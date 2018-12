Récord de reservas por un desembolso del FMI

Las Reservas Internacionales finalizaron en US$ 66.343 millones, y marcaron el nuevo máximo registrado. Durante la jornada de ayer aumentaron US$ 7.763 millones respecto al día hábil anterior ya que ingresaron US$ 7.619 millones del acuerdo con el FMI.

La variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un saldo negativo de US$ 99 millones, según el Resumen de Variables Financieras.

La fluctuación no fue menor, ya que sólo hay registrados 14 episodios de variaciones de más de 3.000 millones de dólares en un día. Infobae recordó que entre estos períodos se incluyen un período volátil durante 2004 culminando con un descenso en las reservas de USD 14.878 millones a USD 9.498 millones luego de que el entonces presidente Néstor Kirchner decidiera cancelar la deuda pendiente con el FMI.

Como recordó TN.com.ar, el directorio del Fondo Monetario Internacional había aprobado en la semana el nuevo envío de fondos. El organismo financiero respaldó el esquema de bandas cambiarias, destacó que la inflación "está bajando" pero advirtió que el país sigue siendo "vulnerable" a shocks externos y que recién se espera una recuperación económica hacia el segundo trimestre del año que viene.

Gran parte de plan de reservas está ligado a organismos que operan fuera del país, y cerca de 19 mil millones corresponden al swap de monedas con China, ampliado recientemente por 8.725 millones de dólares.

Desde la firma del primer acuerdo, el Fondo ya le giró al país un total de 28 mil millones de dólares.

En el mercado de cambios, el BCRA no tuvo participación en la fecha.En tanto, las operaciones cursadas a través del sistema SML representaron un egreso de US$ 4 millones.