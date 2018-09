Primeras perlitas de la maratón de economistas en Mendoza

Estas son algunas de las cosas de las que se habló en los cofee breaks de la 39 Convención del IAEF, Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, que tuvo una notoria convocatoria en Mendoza y generó una amplia repercusión. "El camino hacia un país confiable" fue el eje convocante.

Iaef en el Sheraton: concurrencia puntual y completa.

¿Ya pasó lo peor? Entre los numerosos CEO y ejecutivos de finanzas que concurrieron primó un clima de "distensión tensa", lo que sería el antónimo del "tensa calma" al que se ha recurrido tradicionalmente desde la prensa para calificar momentos difíciles. Así, al mediodía, poco antes de que empezara la conferencia que se vio retrasada por algunas ausencias, se vio llegar a varios de los asistentes vestidos de blanco, en cortos y con raquetas en sus manos. Mejor el deporte blanco para lo que vendría: un repaso por la realidad político económica del país, con especial énfasis en lo último. Nadie pudo responder si "ya pasó lo peor", porque hay que ver definiciones diversas -y entre los economistas, ¡vaya si las hay!- del concepto de "peor" y "mejor".

Esperanzas y dedicatorias. Por la mañana, en los pasillos del Sheraton, reinaba cierta inquietud. Estuvo basada en el momento en que se realiza el encuentro de IAEF, justo una semana después de la furia de los mercados y tras el fin de semana en el que se esperaba una "purga" en el gabinete y no hubo mayores cambios, salvo un reacomodamiento. "Es el mejor peor momento para este encuentro", se escuchó decir en una rueda integrada por periodistas y organizadores. Todo el mundo sintió que se necesitaba este encuentro, aunque cuando fue planificado, la situación no era la misma que cuando se concretó. De hecho, el propio Carlos Melconian afirmó que "ya se puede hablar sin que lo tilden a uno de ser crítico de que el primer acuerdo con el FMI fracasó". Todo, en muy poco tiempo.

Carlos Melconian expone durante la jornada IAEF en el Sheraton.

"El hombre que no fue". Precisamente la expectativa de muchos estuvo centrada en la presencia o no de Melconian, que cumplió con su compromiso. Rápidamente, a las 4 cde la tarde ya estabahablando en su panel. Al mediodía comió en El Mirador del Sheraton, con Mendoza de fondo. Durante un rato se asomó a ver la ciudad enmarcada por la cordillera y volvió, luego del almuerzo, a un living. Allí junto a dos de los integrantes de IAEF compartió -cual camarín antes de un partido o un recital- el café previo a su conferencia. Melconian sería hoy el ministro de Economía de la Nación de no ser porque no estuvo de acuerdo en la forma de recaudar que planteó el presidente Mauricio Macri cuando dialogó a lo largo de unas 3 horas con él el fin de semana. Así y todo, conserva el crítico respaldo al Gobierno, que hizo público durante su exposición, sin tapujos y con gran humor.

El único ausente. Tanta inquietud por el momento económico que deriva en otra discusión, lo que pasará en la política, consiguió que no faltara nadie al encuentro, salvo el filósofo Santiago Kovadloff. Su presencia era aguardada y era quien abriría y dispararía consignas que sacaran de las planillas excel y las tortas estadísticas a tanto economista presente en esta "economistatón" del IAEF en Mendoza. Pero Kovadloff se descompensó en el avión que lo trasladaba a Mendoza. Fue solo un susto. Lo aclaró cuando atendió a MDZ en Rosario y luego, el periodista de La Nación José del Río, moderador de uno de los paneles, lo aclaró ante el público: "Está bien, es algo que lo acompaña desde que era adolescente", dijo y se mereció un aplauso. Pero los que no se sacan el susto de encima son los que venían en el avión con él y vieron cómo se movilizó el equipo para atenderlo. En el café del Sheraton comentaron que "la actuación de Aerolíneas Argentinas fue excepcional". El vuelo fue desviado a Rosario y por eso cuando tendrían que haber llegado a El Plumerillo a las 9.30, lo hicieron cerca de las 11.

Interés y comentarios. Alta concurrencia al encuentro de IAEF.

"Hay que 'melconianizar el gobierno'". Por lo bajo se escuchó esta frase en alguna de las mesas del encuentro del IAEF. Despertó risas apuradas y cejas levantadas y poco más, porque justamente él estaba disertando y nadie podía abundar en comentarios sin perderse una porción de su charla. Pero se intuye que la consigna del neo "melconianismo" tuvo su origen en las cualidades histriónicas del personaje, un economista que sabe hacer chistes, profundizar cuando es necesario, y relajar cuando se pone espeso el clima.

¿Quién va a ser presidente? Las conversaciones políticas necesitaron más que un GPS o una brújula. Hay mucho desánimo en este grupo de gente en torno al futuro político del país. Un ejercicio en una de las mesas fue nom,brar un peronista de los "racionales" capaz de suceder al gobierno de Macri y continuar con la mejroa delas condiciones macroeconómicas. Fueron descartados varios de los más obvios. Luego, se centró en qué macrista podía hacer "pata ancha" o qué integrante de Cambiemos. Alguno pensó que "Macri ya no, salvo que pueda superar bien la crisis". Otro largó a María Eugenia Vidal y le contestaron: "Sí, pero ¿quién va por la provincia de Buenos Aires?". Salió el nombre de Emilio Monzó y se estancó al mencionárselas habilidades de Rogelio Frigerio. "Si fuera el jefe de Gabinete se hubiera 'quemado' antes de tiempo", dijo uno. Otro retrucó: "Si fuera hoy el jefe de Gabinete no sería como Peña y, por lo tanto, no se estaría quemando sino proyectando". Hasta que uno dijo: "¿Y Cornejo no querrá?". Querer debe querer. El asunto es que lo dejen pasar primero los propios y después Lilita y Mauricio/Marcos Macri/Peña. "O Durán Barba", soltó alguien junto a una nerviosa carcajada.

El gobernómetro de Mendoza. A la hora de hablar de la sucesión de Alfredo Cornejo surgieron aisladas polémicas, siempre centradas dentro de las alternativas de Cambia Mendoza. El eje fue en torno a "quien elija Cornejo", hasta el "Omar de Marchi está haciendo buen trabajo". Se habló de Martín Kerchner: "Sí, pero tiene cero carisma", largó un empresario. Otro le respondió rápidamente: "No, si Cornejo acaso es un personaje de Disney...". Hubo votos por Tadeo García Zalazar: "Está bien el pibe, es moderno y capacitado". "Habla perfecto inglés", añadieron en la ronda. El que recibió más caras fruncidas fue Julio Cobos. No piensan que una nueva chance de continuidad de lo hecho por Cornejo sino un "empezar todo de nuevo".

Imagen fuerte. Lo que sí fue impactante es la imagen de que en la misma escalera electrónica por la que subía todo el mundo a la conferencia, incluidos expositores y empresarios del público, ascendían hacia el casino trabajadores y obreros que iban a probar suerte. La imagen -repetimos- fue fuerte, como la metáfora que surge de allí.

Relax. Por la noche, después de todos los gráficos que se mostraron, los invitados y el público tuvieron un cóctel. Mal no la pasaron:

