A cuánto cotiza el dólar a horas de la cadena nacional de Javier Milei

El oficial subió en el último día de la semana pasada y el blue de momento se mantiene a un precio menor. Las cotizaciones.

El dólar oficial aumentó 20 pesos el viernes pasado y actualmente cotiza a $1.465 para la venta y a $1.405 para la compra. El dólar blue sigue por debajo del oficial y cotiza a $1.425 para la venta y a $1.405 para la compra.

El dólar MEP tiene un precio de $1.476 y el contado con liqui $1.476,60. Estos valores se dan en un día que se espera que el mercado esté activo, ya que hay muchas expectativas sobre la cadena nacional de Javier Milei, que será este lunes a las 21.

La iniciativa llega en un escenario marcado por la tensión con la oposición, que anticipó que no aceptará una nueva prórroga y que exigirá un debate que culmine con la aprobación de una nueva Ley de Leyes antes de fin de año.