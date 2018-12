Rotundo "no" nacional a bajar retenciones a exportaciones de vino

En medio de un panorama complejo para la producción y el trabajo, el gobierno nacional rechazó la posibilidad de disminuir las retenciones a las exportaciones de vino. El ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica, rechazó ayer esa posibilidad, y aumentar los reintegros al sector que le habían solicitado representantes de los gobiernos de Mendoza y San Juan como medidas para incentivar una mejora del precio de la uva. El planteo fue porque la próxima cosecha está cada cada vez más cerca y hay un panorama de exceso de stock vínico que se estima hará caer el precio del kilo de uva en perjuicio del sector viñatero y por eso hacen falta medidas para tonificar el mercado.



Según Sica, la Nación no puede tomar ese tipo de medidas porque no tiene margen fiscal y a cambio propuso armar una mesa técnica para evaluar la situación del sector. "Le advertimos al ministro Sica que el sector vitivinícola está pasando por una grave situación", dijo el ministro de la Producción de San Juan, Andrés Díaz Cano, uno de los participantes en el encuentro, según informó Diario de Cuyo. "Yo no tengo ninguna expectativa de que vaya a haber alguna ayuda", agregó el titular de la Corporación Vitivinícola Argentina, Ángel Leotta, que también estuvo en la reunión.

El sector viivinícola estima que en la actualidad hay mucho stock vínico al punto que se calcula que desde el 1 de junio del próximo año habrá el equivalente a 10 meses de despacho correspondientes a la cosecha de este año. Y si se le suma la próxima vendimia habrá un total de 30 meses de despacho. Semejante volumen de vinos hará caer el precio de la uva y por eso el planteo de que se tomen medidas urgentes para revertir la situación. Entre ellas, el pedido al ministro Sica era que se aumenten los reintegros a las exportaciones, por lo menos del 2,75% al 5% y que se bajen los reintegros. "Por lo menos bajar los aranceles a cero durante un año", ejemplificó Leotta.