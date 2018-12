Superávit comercial de casi US$1.000 millones en noviembre

La balanza comercial de noviembre cerró con un superávit de US$ 979 millones respecto a igual mes de 2017, debido a la diferencia entre las exportaciones que sumaron ingresos por US$ 5.344 millones y las importaciones que ascendieron a US$ 4.365 millones, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El saldo positivo se explica principalmente por un incremento de las unidades que se vendieron y en menor medida por un aumento en los precios.

De esta forma, noviembre se convirtió en el tercer mes consecutivo en el que el saldo de la balanza comercial resultó superavitario para la Argentina.

En septiembre el resultado positivo ascendió a US$ 314 millones y en octubre a US$ 277 millones.

A pesar del superávit de los tres últimos meses, el acumulado en lo que va de 2018 registra un déficit de US$ 5.195 millones en materia de intercambio comercial.

En los once primeros meses del corriente año, las exportaciones argentinas fueron por US$ 56.333 millones; mientras que las importaciones sumaron un total de US$ 61.528 millones.

En noviembre, el intercambio comercial -exportaciones más importaciones- registró un valor de US$ 9.709 millones, una cifra 10,4% inferior respecto a igual mes del año anterior.

Las exportaciones en noviembre aumentaron 14,5% -US$ 676 millones- respecto de noviembre de 2017, en tanto los precios de los productos subieron 1,2% y las cantidades enviadas crecieron 13,1%.

El mes pasado, las exportaciones de productos primarios aumentaron de manera interanual 30,6%, las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario (MOA), 2,6%; las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI), 8,9% y las exportaciones de combustibles y energía, 63,5%.

Por su parte, en términos desestacionalizados, las importaciones de noviembre cayeron 6,2% respecto a octubre.

El Indec señaló que “el cambio de signo del saldo de la balanza comercial -en noviembre de 2018 fue superavitario, mientras que en noviembre de 2017 había sido deficitario- se debió a una caída de las importaciones y a un aumento de las exportaciones”.

Dentro de las importaciones, a nivel de capítulos, partidas y productos, las mayores caídas correspondieron a vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres con una caída de US$ 689 millones; teléfonos incluidos los teléfonos celulares, partida 8517 se redujo en US$ 134 millones; partes destinadas a motores, generadores, grupos electrógenos y convertidores rotativos tuvieron un saldo negativo de US$ 127 millones; y combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación con una baja de US$ 85 millones, entre otros.

En noviembre los principales socios comerciales de la Argentina -tomando en cuenta la suma de exportaciones e importaciones- fueron Brasil, China y Estados Unidos, en ese orden.

Las exportaciones a Brasil alcanzaron US$ 1.044 millones y las importaciones desde ese país US$ 860 millones, con un saldo comercial superavitario de US$ 185 millones.

En tanto, las exportaciones a China sumaron US$ 672 millones y las importaciones US$ 839 millones, con un déficit de US$ 167 millones.

Por último, las exportaciones a Estados Unidos sumaron US$ 450 millones y las importaciones desde ese país alcanzaron US$ 677 millones, con un rojo de US$ 227 millones.

