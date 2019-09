A pesar de su flexibilización, siguen las críticas al congelamiento de naftas

El chairman de Pan American Energy Group, Alejandro Bulgheroni, cuestionó ayer el congelamiento de los valores del crudo y los combustibles que afecta a la industria local, al señalar que la Argentina tiene muchas experiencias y que "manipulando el precio del petróleo y gas llevaron a una cantidad de hechos no queridos", al tiempo que reclamó políticas de Estado y consenso de los partidos políticos para el desarrollo de Vaca Muerta.

El directivo de la segunda mayor compañía petrolera integrada de la Argentina -que abarca desde la producción hasta la comercialización minorista- se expresó sobre el sector al participar de la XIII Exposición Internacional del Petróleo y el Gas, que se desarrolla hasta hoy en el predio porteño de La Rural.

"Para desarrollar Vaca Muerta hacen falta condiciones de largo plazo y por lo general lo único que no podemos modificar es el precio internacional, no hay otra vara. Hemos vivido muchas experiencias en la Argentina y a partir de manipular el precio del petróleo y del gas se llegó a una cantidad de hechos no queridos", afirmó el directivo ante un auditorio de 500 directivos de empresas petroleras y de servicios.

Bulgheroni consideró que en el país se necesitan "políticas de Estado, no políticas de gobierno", aunque entendió que "hay consenso en los distintos partidos políticos de que el desarrollo de Vaca Muerta es fundamental que cuente con compromisos de exportación de largo plazo y estabilidad macroeconómica", entre otros factores.

En ese sentido, se quejó de que "no es posible que uno exporte a un precio en ciertas condiciones y luego al venir a traer las divisas se liquide al precio que en ese momento está el dólar, con lo cual están manejando el precio del petróleo", en directa referencia a la decisión que adoptó el gobierno del presidente Mauricio Macri de congelar los precios del crudo y de los combustibles por 90 días.

Sobre el desempeño de la compañía, Bulgheroni dijo que en gas PAE podría "producir mucho mas de lo que esta haciendo hoy, pero no se puede seguir adelante porque no están los medios, no por falta de previsión o porque no se hacen las cosas a tiempo, sino porque en todos lados hay un desfasaje entre las obras de infraestructura y las de perforación y desarrollo".

La Exposición Internacional del Petróleo y el Gas finaliza hoy.

"Hoy con el gas tenemos que producir GNL (Gas Natural Licuado) porque los gasoductos que tenemos para Brasil, Uruguay o Chile no alcanzan, porque en la Argentina faltan gasoductos y no entiendo por qué no se están haciendo", preguntó.

Sobre las condiciones para el desarrollo local del GNL el chairman de PAE sugirió que "lo que tenemos que buscar es un socio por veinte o treinta años para el gas que producimos que pueden ser Asia o China, los que se presentan a futuro como los principales demandantes".

"En definitiva, son problemas lindos. Hace muchos años nos estábamos preguntando si éramos un país petrolero o un país con petróleo, y hace no muchos años no teníamos gas para cubrir las necesidades y hoy ya no necesitamos importar más y podemos dedicarnos a exportar", concluyó.