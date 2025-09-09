Acciones argentinas saltan 5% en Wall Street y se recuperan luego del lunes negro
El impacto de la derrota electoral del Gobierno en los mercados de acciones y cambiario parece estar cediendo paso a una toma de ganancias este martes.
Las acciones de empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York dejan atrás las duras caídas del lunes post elecciones y muestran un panel casi completamente en verde, con subas que superan el 5%. En cuanto al dólar, registra aumento en torno al 0,7%, tanto en el oficial como el dólar blue.
El cambio de tendencia se observa no sólo en Wall Street sino también en la Bolsa porteña, donde priman números positivos, especialmente en las acciones de los bancos y las empresas energéticas.
Los ADR (American Depositary Receipt) de YPF se disparan este martes 5,13%, liderando las subas, seguido por los ADR de Telecom Argentina suben 4,89%, Pampa Energía (3,73%), IRSA (3,51%), Transportadora Gas del Sur (3,05%) y Loma Negra (2,39%).
Los números en rojo se observan en pocos papeles, aunque se destaca el desplome de los ADR de Bioceres Crop Solutions, con un marcado retroceso de -12,73%, mientras que las acciones de Globant retroceden -1,99%, Ternium (-1,63%), y Central Puerto (0,46%).
Acciones locales
En la Bolsa local, en tanto, el índice S&P Merval sube 2,08%, impulsado por las acciones de Telecom Argentina, que suben 4,3%, YPF 4,2%, Pampa Energía 3,1%, más atrás Transportadora Gas del Sur (2,1%), Metrogas (1,7%), Grupo Financiero Galicia (1,5%), Edenor (1,2%) y Aluar (1,0%).
En contraste, se observan caídas importantes en las acciones de Comercial del Plata (-1,7%), Transportadora Gas del Norte (1,1%), Banco Macro (0,7%), BBVA (-0,5%) y Transener (-0,2%).
En cuanto a los bonos soberanos en dólares, se destaca el panel totalmente en verde, liderado por las subas de los Bonares 2035 con una suba de 2,8%, el Bonar 2029 (2,0%), y los Bonares 2030 (1,8%) y el 2041 (1,5%).
Por su parte, los Globales 2035 suben 2,5%, el que vence en 2030, que avanza 1,5% y el Global 2046 con avance de 0,7%. Con estos datos, el índice de riesgo se mantiene en la zona los 1100 puntos básicos, aún muy lejos de abrir la posibilidad que el país acceda a los mercados voluntarios de deuda en moneda dura.
Dólar caliente
El mercado cambiario, por su parte, muestra cierto avance en las cotizaciones, con el oficial subido 0,7%, hasta tocar los $1375 para la compra y $1435 para la venta.