Ren Zhengfei, fundador de Huawei: su charla completa con medios del mundo

“Ni Huawei, ni yo personalmente, hemos recibido ninguna solicitud de ningún gobierno para proporcionar información de nuestros clientes”, declaró Ren Zhengfei, Presidente y fundador de Huawei, ante un nutrido grupo de corresponsales extranjeros que visitaron la sede central de la compañía en Shenzhen, China. Entre los medios presentes se encontraban representantes de Financial Times, Associated Press, Wall Street Journal, Bloomberg, CNBC y Fortune, entre otras compañías. “Durante los últimos 30 años, nuestros productos se han utilizado en más de 170 países y regiones, atendiendo a más de 3 mil millones de usuarios en total. Hemos mantenido un sólido historial en seguridad. Huawei es una organización empresarial independiente. Cuando se trata de la seguridad cibernética y la protección de la privacidad, nos comprometemos a apoyar a nuestros clientes. Nunca haremos daño a ninguna nación ni a ningún individuo. Preferimos cerrar Huawei antes de hacer cualquier cosa que dañe los intereses de nuestros clientes, para buscar nuestras propias ganancias.”, continuó Zhengfei.

La empresa difundió la rueda de prensa completa y es la siguiente:

- Joseph Waring, Mobile World Live: Para comenzar, será genial si puede dar un poco de información sobre cómo su experiencia en el ejército da forma a su estilo de gestión con Huawei. Y el vínculo con eso es que, ahora que Huawei está bajo un poco de control en todo el mundo, ¿cómo están afectando esos lazos con el ejército al futuro de Huawei a medida que continúa creciendo?

- Me uní a los militares durante la Revolución Cultural de China. En ese momento, había caos en casi todas partes, incluso en la agricultura y la industria. El país enfrentaba tiempos muy difíciles. Estas dificultades se reflejaban en las dietas y vestimentas de las personas. Recuerdo que, en aquel entonces, en los momentos más difíciles, a cada persona china se le asignaba solo un tercio de metro de tela. Esa cantidad podría ser utilizada sólo para parches. Así que nunca me puse ropa sin parches cuando era joven.

El gobierno central esperaba que cada persona china pudiera obtener al menos una prenda de vestir decente cada año, por lo que decidieron introducir el equipo más avanzado de una compañía francesa llamada Technip Speichim y construir una gran fábrica de fibra sintética. Esto se utilizó para producir algunas fibras sintéticas con la esperanza de que a cada persona china se le pudiera dar ropa de tela sintética. La fábrica estaba situada en una ciudad al noreste llamada Liaoyang, que se encuentra a lo largo de un río llamado el río Taizi. Las condiciones allí eran muy duras. En aquel entonces, China estaba en un completo caos, y el gobierno central estaba tratando de movilizar a los equipos de ingeniería locales para la construcción de esa fábrica. Sin embargo, ningún equipo respondió a la llamada. Por lo tanto, el gobierno tuvo que movilizar equipos militares para construir la fábrica.

Era un conjunto muy avanzado de equipos de la compañía francesa, y las capacidades de ingeniería de los militares no estaban a la altura de la tarea. Yo había estado en la universidad y personas como yo podían jugar un papel en ese proyecto.

Cuando recién llegamos al sitio, eran decenas de kilómetros cuadrados, y no había ninguna vivienda. Así que todos dormían en la hierba. Más tarde, la fábrica consiguió algunos fondos y construyó algunas viviendas en mal estado que proporcionaron poco refugio contra la lluvia y el viento. Afuera, hacían -20 grados y algo. Puedes imaginar lo duras que eran las condiciones. Si me preguntas cómo me sentí en ese entonces, te diría:

Primero, nos dieron acceso a la tecnología más avanzada del mundo. Esa compañía francesa tenía un nivel muy alto de controles automatizados que ninguna empresa china tenía. Esta fue la primera vez que supe cómo era la tecnología más avanzada del mundo.

En segundo lugar, aprendimos a soportar las dificultades. Nuestra vivienda estaba muy deteriorada, por lo que constantemente sentimos frío ya que no podía protegernos del viento. Imagínate, la temperatura podría bajar a -28 centígrados. China se enfrentaba a enormes desafíos económicos en ese momento. El suministro de carne y aceite de cocina era muy limitado. Para la gente común que vive en el noreste de China, su suministro mensual de aceite de cocina era de alrededor de 150 g. No había suministro de verduras frescas, así que tuvimos que sembrar algunas verduras como coles y rábanos que obtuvimos en otoño en grandes macetas de concreto, y confiar en los alimentos encurtidos durante seis meses a la vez. Nuestro alimento básico era el sorgo. Estaba lejos de ser delicioso.

Así que, en pocas palabras, aprendimos de la tecnología más avanzada del mundo mientras vivíamos una vida que podría considerarse primitiva. Así es como me sentí entonces. Pero yo estaba feliz entonces, porque si leías demasiados libros en otras partes del país, podrías ser criticado. La fábrica fue probablemente uno de los pocos lugares que la gente podía leer. Tuvimos que leer para entender cómo funcionaba este moderno equipo.

En ese momento, yo era técnico de una empresa militar y luego me convertí en director adjunto de un pequeño instituto de investigación de la construcción con más de 20 personas. Eso es en realidad un título equivalente a un nivel de suplente de regimiento. Mi sueño en ese entonces era alcanzar el rango militar de teniente coronel antes de que China disolviera sus fuerzas militares. Desafortunadamente, eso no ocurrió. Así que solo soy un veterano sin rango militar.

- Yuan Yang, Financial Times: Estoy con Financial Times y tengo una pregunta sobre su experiencia personal. Se informa que usted participó en el Congreso Nacional del Partido Comunista de China en 1982. ¿Por qué asistió a esa conferencia y cuál es la relación entre Huawei y el Partido Comunista de China hoy?

- Cuando construimos la fábrica de fibra sintética, nos quedamos sin un tipo de instrumento utilizado para probar el equipo avanzado. Un técnico del Instituto de Investigación de Automatización de Shenyang me dijo que vio instrumentos similares cuando viajaba al extranjero y me describió cómo se veían.

A través de la inferencia matemática, pude producir un diseño del instrumento en cuestión. Pero no estaba 100% seguro de si mi inferencia matemática era correcta, así que fui a consultar a un profesor de la Universidad del Noreste de China. Su nombre era Li Shijiu. Quería confirmar si la inferencia tenía sentido. El profesor afirmó mi inferencia. Al final, inventé ese instrumento. Ese es también el momento en que la "Banda de los Cuatro" fue destrozada y el país estaba tratando de encontrar ejemplos fácilmente disponibles para demostrar que la ciencia y la tecnología eran valiosas.

Mi pequeño invento se exageró en algo realmente grande y se promocionó en varios medios de comunicación, incluidos periódicos, revistas, películas, etc. Y debido a esta publicidad masiva, afortunadamente me eligieron para ser miembro de la Conferencia Nacional de Ciencia. Si usted está al tanto, ese es un momento en el que tenía que ser miembro del Partido Comunista de China (PCC) incluso para convertirse en el jefe de un equipo de cocina militar.

Fui seleccionado para asistir a la Conferencia Nacional de Ciencia, pero no era miembro del PCC. Mi supervisor sintió que era eso era muy extraño, así que, con la ayuda de organizaciones del partido, me convertí en miembro del PCC. La razón por la que no era miembro no fue porque no hice mi trabajo lo suficientemente bien. Fue debido a mi origen familiar. Mi padre fue etiquetado como un "roadista capitalista". Por esto, fue encerrado en un establo de vacas en un momento dado. Ya sabes, para una persona educada en ese entonces, un intelectual, su historial o historia sería mucho más complicado que el de un grupo entre agricultores y trabajadores.

Fue debido a un examen tan detenido de mi padre que él estuvo en una situación tan difícil durante más de 10 años antes de que su nombre fuera borrado. Y debido a esta conexión familiar, no había posibilidad para mí en ese momento de convertirme en miembro del PCC.

Después de unirme al partido en 1978, China alentó a los líderes a tener "cuatro cualidades": jóvenes, profesionales, educados y revolucionarios. Resulta que cumplí con los requisitos y me recomendaron ser miembro del 12° Congreso Nacional del Partido Comunista de China.

Y al final, fui seleccionado. Desafortunadamente, era demasiado joven para entender realmente de qué se trataba la gran reforma en ese momento histórico. Eso fue realmente una lástima. Yo era un completo geek técnico en aquel entonces. Hoy, amo a mi país. Apoyo al Partido Comunista de China. Pero nunca haré nada para dañar a ninguna otra nación.

- Joe McDonald, Associated Press: Según tengo entendido, las últimas semanas o meses, deben haber sido muy estresantes para usted. Gracias por tomarse el tiempo para hablar con nosotros hoy. Quiero hacer una pregunta sobre seguridad. Los incidentes de seguridad ocurren mucho recientemente. Las preocupaciones de seguridad planteadas por gobiernos como Estados Unidos y Australia no se refieren a las capacidades de las tecnologías de Huawei. Estos gobiernos parecen estar preocupados de que todas las compañías en China, fundamentalmente Huawei, estén bajo la autoridad del Partido Comunista de China. Si el Partido Comunista requiere que Huawei haga algo, la compañía tiene que obedecer. Me pregunto, ¿qué garantías puede ofrecer a los clientes extranjeros de que Huawei puede proteger la seguridad de sus redes o proteger la confidencialidad de la información? Bajo las circunstancias legales de China, ¿qué puede decir Huawei a los clientes sobre los límites de sus capacidades para dar garantías al respecto?

- El primer punto que quiero hacer es que, durante los últimos 30 años, nuestros productos se han utilizado en más de 170 países y regiones, atendiendo a más de 3 mil millones de usuarios en total. Hemos mantenido un sólido historial en seguridad. Huawei es una organización empresarial independiente. Cuando se trata de la seguridad cibernética y la protección de la privacidad, nos comprometemos a apoyar a nuestros clientes. Nunca haremos daño a ninguna nación ni a ningún individuo. En segundo lugar, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha aclarado oficialmente que ninguna ley en China requiere que alguna compañía instale puertas traseras. Ni Huawei, ni yo personalmente, hemos recibido ninguna solicitud de ningún gobierno para proporcionar información de nuestros clientes.

- Joe McDonald, Associated Press: Perdóneme. No estoy discutiendo con usted. Cualquier gobierno, Estados Unidos o Australia, diría que usted es una empresa que vende redes. Un cliente debe confiarle a un proveedor la información más secreta sobre cómo funciona una red nacional de telecomunicaciones. Supongamos, por ejemplo, que el Ministerio de Seguridad del Estado viniera a Huawei para pedirle que proporcione información sobre un país extranjero al Ministerio de Seguridad del Estado. Legalmente, no hay nada que Huawei pueda hacer para negarse. Huawei debe obedecer. Entonces, ¿qué puede y qué hará Huawei para tranquilizar a los clientes?

- ¿Puedo venderle un Huawei?

- Joe McDonald, Associated Press: Sí, acabo de comprar un producto de Huawei.

- Si no puede permitirse [comprar Huawei], probablemente tendría que cerrar su compañía. La atención centrada en el cliente ha estado en el núcleo de las operaciones comerciales de Huawei desde nuestra fundación. Nunca haremos nada para dañar los intereses de nuestros clientes. Apple es un ejemplo que admiramos en términos de protección de la privacidad. Vamos a aprender de Apple. Preferimos cerrar Huawei antes de hacer cualquier cosa que dañe los intereses de nuestros clientes, para buscar nuestras propias ganancias.

- Dan Strumpf, Wall Street Journal: Esperaba preguntarle por su hija, Meng. Hace poco más de un mes que estuvo detenida en Canadá. Me preguntaba cómo se siente al saber que esto fue una solicitud de [extradición]. Y dígame, ¿siente que su hija ha sido atacada porque es miembro de su familia y por su posición en Huawei?



- Como debe saber, el caso de Meng Wanzhou en este momento se encuentra en un proceso legal. Entonces, preferimos dejarlo a un procedimiento legal. No voy a dar mucho comentario al respecto aquí.

Como padre de Meng Wanzhou, la extraño mucho. Y estoy profundamente agradecido a la justicia del Honorable Juez, William Ehrcke. También estoy muy agradecido con el fiscal John Gibb-Carsley y la fiscal Kerri Swift. También agradezco al Centro Correccional de Mujeres Alouette por su gestión humana. Gracias a los compañeros de celda de Meng Wanzhou, por tratarla amablemente. También aprecio la protección consular que el gobierno chino ha brindado para salvaguardar los derechos e intereses de Meng Wanzhou como ciudadana china.

Confío en que los sistemas legales de Canadá y Estados Unidos sean abiertos y justos, y llegarán a una conclusión justa. Haremos nuestro juicio después de que toda la evidencia se haga pública.

- Gao Yuan, Bloomberg: Usted es el padre de la Sra. Meng. Y ahora su hija ha sido tratada de esa manera. Usted acaba de mencionar que ahora confía en los procedimientos legales. Pero, ¿es porque Meng es parte de su familia el que sea blanco de Estados Unidos y Canadá? ¿Cuál es su sentimiento personal?

- Sabe, en realidad no tengo acceso al intercambio de correo electrónico entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Departamento de Justicia de Canadá. Tal vez en el futuro, cuando hagan pública esta evidencia, veré si es porque Meng es mi hija que está siendo atacada. Esperaremos a ver más evidencia que se haga pública en los procedimientos que siguen.

- Arjun Kharpal, CNBC: Gracias por tomarse el tiempo, Sr. Ren. Solo quiero dar seguimiento de la respuesta que le dio a Joseph en la que mencionó a Apple. Se refería al caso cuando se le pidió a Apple que entregara pruebas de un iPhone y lo llevaron a los tribunales. ¿Es eso lo que hará si hubiera una solicitud del gobierno chino para obtener datos de las redes? Solo un segundo, por ejemplo, ¿qué tipo de correspondencia tiene con las autoridades de EE. UU. en relación con algunos de los otros compromisos que pueden permitirle volver al mercado? ¿Cuáles han sido las conversaciones? ¿Y qué es lo que viene para este asunto?

- No tenemos ningún canal para comunicarnos con el gobierno de Estados Unidos y, honestamente, no nos conocemos mucho. Con respecto a lo que sucedería si se produjera el caso de seguridad cibernética implícita, creo que lo he dejado muy claro: nunca dañaremos los intereses de nuestros clientes.

- Eamon Barrett, Fortune: Gracias, Sr. Ren, por hablar con nosotros hoy. Ya se han planteado un par de puntos con respecto a cuestiones que las naciones extranjeras pueden considerar como causa de preocupación para Huawei, a saber, antecedentes militares, afiliaciones con el partido comunista, etc. Otra de las principales preocupaciones de las naciones extranjeras es que el gobierno de alguna manera es dueño de Huawei. Huawei afirma ser una empresa propiedad de los empleados, pero la forma exacta en que las acciones se distribuyen entre sus empleados sigue siendo un secreto. Si hiciera pública esa información o incluso hiciera pública a Huawei, seguramente habría resuelto todo lo sospechoso, entonces, ¿por qué mantiene la estructura de participación privada?

- Primero, creo que hay muy pocas historias de éxito donde las empresas públicas se vuelven fuertes y grandes. El capital tiende a ser codicioso. Siempre que hay un interés inmediato, el capital tiende a quitárselo, y eso ciertamente comprometería la búsqueda a largo plazo de los ideales. Somos una empresa privada, por lo que podemos seguir comprometidos con nuestros ideales a largo plazo.

Desde que éramos una empresa relativamente pequeña, con solo varios cientos de empleados, hemos centrado todos nuestros esfuerzos en una dirección. Incluso a medida que crecimos, a varios miles, decenas de miles, o incluso hoy con más de 180,000 empleados, hemos mantenido el mismo enfoque a medida que avanzamos.

Nuestra inversión anual en I+D ha alcanzado entre 15 y 20 mil millones de dólares. Durante los próximos cinco años, invertiremos un total de más de 100 mil millones de dólares estadounidenses en I+D. Sin embargo, es poco probable que las empresas públicas hagan esto porque se enfocan en hacer que sus balances financieros se vean bien. Lo que más le importa a Huawei es la futura estructura de la industria. Nuestro sistema de toma de decisiones es diferente al de las empresas públicas. Es muy simple y estamos trabajando arduamente para hacer realidad la sociedad de la información.

Aquí tengo información para compartir con ustedes. Tenemos 96,768 empleados dueños de acciones. Hace solo unos días, el 12 de enero, completamos la elección de los nuevos representantes de los accionistas en 416 puestos de votación en más de 170 países y regiones. Todo el proceso de esta elección duró aproximadamente un año.

Primero comunicamos nuestros Artículos de Gobernanza a todos los empleados. A través de esos esfuerzos, nuestros empleados se familiarizaron con el funcionamiento de la estructura de gobernanza corporativa de esta empresa.

Luego, nominamos candidatos en diferentes niveles de nuestra organización. Todos los candidatos luego hicieron algunas presentaciones para ganar el apoyo de la circunscripción. En ese momento, solo fueron nominados, aún no elegidos.

Después, la lista de individuos nominados se reunió y se envió a un departamento de nivel superior para su revisión. Se recogieron los comentarios de más empleados de las acciones para generar un cierto nivel de convergencia, lo que significa que la lista de individuos se redujo.

Y luego esa lista restringida estaba sujeta a revisiones, discusiones y deliberaciones en los niveles más altos de la compañía, que también tenían en cuenta las opiniones en torno a esas personas. La lista se acortó. Esta lista se informó al Comité de Elecciones, luego se envió de nuevo, se pulió aún más y se redujo a una lista de aproximadamente 200 personas. Esta lista se publicó en nuestra plataforma interna de intercambio de información para recopilar los comentarios de los empleados, y luego se finalizó la lista de candidatos.

El 12 de enero completamos la votación, la elección, de los representantes de nuestros empleados en todo el mundo. En los últimos días, nuestros mensajeros de todo el mundo han estado mandando esos votos a Shenzhen. Vamos a calcular los votos en nuestra plataforma electrónica y a auditar la autenticidad de estos. Eventualmente, llegaremos a 115 representantes para todos los empleados con participación accionaria.

La Comisión de Representantes, formada por estos 115 empleados, es la máxima autoridad para la toma de decisiones en Huawei, y la compañía es propiedad de nuestros 96,768 empleados con participación accionaria.

Nuestros empleados con acciones actualmente están trabajando en Huawei o son empleados retirados que han trabajado en Huawei durante años. No hay un solo individuo que posea ni un centavo de las acciones de Huawei sin trabajar en Huawei. No existe una institución externa o departamento gubernamental que sea propietario de nuestras acciones, ni siquiera un centavo.

Tenemos un registro que enumera las acciones que poseen nuestros empleados accionarios. Los periodistas interesados pueden echarle un vistazo. Yo mismo siendo el fundador de esta empresa, en el momento en que quería fundar Huawei, no tenía suficiente dinero. Cuando me desmovilizaron del ejército, mi esposa y yo recibimos un total de CNY 3,000 como compensación del ejército. En ese momento, se requería un mínimo de CNY 20,000 como capital registrado para iniciar una empresa en Shenzhen.

Al juntar fondos de diferentes personas, logré obtener CNY 21,000 para registrar a Huawei. Hoy, el número total de acciones que tengo personalmente dentro de Huawei es de 1.14%, y la participación que Steve Jobs tenía en Apple fue de 0.58%. Eso significa que todavía hay potencial para que mi estaca se diluya aún más. Debería aprender de Steve Jobs.

- Yuan Yang, Financial Times: El año pasado, se informó que la Unión Africana dijo que había una infiltración del lado chino en su equipo con base en Etiopía. Y también nos enteramos de que parte del equipo usado por la Unión Africana fue proporcionado por Huawei. ¿Tiene algún comentario sobre eso? Usted ha dicho que Huawei nunca dañará el interés de ningún cliente o persona. Supongamos que uno, ya sea chino o extranjero, hizo algo ilegal aquí en China, y dejó algún rastro en su teléfono inteligente Huawei, por ejemplo. Se supone que Huawei, al igual que cualquier otra compañía, debe brindar apoyo y cooperar con las autoridades de seguridad pública porque así lo exige la ley. Entonces, en ese caso, ¿cooperaría Huawei? Luego, imagine que un chino o un extranjero cometieron un crimen en países fuera de China, ¿cuáles serían las acciones de Huawei en esos casos?

- Para los empleados de Huawei, ya sean chinos o no chinos, si violan las leyes locales, siempre cooperaremos con las investigaciones. Estamos firmemente en contra de cualquier comportamiento que viole las leyes y regulaciones. Dentro de Huawei tenemos un sistema muy sólido de gestión de cumplimiento interno y externo. La idea es evitar que esas malas acciones o malas cosas sucedan. Aquellos que cometan violaciones serán disciplinados por nuestro departamento de cumplimiento. Huawei puede crecer aún más en el futuro. En la era de la nube, nuestra sociedad se está volviendo cada vez más compleja. Si no gobernamos nuestro comportamiento a través de la disciplina, podríamos sentirnos abrumados.

Por el incumplimiento del equipo utilizado por la Unión Africana, eso no tuvo nada que ver con Huawei.

- Eamon Barrett, Fortune: Siguiendo con eso y sobre cómo Huawei implementa sus acciones disciplinarias, la semana pasada, un miembro del personal de Huawei fue arrestado en Polonia bajo sospecha de espionaje. Huawei ya despidió a ese empleado sin esperar el juicio, sin esperar a que la evidencia avance. Mientras que, en Canadá, donde Meng Wanzhou fue arrestado en diciembre, Huawei parece al menos estar junto a ella y, en cierto sentido, sigue confiando en su inocencia. Entonces, ¿por qué se tomó la decisión de despedir al empleado en Polonia? ¿Por qué no se ha tomado esa acción en Canadá?

- Ambos casos están en proceso judicial, y no estoy en posición de hacer más comentarios que la información disponible en nuestras declaraciones oficiales.

- Gao Yuan, Bloomberg: Mi pregunta está más relacionada con el negocio de Huawei. A la luz de los acontecimientos recientes, especialmente donde algunos países europeos también han dejado de usar los equipos de Huawei debido a las preocupaciones sobre la seguridad cibernética, ¿qué impacto tendrá esto en el negocio de Huawei? ¿Qué acciones y planes tiene Huawei en mente o qué cree que debería estar haciendo Huawei para abordar este tipo de situación y mantener su negocio en esos mercados, como Europa, Estados Unidos y otros países de Five Eyes?

- Primero, siempre ha habido casos en que algunos clientes aceptan a Huawei y otros no. Esto no es nada nuevo en absoluto. Si solo unos pocos congresistas deciden que no se debe aceptar a Huawei, eso no representa a todo el gobierno. Podemos comunicarnos con las partes interesadas correctas. Si esas opiniones individuales se convierten en órdenes provenientes de un gobierno, es posible que tengamos que detener nuestras ventas allí.

Uno de los principales temas actualmente en cuestión es 5G. Si nos fijamos en 4G, no creo que haya ninguna controversia o debate al respecto. Por lo tanto, para productos donde no exista tal debate, continuaremos trabajando para impulsar nuestras ventas. Algunos países han decidido no comprar equipos de Huawei. Por lo tanto, podemos cambiar nuestro enfoque para servir mejor a los países que acogen a Huawei. Podemos construir redes de alta calidad en esos países para demostrar que somos dignos de confianza. Por lo tanto, es como una carrera pacífica desde un punto de vista técnico, y creo que eso es justo.

- Joe McDonald, Associated Press: el ministro chino de Asuntos Exteriores arrestó a dos ciudadanos canadienses por cargos de seguridad nacional. Ayer, un tribunal dictó una sentencia de muerte para un canadiense que fue acusado de cargos de drogas. Algunas personas fuera de China sugirieron que estos dos canadienses fueron detenidos básicamente como rehenes en relación con el arresto de Meng Wanzhou en Canadá, y el caso de la droga podría haber sido influenciado por ese caso. ¿Cómo siente que la gente diga algo así sobre su compañía o que usted está personalmente conectado con el gobierno chino que toma rehenes para ayudarlo o que podría haber alguna influencia política en este caso de drogas para ayudar a su compañía? ¿Cómo le hace sentir eso?

- En primer lugar, no conozco toda la historia de este caso, y no tiene nada que ver con Huawei.

- Dan Strumpf, Wall Street Journal: Me preguntaba sobre el despliegue de las redes 5G en los próximos años. Hay una serie de países que aparentemente toman la iniciativa de Estados Unidos para poner nuevas restricciones a la participación de Huawei en 5G, y tal vez incluso restricciones más amplias además de eso. Me preguntaba, la semana pasada, los funcionarios polacos dijeron que les gustaría tener una posición unificada con la OTAN con respecto a Huawei. A la luz de estas nuevas restricciones potenciales, ¿qué significa esto para Huawei a sabiendas de que podría ser bloqueado de manera efectiva de una parte significativa de las redes de telecomunicaciones del mundo en el futuro, tanto en el sentido comercial como en el sentido de reputación? ¿Y cómo contenderá Huawei con estas restricciones?

- Para empezar, no estoy seguro de qué tan lejos llegará esta propuesta, y si Polonia es capaz o no de impulsarla. Creo que países como Francia y Alemania podrían tener una mayor participación en la OTAN. Así que no estoy seguro de si Polonia puede obtener su propuesta aceptada. Incluso si consiguen lo que quieren, no le importa tanto a Huawei.

Porque, como saben, no somos una empresa pública, no nos preocupan demasiado los números bonitos o un balance general atractivo. Si no se nos permite vender nuestros productos en ciertos mercados, preferimos reducirlos un poco. Mientras podamos alimentar a nuestros empleados, creo que siempre habrá un futuro para Huawei.

Como mencioné antes, en este momento nuestra inversión en I+D promedia entre 15 y 20 mil millones de dólares por año. Eso coloca a Huawei en la posición de las 5 mejores en todas las industrias del mundo en términos de intensidad de I + D. En total, se nos han concedido 87,805 patentes. En Estados Unidos hemos registrado 11,152 patentes de tecnología central. Estamos activamente involucrados en más de 360 organismos de estándares, donde hemos realizado más de 54,000 propuestas.

Así que somos los más fuertes en términos de capacidades de telecomunicaciones. Creo que la gente hará su propia comparación al final entre los países que eligen Huawei y los países que no trabajan con Huawei. Por supuesto, no hay manera de que podamos controlar su elección.

En términos de 5G, hemos firmado más de 30 contratos comerciales hoy, y ya hemos enviado 25,000 estaciones base de 5G. Tenemos 2,570 patentes 5G. Creo que, mientras desarrollemos productos muy atractivos, habrá clientes que inviertan en ellos.

