Prohíben la venta de un tomate triturado mendocino

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización del alimento que se promocionaba como libre de gluten por no estar inscripto como tal. Además, el producto no superó las pruebas de estabilidad en estufa. Se dispuso que se retire al producto del mercado hasta que la empresa ubicada en Maipú no regularice la situación.