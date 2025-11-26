Acciones argentinas suben en Wall Street mientras el dólar está estable y los bonos y el Merval operan para arriba

La tendencia ya había empezado a vislumbrarse cerca del cierre del martes. Acciones en el S&P Merval trepan más de 6%, el dólar en $1.470.

En una jornada financiera en la que predomina el entusiasmo, los ADR de empresas argentinas que cotizan en Wall Street muestran subas de hasta 3,6% en un panorama bursátil con todo el panel en verde, mientras suben los bonos soberanos en dólares, el riesgo país retrocede nueve puntos quedando en 647 puntos básicos y el dólar se mantiene estable.

Los activos argentinos en Nueva York arrancaron la rueda en positivo. Los ADR (American Depositary Receipt) de BBVA se disparan 5,5%, lo mismo que Banco Supervielle, seguidos por Edenor (5,2%), IRSA (4,8%), Central Puerto (4%), más atrás Pampa Energía (3,3%), Grupo Financiero Galicia (3,2%) y Transportadora Gas del Sur (2,9%).

Bonos en verde En cuanto a los bonos soberanos en dólares, emitidos bajo jurisdicción extranjera, se destacan las subas del Bonar 2038, con un salto de 0,7%, mientras que el Bonar 2035 sube 0,4% y el Global 2030 un 0,3%, el resto de los bonos de referencia se mantiene sin cambios o con bajas marginales, como es el caso del Bonar 2041 y el Global 2035 con caída de -0,1%.

Bonos 26.11.25 Con esto resultado el índice de riesgo país que elabora el banco de inversión JP Morgan cayó nueve puntos básicos (1,37%) en el arranque de la rueda, quedando en 647 puntos básicos.

Merval con signo positivo En la plaza doméstica, el índice S&P Merval avanza 1,6%, impulsado por las acciones de Sociedad Comercial del Plata (6,2%), seguido por los bancos Supervielle y BBVA, ambos con suba de 5% en su cotización, Edenor (4,3%), IRSA (3,9%), Loma Negra (3,8%), Grupo Financiero Galicia (3,5%) y Metrogas (3,2%).