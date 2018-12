Una plataforma para crear tu propio emprendimiento

Hace no mucho tiempo las personas usaban como clasificado los diarios impresos pero con el encarecimiento de los clasificados impresos y el auge de la tecnología, las prácticas de los vendedores y los hábitos de los consumidores han cambiado. Actualmente no sólo se pueden publicar artículos de gran valor como una casa, un terreno o un auto sino también productos de indumentaria, electrodomésticos, muebles, juguetes, etc.

En napsix.com podés publicar lo que quieras y es gratuito. Los vendedores publican sus datos de contacto, luego se realiza un acuerdo entre vendedor/comprador ¡y listo! Ya estas vendiendo. Además brinda numerosos beneficios como mostrar tu producto de una forma innovadora con recursos visuales como la fotografía, encontrar potenciales compradores, utilizar filtros más específicos de búsqueda que facilita encontrar lo que estás buscando rápidamente. Porque con buscar no alcanza ¡hay que encontrar! Además la tendencia online está creciendo exponencialmente donde los consumidores comienzan a comprar a través de sus celulares y esto es una gran oportunidad de crecimiento para el usuario. En este sentido, cada vez es más común buscar un auto, departamento desde los dispositivos móviles pudiendo comparar las diferentes opciones y precios en el mercado.

Napsix es la plataforma líder en la provincia no sólo por ser gratuito y sin comisiones, sino por que es efectivo: todo lo que buscas y vendes es de Mendoza, lo que conecta compradores con vendedores con mayor facilidad, ahorrando los riesgos habituales de otras formas de comercio electrónico: Napsix es de Mendoza. Olvidate de pagar costos de envío y de los nervios de esperar que llegue tu producto. Si querés vender más rápido te recomendamos destacar tu aviso ya que aumenta tres veces la visibilidad del mismo y el costo es bajísimo. Otro beneficio son las nuevas tiendas online ¿para qué sirve tener una tienda online? Actualmente las empresas tanto pymes como medianas y grandes tienen su propia plataforma online lo que permite un contacto más directo con sus clientes,algo que fortalece la expansión de tu negocio ya que podrás contar con todo el público que ingresa en Napsix: más de 150.000 usuarios por mes. También tendrás mayor visibilidad para tu marca, producto, servicio o emprendimiento, un canal de ventas abierto las 24 hr del día para que tus ventas comiencen a aumentar.

En pocos minutos, no sólo podés tener tu sitio web sino también podés contar con toda la comunicación y trayectoria de Napsix, y lo fundamental: esas personas a las que querés ofrecer tu producto, ya están buscándolo en Napsix, sólo necesitás publicar.