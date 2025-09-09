Acciones argentinas saltan 5% en Wall Street y se recuperan luego del lunes negro

Las acciones de empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York dejan atrás las duras caídas del lunes post elecciones y muestran un panel casi completamente en verde, con subas que superan el 5%. En cuanto al dólar , registra aumento en torno al 0,7%, tanto en el oficial como el dólar blue .

El cambio de tendencia se observa no sólo en Wall Street sino también en la Bolsa porteña, donde priman números positivos, especialmente en las acciones de los bancos y las empresas energéticas.

Los ADR (American Depositary Receipt) de YPF se disparan este martes 5,13%, liderando las subas, seguido por los ADR de Telecom Argentina suben 4,89%, Pampa Energía (3,73%), IRSA (3,51%), Transportadora Gas del Sur (3,05%) y Loma Negra (2,39%).

Los números en rojo se observan en pocos papeles, aunque se destaca el desplome de los ADR de Bioceres Crop Solutions, con un marcado retroceso de -12,73%, mientras que las acciones de Globant retroceden -1,99%, Ternium (-1,63%), y Central Puerto (0,46%).

En la Bolsa local, en tanto, el índice S&P Merval sube 2,08%, impulsado por las acciones de Telecom Argentina, que suben 4,3%, YPF 4,2%, Pampa Energía 3,1%, más atrás Transportadora Gas del Sur (2,1%), Metrogas (1,7%), Grupo Financiero Galicia (1,5%), Edenor (1,2%) y Aluar (1,0%).

En contraste, se observan caídas importantes en las acciones de Comercial del Plata (-1,7%), Transportadora Gas del Norte (1,1%), Banco Macro (0,7%), BBVA (-0,5%) y Transener (-0,2%).

En cuanto a los bonos soberanos en dólares, se destaca el panel totalmente en verde, liderado por las subas de los Bonares 2035 con una suba de 2,8%, el Bonar 2029 (2,0%), y los Bonares 2030 (1,8%) y el 2041 (1,5%).

Por su parte, los Globales 2035 suben 2,5%, el que vence en 2030, que avanza 1,5% y el Global 2046 con avance de 0,7%. Con estos datos, el índice de riesgo se mantiene en la zona los 1100 puntos básicos, aún muy lejos de abrir la posibilidad que el país acceda a los mercados voluntarios de deuda en moneda dura.

Dólar caliente

El mercado cambiario, por su parte, muestra cierto avance en las cotizaciones, con el oficial subido 0,7%, hasta tocar los $1375 para la compra y $1435 para la venta.