A cuánto cotiza el dólar tras el respaldo de Estados Unidos y el agro
Así están las principales cotizaciones este jueves luego del acuerdo entre Argentina y el Tesoro de los Estados Unidos.
El dólar oficial bajó 25 pesos tras el acuerdo de asistencia de Estados Unidos que consiste en compra de bonos y swap por US$20 mil millones. Actualmente cotiza a $1.360 para la venta. Por su parte, el dólar blue descendió cinco pesos y por ahora se estaciona en $1.405.
Los financieros también bajaron y el dólar MEP ronda los $1.384 y el contado con liqui a $1.393.
El paquete de asistencia de Estados Unidos y la "ayuda" del agro
El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, anunció que negocia un swap de US$20.000 millones con la Argentina y que compraría bonos de la deuda argentina en caso de que la situación lo exija.
El Gobierno comunicó a través de sus redes sociales, que el cupo de US$ 7.000 millones de liquidación del agro en el marco de la reducción a 0% de retenciones.
“Arca informa que se ha alcanzado la registración del cupo de siete mil millones de dólares previsto por el decreto 682/2025, por lo que se ha dado de baja la opción de registración de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) que se encuentren amparadas por el beneficio del citado decreto”, anunció este martes el vocero presidencial, Manuel Adorni.