Shopping en Viña del Mar: histeria colectiva y caos en Zara

Si: es una de las visitas obligadas año tras año en la cobertura del mes de enero en Chile. Una vez más hemos recorrido los negocios emblemáticos del Mall Marina Arauco de Viña del Mar, y siempre uno de los primeros puestos se lo lleva Zara, la famosa tienda española que tiene dos negocios en este shopping: uno dedicado a mujeres y niños, y otro para varones. En ambos, hay rebajas y en ambos, el caos es absoluto.

Particularmente este 2019 quedamos sorprendidos con la locura y el comportamiento de las personas que se acercaron a hacer compras, ya que, como podrá apreciarse en los videos y las fotos, la vorágine y la avidez por las compras prácticamente nublaron la mente de los clientes, que se lanzaron sobre los percheros cual bestias en celo.

Antes que nada, para que saques la cuenta, $1000 chilenos -mil pesos chilenos- son, si la compra es con tarjeta de débito, $57 argentinos (ARS). Comprar con tarjeta de débito es la mejor opción, la que más conviene, ya que en las casas de cambio que se encuentran en Reñaca, para comprar $1000 chilenos necesitás $66,5 ARS.

No dejes de ver las fotos y el video de esta nota para que calcules si te conviene o no una escapadita. Eso sí: te desafiamos a que puedas reconocer qué tipo de prendas están en oferta, algo que fue prácticamente imposible para el autor de la nota: el desorden era tal, que no quedaba otra opción que preguntar a los empleados.