Si tus productos no son buenos, no importa qué tan fuerte hagas la publicidad, nadie los comprará. Entonces, lo que más importa para Huawei es trabajar para optimizar nuestra administración interna, mejorar nuestros productos y mejorar nuestros servicios. Creo que en eso debemos trabajar para enfrentar los desafíos de este mundo cambiante.

Son pocas las empresas en el mundo que trabajan en el desarrollo de equipos de infraestructura 5G, y no hay muchas que se dediquen a la tecnología de microondas. Huawei es la única compañía en el mundo que puede integrar estaciones base 5G con la tecnología de microondas más avanzada. Con esa capacidad, nuestras estaciones base 5G ni siquiera necesitan conexiones de fibra. En su lugar, pueden usar microondas súper rápidas para permitir backhauls de un ancho de banda ultra ancho. Esta es una solución convincente que tiene mucho sentido económico. Funciona mejor para áreas rurales escasamente pobladas.

No debemos suponer que todas las zonas rurales son pobres. Muchos distritos en pueblos de Estados Unidos tienden a estar en el campo. Sin fibra, ¿cómo pueden disfrutar de una experiencia de TV de resolución 8K en el futuro? Si Huawei no está involucrado en esto, es posible que estos distritos tengan que pagar precios muy altos para disfrutar de ese nivel de experiencia. Para entonces, las cosas pueden ser muy diferentes. Esos países pueden acercarse voluntariamente a Huawei y pedir productos 5G en lugar de prohibir que Huawei venda sistemas 5G. Somos una empresa centrada en el cliente; por lo tanto, creo que es posible que les proveamos de nuestros equipos.

- Arjun Kharpal, CNBC: Sr. Ren, quiero volver a un punto que mencionó anteriormente. Usted dijo que si había una solicitud del gobierno para acceder a los datos, para crear puertas traseras y redes, entonces usted lo negaría. No cumpliría con esa petición. Teniendo en cuenta que usted es miembro del Partido Comunista, ¿cómo podría negarse a lo que está pidiendo? ¿Qué medios tiene para luchar realmente contra cualquier solicitud del gobierno chino para hacer cualquiera de estas cosas? ¿Qué seguridad le daría a sus clientes de que si hubiera una solicitud de algo en ese sentido, realmente podría combatirlo?

- Somos una empresa y somos una entidad comercial. Los valores de una entidad comercial son tales que deben estar centrados en el cliente y el cliente siempre es lo primero. Somos una organización empresarial, por lo que debemos seguir las reglas comerciales. En ese contexto, no puedo ver conexiones cercanas entre mis creencias políticas personales y las acciones comerciales que vamos a tomar como entidad empresarial. Creo que ya lo he dejado muy claro antes. Ciertamente diremos no a cualquier solicitud de este tipo. Después de que usted escriba esta cita en su reporte, quizás 20 o 30 años más tarde, si todavía estoy vivo, la gente considerará esta cita y verificará mi comportamiento, así como el comportamiento de nuestra empresa.

- Arjun Kharpal, CNBC: Siguiendo con la pregunta anterior. Como usted mencionó, Apple acudió a los tribunales contra el gobierno. ¿Hay algún sistema aquí que pueda llevar al gobierno a los tribunales para luchar contra tales solicitudes?

- Si yo o Huawei rechazamos esas solicitudes, creo que debería ser el gobierno en cuestión el que presente los litigios contra Huawei, y no al revés. Si el gobierno presentaría o no tal litigio, no lo sé.

- Joseph Waring, Mobile World Live: La guerra comercial que se está desarrollando con Estados Unidos parece haber ido más allá de una guerra comercial, y el término "guerra fría" ha empezado a surgir. Observando el campo de la tecnología - GSM y CDMA, hace años participé en CDMA. ¿Qué piensa de esos dos campos tecnológicos? ¿Lideran EE. UU. y China estos campos en tecnología, la cual enfrenta vientos similares a los que vemos en plataformas móviles como Android y iOS?

- Quiero usar el ejemplo de los ferrocarriles para responder a esta pregunta. Alguna vez tuvimos estándares diversificados: una pista estrecha, una pista estándar y una pista ancha. Esto sumó muchas dificultades a la industria del transporte en todo el mundo. Del mismo modo, en el área de las comunicaciones, también hemos pasado por un período en el que coexistían diferentes estándares. Eso también incrementó los costos de despliegue de las redes. Hemos visto eso para 3G y 4G. Con el propósito de unificar las redes de comunicaciones, hemos trabajado duro para crear un estándar global unificado. Creo que el estándar 5G sirve como una muy buena base para que la humanidad avance hacia un mundo inteligente. La división arbitraria de la tecnología en dos campos diferentes solo dañará los intereses globales. Creo que los ideales de la comunidad tecnológica y los científicos, así como la sabiduría de los líderes políticos que se unen, determinarán el futuro de la humanidad. Personalmente, apoyo firmemente los estándares globales unificados.

- Josh Chin, Wall Street Journal: Me gustaría hacer un seguimiento de la pregunta de mi colega de Associated Press sobre los canadienses detenidos y el caso del canadiense que acaba de ser condenado a muerte. Sé que algunos de estos casos no tienen nada que ver con Huawei, pero la percepción es que sí tienen una conexión con Huawei. Me pregunto si podría comentar sobre si cree que esto ayuda o perjudica las posibilidades de liberación de la Sra. Meng. Y luego, sobre eso, solo quería hablar un poco sobre su relación personal con la Sra. Meng, como su hija, y cómo eso se traduce al lugar de trabajo en Huawei.

- Personalmente, no veo ninguna conexión entre esos casos y el caso de Meng. En el caso de Meng, creo que debemos dejar el resultado de los procedimientos legales adecuados.

En cuanto a la relación entre Meng y yo como padre e hija, diría que es una relación estrecha en algunos aspectos y no tan estrecha en otros.

¿Por qué digo que no tan estrecha? A lo largo de su infancia, estuve en el servicio militar, lo que significaba que cada año estuve ausente durante 11 meses, pasando un mes con mi familia. Meng tuvo que ir a la escuela, y después de la escuela, ella tuvo que hacer su tarea. Por lo tanto, nuestra conexión durante su infancia y adolescencia no fue tan fuerte. Además, cuando empecé con Huawei, tuve que luchar por la supervivencia de esta empresa, pasando 16 horas al día en la oficina. Tengo un hijo y dos hijas, y no creo que mi relación con ellos fuera muy estrecha. Como padre, me siento en deuda con ellos. Una vez hablé con todos ellos, preguntándoles si preferirían que pasáramos más tiempo juntos como familia. La alternativa que les di fue que yo construyera una plataforma sobre la cual pudieran crecer. Su respuesta fue, bueno, elegiremos una plataforma para nuestro desarrollo profesional.

