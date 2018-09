Toyota exportará a Europa vía Sudáfrica su Hilux argentina

La compañía automotriz Toyota comenzará a exportar hacia fines de 2019 o comienzos de 2020 a Europa la pickup Hilux que produce en la planta de la localidad bonaerense de Zárate.



Así lo confirmó al diario porteño Ámbito Financiero el presidente de la automotriz, Daniel Herrero, quien explicó que este plan estaba siendo analizado antes de la brusca suba del dólar pero que, con el salto de la divisa estadounidense, logró una mejora en la competitividad que lo hace más atractivo.

Según el diario porteño, esta sería la primera vez que desde la filial argentina se vendan vehículos al Viejo Continente. Por el esquema de división regional de la compañía, la planta encargada de abastecer a Europa -que no tienen radicación fabril de la marca japonesa- es la de Sudáfrica. Este establecimiento está trabajando a su máximo de capacidad y no se prevén realizar inversiones para aumentarla. Es por eso que desde la casa matriz se dio el visto bueno para que se cubra la mayor demanda europea con unidades argentinas y no del país africano. Se pondría en funcionamiento un sistema de triangulación ya que Sudáfrica sería la encargada de comercializar estos productos.



"Para nosotros es muy importante porque nos abre la puerta del mercado europeo" explicó Herrero. En una primera etapa, se comenzarán a exportar a Sudáfrica autopartes que se producen en Zárate y que irán en las pick-up que se fabrican en ese país para enviar a Europa. Posteriormente, se enviarán desde Zárate unidades terminadas de la pick-up. El directivo ya lo había adelantado en una entrevista con este diario el mes pasado pero ahora confirmó que no sólo serán autopartes, sino que se trata también del modelo terminado. Con la Hilux -que lidera desde hace años el segmento local de las pick-up- Toyota es la automotriz que más exporta y también encabeza el ranking de producción.