporte, de la AGP y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El concesionario abonará como retribución a la Administración de Puertos US$ 12 millones por los primeros 400.000 contenedores embarcados o desembarcados llenos; otros US$ 5 millones por los siguientes 250.000 contenedores; y US$ 10 por contenedor que exceda los 650.000.

El "Proyecto de Modernización del Puerto Buenos Aires" prevé modificar la configuración centenaria de dársenas y avanzar en la construcción de muelles corridos, es decir, aquellos capaces de atender de forma eficiente más de un sitio de atraque en simultáneo de buques New Panamax.

De acuerdo con la resolución, "el pliego general y el pliego único de condiciones técnicas fueron contrastados con posibles interesados y grandes empresas del sector durante un sondeo de mercado realizado en noviembre de 2018, en la ciudad de Madrid, España".