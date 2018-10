Reglamentan el trabajo en los "call center" y detectan irregularidades

Atender llamadas de promoción, ventas y servicios es, para muchos, una molestia. Pero también es un trabajo que tiene una complejidad particular para quienes lo realizan: muchas horas encerrado, escuchando quejas, hablando y tratando de convencer. Los “call center” crecieron como opción de empleo pero no tenían ninguna reglamentación particular y se presentaban problemas como hacinamiento, condiciones poco saludables y sobrecarga de trabajo,

Ahora en Mendoza se reglamentaron las condiciones que deben cumplir esas empresas respecto a los trabajadores y también el lugar donde se realiza.

Entre otras cosas, se pone límite a la cantidad de horas de trabajo, que no puede exceder de las 6 diarias, se imponen períodos de descanso, capacitación, un límite a los ruidos que tiene que haber y se prohíbe que los trabajadores realicen horas extra.

La reglamentación, realizada por la Subsecretaría de Trabajo, se ejecutó porque había un vacío legal al respecto y por pedido de los sindicatos. “Tal modalidad de trabajo no está reglamentada por una Norma de carácter Nacional ni Provincial que regula las condiciones de Seguridad e Higiene Ambiental Laboral de las actividades y establecimientos de esta naturaleza”, asegura la Resolución.

En ese sentido, reconocen que es una actividad relativamente nueva que genera patologías graves en los trabajadores cuando hay excesos. Por eso enumeraron los factores de riesgo sicosociales y las alteraciones sicofísicas en la salud de los trabajadores que se generan. En esa lista de problemas se mencionan las patologías por sobrecarga del uso intensivo de la voz; daños auditivos y visuales; trastornos osteomusculares como tendinitis, síndrome del túnel carpeano; síndrome del Burn out o de “la cabeza quemada”; ritmos excesivos con llamadas constantes sin pausa entre ellas; descansos insuficientes; presión por cumplir objetivos arbitrarios, muchas veces inalcanzables; incumplimientos de la Normativa Legal; sensación de inestabilidad laboral por la altísima rotación del personal (30% anual), o por frecuentes cierres de campañas.

La reglamentación

Una de las medidas más importantes es que ponen límite a la jornada de trabajo en los call center. Así, se pone como tope una jornada de 6 horas de trabajo. “La jornada diaria tendrá un máximo de 6 horas con las pausas correspondientes incluidas y de 36 horas semanales. No podrán realizarse horas extras. Dadas las características del trabajo en feriados y/o fines de semana el mismo será informado a los trabajadores a principio de mes y de acuerdo a lo acordado por la Subsecretaría de Trabajo. La rotación de turnos se realizará por períodos mensuales”, dice la reglamentación.

También se reglamentan los francos que deben ser pagos y allí se impone que al menos tengan un domingo al mes libre. También se obliga a pagar doble los feriados trabajados. “El reposo semanal será remunerado y deberá al menos una vez al mes coincidir con domingo con independencia de objetivos, metas, faltas o cualquier consideración acerca de la productividad. Si el trabajador presta servicio en día feriado de pago obligatorio percibirá su jornal con el 100% de recargo (o sea el jornal, incluido en el sueldo más un jornal simple) y se le acordará un franco compensatorio, teniendo en cuenta que el mismo no coincida con su franco ni con otro feriado. Esta compensación deberá ser otorgada en la semana siguiente a su realización”, establece la Subsecretaría de Trabajo.

También se imponen normas ambientales. Por eso, por ejemplo, se propone que “para evitar la sobrecarga mental de la voz, descansar el oído y relajar la tensión del modo de supervisión, se pueden organizar turnos en los cualeslos teleoperadores desempeñen otras tareas”.

En cuanto a las condiciones de salubridad de los lugares de trabajo, se pone un límite al nivel de ruido. “Se adopta un nivel de ruido (NSCE) de 65 dB(A) ambiental como aceptable, se recomienda a efectos de confort el uso de la curva isofónica de 60 dB(A). Adoptando niveles de satisfacción de la calidad de comunicación se recomienda valores de nivel sonoro inferiores a 55 dB(A)”, describe la norma.

También se establecen parámetros de calidad del aire y la iluminación.