Se reaviva la puja entre estacioneros y bancos por las tarjetas

La decisión de algunas estaciones de servicio de restringir temporalmente el pago con tarjetas de crédito reavivó una lucha de hace años entre las cámaras que nuclean a los expendedores de naftas y las entidades emisoras (con Prisma que acapara el 80% de los plásticos) por los costos de comisiones que cobran los bancos y los plazos de acreditación de las ventas.

A causa de los constantes incrementos en los precios de las naftas, que acumulan más del 50% en lo que va del año, y el aceleramiento de la inflación, los consumidores optan cada vez más por abonar sus compras de combustible con tarjetas de crédito, por lo que estas operaciones representan ya la mitad de la recaudación de las estaciones de servicio. Sin embargo, los bancos les cobran a las expendedoras un 1,3% por comisión y acreditan los pagos en 28 días. Esta realidad pone en aprietos las finanzas de las estaciones de servicio (gran parte de ellas pymes) y algunas se ven obligadas a restringir las ventas con tarjetas de crédito.

Pese a estas dificultades, en Mendoza las estaciones de servicio operan con normalidad y aceptan todas las formas de pago, aseguran desde la Asociación Mendocina de Expendedores de Nafta y Afines (AMENA). Solo se registraron hasta el momento dos empresas de bandera blanca que no estaban recibiendo tarjetas de crédito por cuestiones propias de cada una, se aclaró.

Gabriel Bornoroni, vocero de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA), explicó a MDZ que el conflicto con los operadores de tarjetas, y especialmente Prisma (que maneja la marca Visa Argentina), se basa en el cobro del 1,3% de comisión efectuado por los bancos y el plazo de acreditación de pago que demora unos 28 días; y si se suman los aumentos de precios, la baja en las ventas y el mayor uso del plástico, todo genera un combo difícil de sostener. "Eso hace que el estacionero pyme decida cortar la tarjeta de crédito como una medida de precaución para preservar su comercio, caso contrario no tiene dinero para pagar el combustible que debe abonar en efectivo y al contado antes de su llegada a la empresa", argumentó.

Lo vemos completamente injusto sabiendo que, por ejemplo, en Uruguay a los cinco días les están abonando a las expendedoras el pago de las tarjetas de crédito. Pedimos ser considerados igual que todo el mundo".

En ese sentido Bornoroni, a su vez presidente de la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República (FECAC), aseguró que la decisión de no recibir tarjetas de crédito no está siendo promovida por las cámaras del sector y "tampoco es por adoctrinamiento ni castigo a los consumidores; al contrario, lo que más queremos es que compren con tarjeta, pero el expendedor termina recurriendo a estas medidas para preservar su negocio y no desabastecerse".

Las estaciones de servicio apuntan contra Prisma, una empresa controlada por 14 bancos que maneja Visa Argentina y actualmente está en proceso de venta dado que está acusada por abuso de posición dominante. Sin embargo la tensión no parece aflojar entre ambas partes: "Ya tuvimos dos reuniones con los representantes de las operadoras y la última vez nos dijeron que si no nos parecía conveniente recibir tarjetas de crédito que no las aceptemos", indicó Bornoroni. "Los bancos son los únicos que se benefician de todo esto. Queremos que el uso de las tarjetas de créditos sea un negocio para todos", añadió.

En cambio, en CECHA ponderan la predisposición del Gobierno nacional para buscar una solución al conflicto. De hecho el próximo lunes 24 de septiembre a las 14 los empresarios del sector fueron convocados a una reunión con el equipo de la Subsecretaría de Comercio Interior liderado por Ignacio Werner, para analizar la situación e intentar de encontrar nuevas alternativas.