Dentro de Huawei, el sistema de gestión está basado en procesos. Los procesos son cosas frías, y yo no superviso directamente las responsabilidades de la Sra. Meng, por lo que tampoco tenemos una conexión sólida en el lugar de trabajo. Por supuesto, tal vez después de mi retiro, haré todo lo posible para compensar por todas esas cosas.

- Gao Yuan, Bloomberg: Pregunta de seguimiento sobre eso: Usted habló sobre el retiro. ¿Tiene algún plan ahora mismo para retirarse? Y las otras dos preguntas están relacionadas con Estados Unidos. Anteriormente mencionó que no tiene acceso ni canales para hablar con el gobierno de EE. UU. En este momento tenemos tantos medios de comunicación extranjeros y periodistas aquí. ¿Cuál es el mensaje que desea comunicar a través de nosotros al gobierno de Estados Unidos? Trump también mencionó o tuiteó que podría intervenir en el caso de Meng si eso sirviera para las negociaciones comerciales con China. ¿Qué diría sobre eso? ¿Y qué opina acerca de Donald Trump como persona?

- Sobre su primera pregunta, el momento de mi retiro dependerá de cuándo Google pueda inventar un nuevo medicamento que permita a las personas vivir para siempre. Estoy esperando esa medicina.

Para su segunda pregunta, el mensaje a Estados Unidos que deseo comunicar es colaboración y éxito compartido. En nuestro mundo de alta tecnología, cada vez más es imposible que una sola empresa o incluso un solo país lo haga todo.

En la era de la industrialización, tal vez una sola nación tenía todas las capacidades necesarias para producir una máquina textil completa, un tren completo o una nave completa. Estamos en un mundo de información. En una sociedad de la información, la interdependencia entre unos y otros es muy significativa. Y son estas interdependencias las que hacen que la sociedad progrese aún más rápido. La sociedad de la información que vamos a ver será masiva. Ninguna oportunidad única de mercado puede ser sostenida o respaldada por una sola compañía. En su lugar, exige los esfuerzos concertados de miles o incluso decenas de miles de empresas que trabajan juntas.

En cuanto a su tercera pregunta, sobre el comentario del presidente Trump de que podría intervenir en el caso de Meng Wanzhou, debemos esperar y ver si actúa sobre esto. En este momento no puedo hacer un juicio sobre eso.

Y sobre el presidente Trump como persona, sigo creyendo que es un gran presidente, en el sentido de que se atrevió a recortar impuestos. Creo que eso es propicio para el desarrollo de las industrias en Estados Unidos.

Con la creciente adopción de la Inteligencia Artificial en las industrias y también en la gestión de las empresas, los desafíos tradicionales como los sindicatos, los asuntos de bienestar social y las posibles huelgas, podrían mitigarse.

Reducir los impuestos es propicio para fomentar la inversión. Es como cavar una zanja en el suelo, lo que facilita que el agua fluya hacia esa zanja. Sin embargo, también es importante tratar bien a todos los países y todas las empresas, que son inversionistas potenciales, para que puedan invertir de manera proactiva. Los beneficios de una mayor inversión pueden compensar la pérdida de ingresos por recortes de impuestos para el gobierno.

Si los países o las empresas se atemorizan, digamos, por la detención de ciertos individuos, esos potenciales inversionistas podrían asustarse y el entorno favorable creado por los recortes de impuestos no se ajustará a las expectativas.

- Yuan Yang, Financial Times: Muchas personas dicen que las sospechas en torno al 5G de Huawei en Europa y Estados Unidos no se trata solo de tecnología. También se trata de política. Algunas personas incluso argumentan que Huawei encarna perfectamente la guerra fría que se desarrolla entre China y Estados Unidos. ¿Qué tiene que decir al respecto?

- Primero, diría que Huawei no es tan importante. Somos como una pequeña semilla de sésamo, atrapada en medio del conflicto entre dos grandes potencias. ¿Qué papel podemos desempeñar? El conflicto comercial entre China y Estados Unidos no ha tenido un impacto importante en nuestro negocio. Se espera que continuemos nuestro crecimiento en 2019, pero ese crecimiento no será superior al 20%.

En segundo lugar, algunas personas en Occidente creen que los equipos de Huawei están marcados con algún tipo de ideología. Eso es tan absurdo como la gente que destruía las máquinas textiles durante la Revolución Industrial, ya que pensaban que las máquinas textiles avanzadas causarían una disrupción en el mundo. Nosotros solo proporcionamos equipo a los operadores de telecomunicaciones, y ese equipo no tiene una ideología. Está controlado por operadores de telecomunicaciones, no por Huawei. Así que definitivamente espero que las personas no vuelvan a los viejos tiempos de la Revolución Industrial, cuando las máquinas textiles estaban siendo destrozadas.

- Eamon Barrett, Fortune: Gracias. Antes hablaba usted de la necesidad de que la industria de las telecomunicaciones en todo el mundo se integre y se interconecte. Veamos lo que le sucedió a su rival estatal ZTE el año pasado cuando las sanciones de Estados Unidos cerraron la producción de la compañía. ¿Está preocupado de que algo similar pueda sucederle a Huawei si Estados Unidos impusiera sanciones? ¿Ahogará el negocio de Huawei? En segundo lugar, leí que cuando Huawei aún era joven, y solo un fabricante de conmutadores telefónicos, tuvo una reunión con Jiang Zemin cuando le dijo que los conmutadores telefónicos estaban relacionados con la seguridad nacional, y que un país sin sus propios conmutadores telefónicos es como un país sin ejército propio. Solo quiero preguntar, ¿qué quiere decir con eso? ¿Quizás aún piensa que la producción nacional de equipos de telecomunicaciones es vital para la seguridad nacional de China?

- Hemos estado invirtiendo fuertemente en I + D durante años y hemos hecho grandes esfuerzos. Somos una empresa que es diferente a ZTE. Lo que le ha pasado a ZTE, creo, no le pasará a Huawei. Además, hemos dejado claro en nuestra política corporativa y principios comerciales fundamentales que debemos cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables en los países donde operamos, incluidos todos los controles de exportación y las leyes y sanciones de las Naciones Unidas aplicables, Estados Unidos y la Unión Europea. Estamos comprometidos a construir y mejorar nuestro sistema de cumplimiento.

Si este tipo de situación le sucediera a Huawei, impactaría a Huawei, pero creo que el impacto no sería muy significativo. Esto es porque creo que los operadores de telecomunicaciones de todo el mundo seguirían confiando en nosotros.

Déjeme darle algunos ejemplos. Un ejemplo es el tsunami que ocurrió en Japón. Hubo fugas nucleares en Fukushima. La gente fue evacuada de las áreas afectadas, pero los empleados de Huawei fueron a las áreas afectadas para restaurar los equipos de telecomunicaciones. Los empleados de Huawei arriesgaron sus vidas y restauraron 680 estaciones base en dos semanas. Ese salvavidas fue realmente importante, sobre todo en aquellos tiempos difíciles. Meng Wanzhou también voló desde Hong Kong a Japón durante ese tiempo. Solo había dos pasajeros en ese vuelo. Huawei es una empresa que no huye ante los desastres. Por el contrario, marchamos hacia esas áreas afectadas por el desastre.

