A cuánto cotiza el dólar oficial y el blue tras las fuertes declaraciones de Trump

La moneda paralela aumentó luego de que el presidente de Estados Unidos asegurara que "Argentina se está muriendo, no tienen plata ni nada".

El dólar oficial subió 20 pesos el lunes y actualmente cotiza a $1.495 para la venta. Por su parte, el dólar blue también aumentó veinte pesos y cotiza a $1.505 para la venta. Esto se da luego de las declaraciones de Donald Trump que no cayeron para nada bien en los mercados. “La ayuda financiera no beneficia a Argentina, lo hago porque me cae bien Milei, pero los Argentinos se están muriendo, no tienen plata ni nada”, manifestó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En cuando a los dólares financieros, el dólar MEP se consigue a $1.559 y el contado con liqui a $1.569.

Argentina y Estados Unidosy firmaron el swap El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció este lunes la firma de un acuerdo de estabilización cambiaria con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por US$20.000 millones vía un swap de monedas. "Este acuerdo fortalece la capacidad para responder ante episodios de volatilidad en los mercados cambiario y de capitales", enfatizaron.