A cuánto cotiza el dólar tras el respaldo de Estados Unidos y el agro

Así están las principales cotizaciones este jueves luego del acuerdo entre Argentina y el Tesoro de los Estados Unidos.

El dólar oficial bajó 25 pesos tras el acuerdo de asistencia de Estados Unidos que consiste en compra de bonos y swap por US$20 mil millones. Actualmente cotiza a $1.360 para la venta. Por su parte, el dólar blue descendió cinco pesos y por ahora se estaciona en $1.405.

Los financieros también bajaron y el dólar MEP ronda los $1.384 y el contado con liqui a $1.393.

El paquete de asistencia de Estados Unidos y la "ayuda" del agro El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, anunció que negocia un swap de US$20.000 millones con la Argentina y que compraría bonos de la deuda argentina en caso de que la situación lo exija.

El Gobierno comunicó a través de sus redes sociales, que el cupo de US$ 7.000 millones de liquidación del agro en el marco de la reducción a 0% de retenciones.