El segundo ejemplo es un tsunami que ocurrió en Indonesia. 47 empleados de Huawei restauraron 668 estaciones base en las áreas afectadas en un lapso de 13 horas, apoyando los esfuerzos de socorro en desastre.

Otro ejemplo es el terremoto de magnitud 9.1 que ocurrió en Chile. Tres empleados de Huawei estaban incomunicados y en el epicentro del terremoto. El equipo local pidió mi opinión cuando estaban a punto de enviar un equipo de rescate. Pensé que podría haber secuelas del terremoto y temía que hubiera pérdidas aún mayores si enviábamos el equipo de rescate. Decidimos esperar pacientemente. Finalmente, esos tres individuos lograron contactar a su supervisor. Ese supervisor les dijo dónde estaba roto el equipo de microondas. Y luego esos tres individuos regresaron a reparar el equipo de microondas. Luego rodamos una película corta basada en su experiencia. Después, fui a Chile y hablé con esos empleados. El hombre más rico de Chile me regaló una caja de muy buen vino. Se lo di a los tres empleados.

El otro ejemplo es África. En muchos países africanos, no solo hay guerra, sino también enfermedades muy graves. Muchos empleados de Huawei han contraído malaria. Una gran cantidad de empleados de Huawei a menudo van a áreas afectadas por la guerra o las enfermedades, para hacer su trabajo. Tenemos fotos para demostrarlo. Si está interesado, podemos pedirle a nuestro personal de relaciones públicas que se los envíe.

Podemos hacer estas cosas en parte porque no somos una empresa pública, por lo que podemos trabajar verdaderamente por nuestros ideales y por el bien de la sociedad. Las empresas públicas tienden a centrarse más en sus números financieros. Así que no importa cuán duras sean las condiciones, nos hemos comprometido a trabajar por los ideales más grandes de la sociedad.

Personalmente, también visité un pueblo cerca del Monte Everest a una altitud de 5.200 metros, así como las estaciones base cercanas. Les dije a todos que si yo tengo miedo de la muerte, ¿cómo podría motivar a mi gente para que siga adelante?

Si Huawei fuera una empresa pública, creo que mucho de lo que acabo de compartir con ustedes no habría sido posible. En los últimos 30 años, Huawei ha hecho contribuciones admirables al progreso de las personas en todo el mundo, especialmente las personas que viven en áreas pobres y remotas. Alguna de nuestra gente incluso ha sacrificado sus vidas. Esas personas nunca deben ser olvidadas. Del mismo modo, no debemos olvidar las contribuciones que Huawei ha hecho a la sociedad. Más importante aún, no debemos permitir que las sospechas se confundan con los hechos.

Para su segunda pregunta, el presidente Jiang Zemin llegó una vez a visitar Huawei. Esa era una época en la que Huawei era muy, muy pequeño, y el piso, hecho de cemento, todavía estaba húmedo, ni siquiera seco. El Presidente Jiang no dio instrucciones específicas. Nunca he oído hablar de lo que acabas de mencionar. Pero él nos animó a trabajar más duro.

- Josh Chin, Wall Street Journal: ¿A quién tiene en mente para sucederle como CEO de Huawei? La segunda pregunta es acerca de sus roles en la configuración de la cultura de Huawei, que es conocida por ser muy agresiva, con altos estándares, y que la gente describe como "cultura del lobo". ¿Cuál es su papel en la formación de la cultura de Huawei? ¿Por qué la cultura de Huawei es importante?

- La única razón por la que existe Huawei es para servir a nuestros clientes. La autoridad es el propulsor y el lubricante que impulsa nuestros valores compartidos. Aquellos que tendrán éxito en los niveles más altos de liderazgo y aquellos que tendrán la autoridad en sus manos servirán como propulsor y lubricante para impulsar nuestros valores compartidos. Si la autoridad no está atenuada por la restricción, obstaculizará o incluso destruirá nuestros valores compartidos. Por lo tanto, nuestros Artículos de Gobernanza están diseñados con la idea de realizar una división de autoridad, un progreso compartido y verificaciones y balances. Esto asegurará que la autoridad fluya en un circuito cerrado y se renueve con cada circulación.

La compañía no puede colocar su futuro directamente sobre los hombros de un solo individuo. Si esta persona tiene problemas, ¿no significaría eso que las operaciones de nuestra compañía se detendrían? A la luz de las incertidumbres futuras en el entorno en el que sobrevivimos y prosperamos, debemos mantener el liderazgo colectivo para poder superar una dificultad tras otra y lograr el éxito continuamente.

La vitalidad y continuidad de este mecanismo de liderazgo colectivo se logrará a través de la sucesión ordenada. Como mencioné anteriormente, recién completamos una elección a la que asistieron 96,768 empleados en 170 países y regiones. Toda esta estructura de gobernanza está destinada a formar una nueva institución de autoridad. Por lo tanto, lo que estamos viendo y utilizando es la sucesión a nivel institucional para garantizar que nuestros valores compartidos, esencialmente la concentración en el cliente y la creación de valor para el cliente, se salvaguardan y heredan.

Tenemos varias capas de diferentes órganos de gobernanza. Para cada nivel, los roles y responsabilidades están enfocados y claros. Hay divisiones de autoridad, mientras que al mismo tiempo se realizan verificaciones y se mantiene el equilibrio. Eso ayudará a evitar que la autoridad se concentre demasiado.

Además, esto ayuda a evitar que la autoridad se use sin restricciones y evita que se abuse de ella. Por ejemplo, un órgano de gobernanza dentro de Huawei es lo que llamamos Core Elite Group. Los miembros del Core Elite Group solían ser miembros del Consejo y miembros de la Junta de Supervisión. El Core Elite Group está destinado a salvaguardar los intereses a largo plazo de Huawei, y también se le confía la autoridad para seleccionar líderes de gobernanza. Nos inspiramos en un famoso gurú de la administración europea, Fredmund Malik, cuando diseñamos esta estructura. También nos inspiramos en la estructura de gobernanza de otras empresas establecidas en Europa y en el mundo.

Los miembros del Consejo son seleccionados con base en la meritocracia. Su responsabilidad es crecer más cultivos o aumentar la fertilidad de nuestro suelo. Se supone que deben liderar la empresa hacia adelante. La antigüedad no importa cuando seleccionamos miembros del Consejo. Los miembros de la Junta de Supervisión son seleccionados con base en la integridad. Supervisan el desempeño de los miembros de Consejo y otros altos ejecutivos. Esto es lo que entendemos por autoridad que fluye en un circuito cerrado y se renueva mediante cada circulación.

