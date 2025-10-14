Ante la expectativa por el encuentro entre Milei y Trump, los bonos argentinos suben en Wall Street

A la espera del encuentro entre el presidente Javier Milei y su par estadounidense, Donald Trump , los bonos argentinos suben hasta 1,5% en Wall Street, frente a la expectativa de que se conozcan nuevos anuncios y mayores precisiones de la ayuda financiera por parte de Estados Unidos.

En Nueva York, los bonos en dólares avanzan hasta 1,5%, impulsados por el Global 2035. Luego le siguen el Bonar 2041 (+1,2%) y el Global 2038 (+0,7%). Los bonares con vencimientos más cortos presentan leves caídas.

Mientras que los bonos bajo legislación local operan mixtos. Al alza se mueven los siguientes títulos: Global 2041 (+1,8%) y Global 2035 (+1,1%).

En la plaza local, el Merval avanza más de 1%. En tanto, las acciones del panel líder muestran señales mixtas, con subas de Cresud (+4) y bajas en Central Puerto (-3,9%).

Mientras que los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan con mayorías en baja, traccionadas por Central Puerto (-3,8%), Bioceres (-3,5%) y Cresud (-3%).

A cuanto cotiza el dólar

Luego de la fuerte caída de los dólares ayer, el mercado cambiario abrió estable en la rueda de este martes. El dólar oficial opera sin cambios respecto al lunes, en el segmento mayorista de vende a $1.350, mientras que en el minorista cotiza a $1.375. En tanto, el blue baja $5 hasta los $1.400.

Por el lado de los tipos de cambio financieros, el MEP opera a $1.412,8 y el CCL a $1.434,9.