Actualmente tenemos tres presidentes rotativos. Cada uno de ellos toma turno para estar a cargo durante seis meses. Durante esos seis meses, ese individuo es el líder más alto en Huawei. Pero este líder supremo también está sujeto a la ley de nuestra empresa. La ley la conforman nuestros Artículos de Gobernanza, y la autoridad del Presidente rotativo y en funciones también está sujeta a nuestro mecanismo colectivo de toma de decisiones. En otras palabras, el presidente rotativo y en funciones tiene el derecho de proponer una moción. Estas mociones son luego objeto de discusión entre los tres presidentes rotativos antes de que puedan ser presentadas al Comité Ejecutivo del Consejo Directivo.

El Comité Ejecutivo está formado por siete ejecutivos. Ellos votarán, y se debe lograr una mayoría antes de que cualquier moción pueda presentarse a una sesión plenaria del Consejo Directivo. Durante una sesión plenaria del Consejo, también seguimos el principio de mayoría. Ninguna moción puede convertirse en una resolución de la junta directiva hasta que pase la votación o se tome una decisión en la sesión plenaria.

Además de los presidentes rotativos, también tenemos un Presidente del Consejo. El Presidente del Consejo preside la Comisión de Representantes para garantizar que las normas establecidas en los Artículos de Gobernanza sean seguidos por el Comité Ejecutivo y todo el Consejo de Administración.

También tenemos la Junta de Supervisión, que supervisa el comportamiento de los miembros del Consejo. Entonces, para tu pregunta, no sé exactamente quién será mi sucesor. Los sucesores aparecerán naturalmente durante esta circulación, y este proceso de renovación de autoridad. No es alguien a quien yo nombre. No soy un rey.

- Arjun Kharpal, CNBC: Solo quiero preguntar sobre la perspectiva de su negocio para el año. Me doy cuenta de que no suele ser el método de negocios en Huawei, pero ¿cuánto de esto tiene en mente, dado que algunos de sus competidores europeos están luchando, como Ericsson? ¿Ayudaría eso a diversificar su negocio? ¿Puede darnos la perspectiva de ingresos para 2019 a la que está apuntando?

- En 2019 podríamos enfrentar desafíos y dificultades en el mercado internacional. Por eso dije antes que nuestro crecimiento el próximo año sería inferior al 20%, y creo que nuestros ingresos anuales para 2019 probablemente rondarán los 125 mil millones de dólares. No aprovecharemos las dificultades que enfrentan nuestros pares como Nokia y Ericsson para aprovechar su participación de mercado. También creo que el entorno macro está a su favor, porque hay restricciones para Huawei en algunos países, pero no hay restricciones para esas compañías. Por lo tanto, creo que pueden tener más oportunidades que Huawei.

- Yuan Yang, Financial Times: Varias preguntas relacionadas con el PLA. ¿Cuál es la relación entre Madam Sun Yafang y el Ministerio de Seguridad del Estado de China y cómo se relaciona eso con Huawei? En segundo lugar, ¿cuál es su colaboración comercial con el PLA o las instituciones relacionadas con el PLA? En caso afirmativo, ¿qué tipo de productos les proporciona? En tercer lugar, ¿existe alguna colaboración o asociación de investigación y desarrollo entre Huawei y las instituciones afiliadas a PLA?

- Para la primera pregunta, la biografía de Madam Sun Yafang está disponible en el sitio web de Huawei. Segundo, probablemente estamos vendiendo una pequeña cantidad de productos civiles al PLA, pero no sé el número exacto, porque no es nuestro principal cliente. En tercer lugar, no tenemos ninguna colaboración en I + D ni asociaciones con las instituciones afiliadas a PLA.

- Josh Chin, Wall Street Journal: Simplemente una pregunta general. Estaba usted hablando sobre el Presidente Donald Trump y el ambiente de inversión en Estados Unidos. ¿Cuáles son sus puntos de vista sobre los temas de la guerra comercial, que es el acceso de las empresas estadounidenses al mercado chino? Actualmente, la inversión extranjera en un sector en el que está involucrada Huawei, que es la nube, está bastante restringida. ¿Cree que China debería abrir el acceso para las compañías extranjeras, y qué impacto tendrá esto en las compañías tecnológicas chinas?

- Soy una persona que siempre aboga por políticas abiertas; sin embargo, no soy yo quien toma las decisiones.

Puedo compartir varias historias con usted. En 2003 hubo un litigio entre Huawei y Cisco que atrajo una amplia atención en ese momento. En aquel entonces, Huawei todavía era una compañía bastante pequeña. Ese fue, yo diría, un caso abrumador con el que tuvimos que lidiar, y personalmente sentí una enorme presión, que se debió principalmente a la falta de experiencia. Sin embargo, incluso en aquel entonces, no intenté ganar el caso al incitar sentimientos nacionalistas contra Cisco. Varios años después, en una reunión en el aeropuerto que tuve con John Chambers, me dijo que estaba al tanto de la actitud de Huawei hacia Cisco en ese momento. Esto se debe a que creemos que China, como nación, solo tendrá esperanzas una vez que se abra e implemente reformas. El país no debe cerrar sus puertas simplemente por una compañía, Huawei.

Cuando ocurrieron grandes incidentes inesperados, tales como el que empresas estadounidenses repentinamente decidieron dejar de comprar teléfonos Huawei, algunas personas en China dijeron que deberíamos hacer lo mismo con los iPhones de Apple en China. Mi opinión fue que el gobierno chino no debería tomar medidas similares contra Apple en China.

Los intereses o políticas nacionales en torno a la reforma económica y la apertura no pueden sacrificarse en beneficio de Huawei. Incluso a la luz de los recientes contratiempos que encontramos en algunos países occidentales, seguimos apoyando a China, como país, para que sea aún más abierta. Creo que China puede volverse más próspera solo cuando se vuelva más abierta, y continúe avanzando en su agenda de reforma.

Resumen del Sr. Ren: Quiero agradecer a cada uno de ustedes por dedicar tanto tiempo a escucharme. Sé que no siempre hablo con mucha precisión, pero creo que esta ha sido una oportunidad fantástica para que nos conozcamos mejor.

También creo que habrá oportunidades futuras para que nos reunamos. Tal vez podamos profundizar en algunas de sus preguntas en el futuro. Creo que hoy hemos cubierto muchos temas y, al hacerme preguntas tan amplias, creo que me han hecho un favor. Por lo general, me preocupan más las preguntas de tipo interrogatorio con muchas preguntas de seguimiento. Después de nuestra reunión de hoy, creo que podemos tomar café juntos en alguna ocasión y tener conversaciones más informales. Sin embargo, por favor, no conviertan esas conversaciones casuales en sus titulares. Creo que tendremos más conversaciones de corazón a corazón. Una vez más, mi más sincero agradecimiento a todos.